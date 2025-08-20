La SEP quiere reducir la matrícula de la Normal de Teteles, denuncian las estudiantes

Alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo acusaron al secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, de haber roto ayer, de manera unilateral, la mesa de diálogo que mantenían con representantes del gobierno estatal, para solucionar sus demandas.

En un comunicado, las alumnas dijeron que en las pláticas también estaban participando el director general de Gobierno, Isauro Rendón, y el delegado de Educación Superior para el Magisterio, Jorge Cázares Torres.

Las estudiantes afirmaron que existe un plan para reducir la matrícula de nuevo ingreso al ciclo escolar 2025-2026, recortar presupuesto y desconocer reglamentos internos, especialmente los que regulan el internado. Como parte de estas acciones, señalaron que desde el 17 de agosto se desplegaron drones, vehículos oficiales y patrullas de la Policía Estatal en los alrededores del plantel.

Las alumnas señalaron directamente a docentes vinculados a la Sección 23 del SNTE de participar en provocaciones, entre ellas lanzar piedras, grabar a las estudiantes sin consentimiento y proferir amenazas e insultos. También acusaron que desde un grupo de WhatsApp, presuntamente operado por personas contratadas por el gobierno, se ha difundido información falsa para incitar a confrontaciones.

El comunicado consigna un caso de supuesto acoso contra una estudiante por parte del subdirector académico, David Amado Sánchez, quien la habría citado en la noche en tono intimidatorio y con amenazas.

Asimismo, recordaron que la Fiscalía General del Estado mantiene sin avances la carpeta iniciada en abril por denuncias contra funcionarios de la SEP, entre ellos Viveros y el director de Formación Docente, Cutberto Cantorán, por intimidación.

Las alumnas responsabilizaron al subsecretario de Educación Superior federal, Ricardo Villanueva, al secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, y al secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar, de cualquier agresión que pudiera ocurrir en el plantel o sus inmediaciones.

Leer más: SEP fue responsable por omisiones en novatada que violó derechos humanos de dos alumnas de la Normal de Teteles: CDH