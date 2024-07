La revista “Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México”, número 68

La revista “Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México” es una publicación semestral editada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Instituto de Investigaciones Históricas. Desde su fundación en 1965, la revista se ha dedicado a la difusión de investigaciones rigurosas y novedosas sobre la historia de México y, ocasionalmente, de América Latina, abarcando desde el siglo XIX hasta tiempos recientes.

En su número 68, correspondiente al período julio-diciembre de 2024, la revista incluye una variedad de artículos que exploran temas políticos, sociales, económicos y culturales. Entre los trabajos destacados se encuentra el artículo de Hugo Martínez Saldaña sobre la Casa de Moneda de Oaxaca, que ofrece un análisis detallado del contexto y los intereses que llevaron a su establecimiento entre 1812 y 1860. Este trabajo resalta la interacción entre actores locales y nacionales en la conformación del sistema monetario mexicano del siglo XIX.

Otro artículo notable es el de Edgar Bueno Hurtado, que examina el conflicto Iglesia-Estado en Durango durante el período 1824-1833, centrándose en la repartición decimal y su impacto en las relaciones entre estas dos instituciones. Este estudio aporta una perspectiva valiosa sobre las tensiones y negociaciones políticas de la época.

La revista también incluye un análisis de Héctor Strobel sobre el Ejército del Centro durante la intervención francesa en México (1862-1863), ofreciendo una mirada profunda a la estructura y las operaciones de esta fuerza armada en un momento crítico de la historia mexicana.

Además de los artículos de investigación, “Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México” presenta reseñas críticas de publicaciones recientes en el campo de la historia, proporcionando a los lectores una guía útil sobre los desarrollos más recientes y relevantes en la disciplina. Entre las reseñas se encuentra la de Laura Velasco Ortiz sobre el libro de Viviana Mejía Cañedo, Fall by the way. Legislación migratoria e instituciones psiquiátricas de California ante los enfermos mentales de origen mexicano, 1855-1942, que aborda la legislación migratoria y las instituciones psiquiátricas en California y su tratamiento de los enfermos mentales de origen mexicano entre 1855 y 1942.

La revista se distingue por su enfoque en la historia política, social, económica y cultural, y se dirige a investigadores, docentes y estudiantes tanto a nivel nacional como internacional. Al ser una publicación de acceso abierto, facilita el acceso a investigaciones de alta calidad sin costo para los autores, promoviendo así una mayor difusión del conocimiento histórico.

En resumen, “Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México” es una fuente invaluable para quienes buscan comprender los complejos procesos históricos que han moldeado a México y América Latina. Su compromiso con la excelencia académica y la difusión abierta de conocimiento la convierte en una lectura esencial para historiadores y estudiosos interesados en esta región.