La reforma al Poder Judicial lo “democratiza”, defiende Loretta Ortiz ante estudiantes de la Libre de Derecho

La reforma al Poder Judicial lo “democratiza”, afirmó la ministra Loretta Ortiz, ante cuestionamientos de estudiantes poblanos sobre una posible intromisión de los partidos políticos al aparato de impartición de justicia del país.

Ortiz ofreció este viernes una conferencia de prensa en la Escuela Libre de Derecho de Puebla, para abordar su experiencia como persona juzgadora e integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Ahí, fue interrogado por alumnos sobre su opinión respecto a la posibilidad de que los partidos políticos manipulen la próxima elección de jueces y magistrados.

La ministra dijo que la reforma que impulsó eAndrés Manuel López Obrador permite la participación de los ciudadanos en la elección de personas jugadoras lo que antes no ocurría pues aseguró que cargos altos como los ministros de la Corte eran designados por una decisión unilateral del presidente de la República en turno.

“Por primera vez ustedes tienen el sartén por el mango, es una democratización del Poder Judicial, si ustedes no acuden a las urnas, si ustedes no eligen correctamente, pero son ustedes los que van a ejercer el derecho al voto y no solamente, en sus manos está la elección de los poderes judiciales estatales y federales”, respondió.