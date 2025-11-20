Jueves, noviembre 20, 2025
La Resurrección y Puebla 2000, primeros parques industriales en conectar cámaras al C5

Antes de que concluya noviembre estarán vinculadas

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La conexión de cámaras de vigilancia de los parques industriales La Resurrección y Puebla 2000 al C5 comenzará en los próximos días, serán los primeros complejos en integrarse a la red estatal de monitoreo. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Héctor Alberto Sánchez, confirmó que la integración está en marcha y señaló que “ya en esta semana o la próxima ya estarán las primeras industrias conectadas”.

La estrategia conjunta entre el sector empresarial y el gobierno estatal busca reforzar la seguridad en zonas industriales mediante la incorporación de tecnología y monitoreo permanente.

La cantidad exacta de cámaras a enlazar todavia no ha sido revelada por autoridades ni empresarios.

Se espera que más zonas industriales se sumen próximamente a este sistema de vigilancia conectada, a fin de ampliar la cobertura de monitoreo y fortalecer la protección tanto de empleados como de instalaciones.

De acuerdo con la Confederación Sindical Republicana (CSR), la inseguridad en los parques industriales de Puebla ha tenido un repunte considerable: tan solo en el último año, los asaltos a obreros aumentaron hasta un 40 por ciento. Según estos registros, los trabajadores se ven expuestos a diversos riesgos en los trayectos hacia sus centros de trabajo o a la salida de los mismos.

