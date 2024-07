La reforma judicial, va

Los conservadores insisten en condicionar al próximo gobierno. Lo intentan de varias maneras. La preferida ha sido denostando al Presidente y atacando sus acciones. Insisten, también, provocar a la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta, provocándole y lanzarla contra Andrés Manuel López Obrador. Claro está que habrá variaciones en los detalles del ejercicio de gobierno, pero no serán, ni de cerca, los que aconseja la insistente derecha, provocada por los ardientes odios y la defensa a ultranza de sus privilegios perdidos.

El venidero Congreso, luce mayorías convenientes para la concreción de la reforma jurídica. Aunque algunos necios siguen con su alegórica resistencia. Otros pocos, desde su clandestina trinchera, adoptan posturas menos duras. Tanto los dueños de los medios, y opinócratas no han hecho su examen de lo sucedido. Todavía no les cae el veinte. Las argumentaciones actuales son similares a las usadas para enjuiciar la obra de gobierno.

Los ataques contra Petróleos Mexicanos, son tópicos sin advertir el avance en su situación. Para ellos y sus expertos, es imposible, reconocer la dañina situación en que se recibió tan importante empresa. La firme mejoría obtenida queda lejos de su visión. Machacan en despreciar las enormes obras de infraestructura. El Tren Maya es lugar común de sus necedades. Hasta sesgan el efecto logrado en balancear la desigualdad regional que este proyecto ya causó en el sureste. Tampoco reconocen la incidencia en la mejoría del nivel de vida de los trabajadores que han dejado a causa de las cuantiosas inversiones y la mejora salarial. Se oyen y leen, en sus cerrados medios, los daños ecológicos causados; terribles, los catalogan. La pujanza desatada en la península habrá de golpearlos otra vez.

Los opositores conservan sus mismos cuadros de auxiliares, y sus vanidosos opinadores no rehacen posturas. Nadie parece haberse dado cuenta del fracaso en la conducción de la opinión ciudadana a la que aspiraban. Algunos críticos más envalentonados, se lanzan a predecir la irremediable tendencia de AMLO por continuar en la cima del poder. Analizan cualquier gesto que les indique afanes de prolongarse o de arrollar a su sucesora. Apuestan al daño que le está causando a doña Claudia y a su naciente gobierno. En verdad la menosprecian, pero no cejan en incitarla a la rebelión. Y, por consiguiente, definen al Presidente como un ogro con ilimitado afán de control y poder. Aseguran que AMLO provocará tal inestabilidad en la economía que destruirá todo lo logrado, usando de ejemplo, lo que recientemente pasó con el peso y la caída de la bolsa. Y ahí van, bordando sobre una ruta que los habrá de devorar completamente.

Estos críticos conservadores, hoy en día, siguen hablando del paquete de 20 reformas. No han oído que sólo serán cuatro. Pero, eso no importa: lo que duele es la reforma judicial. Y para detenerla inventan varias trampas. Unas porque perderán una institución clave para controlar al abrumador poder adquirido por los morenos. Saben que este aparato de justicia está dañado irremediablemente. No podrán evitar que se va a proceder de acuerdo con lo mandatado, quedando fuera del ámbito decisorio. Y eso es lo insoportable para gente como el señor Claudio X. González, sumido en su pena. No encaja en los cuentos repetidos del cada vez más lejano Krause. Las discusiones abiertas, en cambio, irán clarificando los alcances, propósitos y consecuencias de esta crucial reforma judicial en marcha.

También puedes leer:Los programas sociales vigentes y los que vienen