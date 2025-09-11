Jueves, septiembre 11, 2025
La reelección de Lilia Cedillo en la rectoría de la BUAP fue un ejercicio democrático: Armenta

Yadira Llaven Anzures

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el morenista Alejandro Armenta Mier, respaldó que fue un ejercicio democrático la reelección de Lilia Cedillo Ramírez como rectora por un segundo periodo frente a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 

Destacó que este apoyo se enmarca en el reconocimiento al proceso que vivió la comunidad universitaria y a los resultados que ratificaron a Cedillo Ramírez en el cargo por un nuevo periodo

La administración estatal destacó la participación de universitarios, académicos y personal administrativo, quienes eligieron de manera libre y transparente a su líder.

“En un sistema de participación democrática, las y los universitarios toman las decisiones que guían su destino. Desde la administración estatal respetamos estas determinaciones, en el marco de la autonomía universitaria”, reconoció. 

Cedillo Ramírez consolidó su liderazgo en las recientes elecciones, obteniendo un contundente triunfo que refleja el apoyo mayoritario de la comunidad universitaria.

La reelección de la rectora se concretó tras un proceso electoral ordenado y participativo, donde se validó la gestión realizada durante su primer mandato, demostrando la confianza en su plan de trabajo y en su capacidad para seguir dirigiendo el rumbo de la universidad.

Respeto a la autonomía universitaria

El Gobierno de Puebla reafirmó su absoluto respeto a la autonomía de la BUAP, que garantiza la independencia de la institución en la toma de decisiones. 

En este sentido, Armenta Mier refrendó su compromiso de trabajar de la mano con la doctora Cedillo Ramírez, respetando las determinaciones de la comunidad universitaria y promoviendo la colaboración interinstitucional en beneficio de la educación en el estado.

Finalmente, expresó que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es un pilar fundamental para el desarrollo de Puebla, como motor de conocimiento, investigación e innovación, en la formación de profesionales y en la generación de soluciones a los desafíos de la sociedad. 

El Gobierno de Puebla extendió sus mejores deseos a la doctora Lilia Cedillo Ramírez en el inicio de este nuevo periodo, así como a toda la comunidad universitaria.

