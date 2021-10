La SCJN no resolverá el conflicto legal de la UDLAP, solo revisa los alcances de la inconformidad de los Jenkins: Gurza

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resolverá el conflicto legal que hay en torno a la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y únicamente se pronunciará sobre la demanda de amparo que la familia Jenkins presentó para no ser destituida del patronato que está a cargo de la casa de estudios.

Así lo señaló Rodrigo Gurza Cárdenas, apoderado legal de la UDLAP, quien puntualizó que aunque la SCJN sí ha atendido conflictos legales entre particulares, como el de la universidad, este no cumple los requisitos para que ello ocurra.

La semana pasada se dio a conocer que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá aceptó atraer el caso de la UDLAP, a petición de Roberto Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar, Margarita Jenkins de Landa, María Elodia Jenkins de Landa, Juan Carlos Jenkins de Landa y Juan Guillermo Eustace Jenkins.

Los Jenkins fueron destituidos del Patronato de la UDLAP en junio pasado, por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada de Puebla, debido a que enfrentan ordenes de aprehensión por el presunto delito de lavado de dinero, al desfalcar del patrimonio de la Fundación Jenkins alrededor de 720 millones de dólares.

Los afectados se inconformaron ante la determinación y recurrieron a diversas demandas de amparo, a fin de evitar su destitución.

En entrevista con La Jornada de Oriente Rodrigo Gurza explicó que la atracción que la Corte hizo del caso es solo para pronunciarse sobre si es posible o no ampliar la demanda de amparo a la que los Jenkins recurrieron, pero no se pronunciará sobre si deben o no ser restituidos en el Patronato mencionado.

Dijo que la SCJN atrae solo casos que afecten a la nación, aunque a veces también atiende conflictos entre particulares, pero reiteró que el caso de la UDLAP no cumple con los requisitos necesarios para que ello ocurra.

En ese sentido, el abogado estimó que podría ser en la siguiente semana cuando el Poder Judicial de la Federación (PJF) defina, en definitiva, la demanda de amparo que los Jenkins presentaron para no ser destituidos como patronos de la UDLAP, y mediante la cual ya obtuvieron una suspensión provisional.

El jurista estimó que la familia en cuestión perderá el recurso legal, pues defendió que la Junta no recurrió en alguna ilegalidad al destituirlos como patronos de la Universidad.

De cualquier forma, dijo, en caso de que los Jenkins ganen el juicio, tampoco podrían reintegrarse al Patronato pues recordó que existen ordenes de aprehensión giradas en su contra por el delito de lavado de dinero, situación que, comentó, los tiene radicando fuera del país en calidad de prófugos de la justicia.