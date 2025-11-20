La Resurrección y Puebla 2000, primeros parques industriales en conectar cámaras al C5

La conexión de cámaras de vigilancia de los parques industriales La Resurrección y Puebla 2000 al C5 comenzará en los próximos días, serán los primeros complejos en integrarse a la red estatal de monitoreo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Alberto Sánchez, confirmó que la integración está en marcha y señaló que “ya en esta semana o la próxima ya estarán las primeras industrias conectadas”.

La estrategia conjunta entre el sector empresarial y el gobierno estatal busca reforzar la seguridad en zonas industriales mediante la incorporación de tecnología y monitoreo permanente.

La cantidad exacta de cámaras a enlazar todavia no ha sido revelada por autoridades ni empresarios.

Se espera que más zonas industriales se sumen próximamente a este sistema de vigilancia conectada, a fin de ampliar la cobertura de monitoreo y fortalecer la protección tanto de empleados como de instalaciones.

De acuerdo con la Confederación Sindical Republicana (CSR), la inseguridad en los parques industriales de Puebla ha tenido un repunte considerable: tan solo en el último año, los asaltos a obreros aumentaron hasta un 40 por ciento. Según estos registros, los trabajadores se ven expuestos a diversos riesgos en los trayectos hacia sus centros de trabajo o a la salida de los mismos.