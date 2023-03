La República de los jueces

El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Laynez, dio entrada, el viernes 24 de marzo, a la controversia constitucional promovida por el INE contra el Plan B del Ejecutivo Federal, y aprobado por el Legislativo, para fortalecer el papel de árbitro electoral del INE y hacer más eficiente su funcionamiento, evitar los onerosos gastos que implica su funcionamiento, incluyendo los sueldos de los funcionarios y giras como las del consejero presidente para hablar con organismos de derecha, evitando también excederse en sus funciones y que se dedique por entero a organizar los procesos electorales, que es la función para la que fue creado.

Por cierto, vale la pena advertir que este señor Laynez, entre 2005 y 2006 se desempeñó como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República; luego fungió como Procurador fiscal de la Federación en los gobiernos de Felipe Calderón y en el de Peña Nieto, quien lo promovió a la magistratura, es decir, este señor siempre ha estado sirviendo al poder, por lo que no era muy difícil pronosticar como actuaría en este caso particular y en todos los asuntos que promoviera el Ejecutivo.

Con este currículo, Laynez actuó como era previsible, no llevó al pleno de los magistrados de la Corte la controversia constitucional, sino que actuó en solitario e impidió que la reforma electoral se hiciera posible. De cualquier manera, tendrá que llevar al pleno su análisis y es de esperar que ahí se revoque el acuerdo del Llanero Solitario que enfrentó a los odiados indios y los venció, pírrico triunfo sobre la democracia a la que el ministro, se supone, debía cuidar. Pero no crea usted, el abogado Laynez, se siente salvador de la democracia y sin rubor alguno, afirmó que “suspendió la aplicación del plan B para salvaguardar el sistema democrático nacional”, puesto en riesgo no por la mafia del poder o los conservadores, sino por quién cree usted: pues por las “reformas impugnadas”, que suponen suprimir varias áreas del INE, “lo que pondría en riesgo el cumplimiento de sus funciones”. ¿Qué tal? La supresión de algunas áreas pone en riego al INE, entonces hay que suspender todo lo demás, todo el plan B. ¿Eso es ir al fondo del asunto?

Quienes también se sintieron felices y asumieron como propio lo que llaman “triunfo”, fueron, entre otros, esos opositores integrantes del Frente Cívico Nacional, otro membrete inútil, quienes en pleno delirio imaginaron triunfos electorales en este año y en el que sigue. “¡Si se pudo, chingao!” Grito en sospechoso pleno delirio el senador Emilio Álvarez Icaza. A su vez, el consejero, Ciro Murayama, alter ego de Lorenzo Córdova, aseguró que la reforma al INE “está en coma” y que la elección de 2024 se realizará con las reglas previas a la reforma” (La Jornada, 26/03/26, p. 3).

--

Con esas reglas se ganó en 2018 y, seguramente, para que no se hagan ilusiones, a pesar de todo y contra todo aquello que levante la derecha opositora, morena a golpes de sufragio en tal cantidad que haga imposible el fraude, volverá a triunfar porque el apoyo al cambio para continuar el proyecto de la Cuarta Transformación sigue tan firme como entonces.