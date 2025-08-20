Miércoles, agosto 20, 2025
NoticiasEducación

La SEP quiere reducir la matrícula de la Normal de Teteles, denuncian las estudiantes

La SEP quiere reducir la matrícula de la Normal de Teteles, denuncian las estudiantes
La SEP quiere reducir la matrícula de la Normal de Teteles, denuncian las estudiantes. Foto ES IMAGEN
Martín Hernández Alcántara

Alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo acusaron al secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, de haber roto ayer, de manera unilateral, la mesa de diálogo que mantenían con representantes del gobierno estatal, para solucionar sus demandas.

En un comunicado, las alumnas dijeron que en las pláticas también estaban participando el director general de Gobierno, Isauro Rendón, y el delegado de Educación Superior para el Magisterio, Jorge Cázares Torres.

Las estudiantes afirmaron que existe un plan para reducir la matrícula de nuevo ingreso al ciclo escolar 2025-2026, recortar presupuesto y desconocer reglamentos internos, especialmente los que regulan el internado. Como parte de estas acciones, señalaron que desde el 17 de agosto se desplegaron drones, vehículos oficiales y patrullas de la Policía Estatal en los alrededores del plantel.

Las alumnas señalaron directamente a docentes vinculados a la Sección 23 del SNTE de participar en provocaciones, entre ellas lanzar piedras, grabar a las estudiantes sin consentimiento y proferir amenazas e insultos. También acusaron que desde un grupo de WhatsApp, presuntamente operado por personas contratadas por el gobierno, se ha difundido información falsa para incitar a confrontaciones.

El comunicado consigna un caso de supuesto acoso contra una estudiante por parte del subdirector académico, David Amado Sánchez, quien la habría citado en la noche en tono intimidatorio y con amenazas.

Asimismo, recordaron que la Fiscalía General del Estado mantiene sin avances la carpeta iniciada en abril por denuncias contra funcionarios de la SEP, entre ellos Viveros y el director de Formación Docente, Cutberto Cantorán, por intimidación.

Las alumnas responsabilizaron al subsecretario de Educación Superior federal, Ricardo Villanueva, al secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, y al secretario de Gobernación de Puebla, Samuel Aguilar, de cualquier agresión que pudiera ocurrir en el plantel o sus inmediaciones.

Leer más: SEP fue responsable por omisiones en novatada que violó derechos humanos de dos alumnas de la Normal de Teteles: CDH

Temas

Más noticias

Nacional

“Sí hay elementos” para el desafuero de ‘Alito’

La Jornada -
En las cinco carpetas de investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Campeche, que pidió quitar el fuero a Alejandro Moreno Cárdenas, “sí hay elementos”...
Nacional

Vagón de Tren Maya no descarriló, se desvió aguja en cambio de vía: Lozano

La Jornada -
Ciudad de México. El director general del Tren Maya, general Óscar David Lozano, informó que no hubo descarrilamiento de un vagón en la estación...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Después de 4 horas, abren la autopista México–Puebla; gobierno ofrece mejorar la seguridad

Isaí Pérez Guarneros -
Integrantes de la Asociación de Transportistas Unidos bloquearon la autopista México–Puebla por casi cuatro horas, en el tramo correspondiente al kilómetro 31+398, cerca de...

Transportistas bloquean la autopista México–Puebla en ambos sentidos en protesta por la inseguridad

Isaí Pérez Guarneros -
Transportistas mantienen bloqueada la autopista México–Puebla desde las 5:38 de la madrugada, tanto en sentido a la Ciudad de México como hacia Puebla, en...

Establecen mesa de diálogo CEPC y Coeprist con comerciantes inconformes

Dania Corona Muñoz -
Autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala (Coeprist) sostuvieron...

Más noticias

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

Laboratorio de Química Inorgánica del ICUAP, lugar 5 en producción de materiales magnéticos

Martín Hernández Alcántara -
Entre los cinco mejores grupos de investigación de Latinoamérica en el desarrollo de materiales magnéticos, componentes básicos empleados en la fabricación de dispositivos...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025