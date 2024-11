La Secretaría de Cultura de Puebla avaló un libro de la falsa psiquiatra Marilyn Cote

El 3 de marzo de 2023 la Secretaría de Cultura auspició la presentación de un libro de Marilyn Karina Cote Mendieta, la mujer que supuestamente se ha hecho pasar por psiquiatra y no solo ha atendido a pacientes con neurodivergencias, sino que les recetó medicamentos.

La obra, titulada, Perfilación Psicológica: Test De Rorschach, se presentó en el Auditorio de la Biblioteca Pública, “Miguel de la Madrid”, a las 17 horas y en acto participó el psiquiatra Rodrigo Aquilino Orcajo Castelán. El acto fue promovido no solo por la Secretaría de Cultura en sus redes sociales, sino también por la Red Estatal de Bibliotecas Públicas de Puebla, que publicaron la invitación y cobertura en redes sociales, aunque ayer ya se habían borrado las publicaciones.

En una entrevista que le brindó a Octavio Arroyo, -quien se presenta en las redes sociales como “Mr Doctor, médico especialista en medicina interna, en memes y chisme” y suele publicar casos de fraudes en el sector salud-, Rodrigo Aquilino Orcajo Castelán ha manifestado que se sintió “presionado” para asistir a la presentación del libro, por haber sido su psiquiatra desde noviembre de 2022 a noviembre de 2023.

Además, en un video que publicó en sus redes sociales, Aquilino Orcajo Castelán desmintió la versión, aparentemente difundida por la usurpadora, de ser su esposo e incluso reveló que desde antes de que el escándalo emergiera, tramitó denuncias penales contra ella.

“Alguien estaba utilizando mi imagen para promocionarse, pero no, de alguna forma no se hizo pasar por mí. Entonces el nivel de daño no es tanto. O sea, creo que con lo que ha pasado en Twitter, es más que con lo que está pasando en general en redes, es más que suficiente y invariablemente va a tener que ir conectado con las demandas que tengo, que son penales todas, además que tengo previas y que van a terminar jalando a esta persona que te ha estado insistiendo, insistiendo, insistiendo”, aseguró Orcajo.