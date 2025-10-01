Miércoles, octubre 1, 2025
La rectora Lilia Cedillo nombra a Damián Hernández como secretario general de la BUAP

Martín Hernández Alcántara

A cuatro días de presentar su Cuarto Informe de Labores y rendir protesta para el periodo 2025-2029, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio a conocer cambios y nombramientos que entran en vigor a partir de este martes 30 de septiembre.  

Asimismo, la titular de la administración central anunció el nombramiento del maestro Damián Hernández Méndez como nuevo secretario general de la BUAP, y del maestro José Manuel Alonso Orozco como secretario técnico de la rectoría.  

Los nombramientos fueron dados a conocer a través de un boletín oficial: 

La Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, cuyo titular es el maestro Jorge Avelino Solís, sustituirá a la Coordinación General de Atención a los Universitarios (CGAU). La nueva dependencia estará conformada por la Dirección de Atención Estudiantil, a cargo del maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, de la cual derivan las subdirecciones de Becas y de Atención Estudiantil, cuyas responsables son las maestras Pilar Torres Flores y Nayeli Cano Santes.  

La víspera, la rectora Cedillo dictó la conferencia de clausura del Primer Encuentro Nacional “Evaluación y mejora continua de la educación superior en un horizonte de transformación social”, realizado este 25 y 26 de septiembre en el Complejo Cultural Universitario (CCU).

En su ponencia “La experiencia de evaluación y mejora continua en la BUAP”, la rectora dio a conocer que para su implementación se estableció un proceso de integración y retroalimentación de la autoevaluación institucional; en una segunda etapa se puso en marcha el modelo de mejora continua y, posteriormente, se creó la Comisión Especial de Mejora Continua del Consejo Universitario.  

En compañía de María José Rhi Sausi, directora del Sistema de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (SEAES) de la Subsecretaría de Educación Superior federal, e Ygnacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, la doctora Lilia Cedillo detalló que tras la decisión de participar en la convocatoria de autoevaluación institucional del SEAES en 2023, en la primera etapa se observaron aspectos a complementar en el Plan de Desarrollo Institucional, haciendo énfasis en la mejora continua, definición de criterios y sugerencia de buenas prácticas.  

Para ello, “se convocó a directores y equipos de trabajo de acuerdo con el área de conocimiento, integrando a las vicerrectorías de Docencia e Investigación y Estudios de Posgrado, para trabajar en cinco ámbitos y siete criterios”. De este trabajo derivó la creación del Sistema para la Evaluación de la Mejora Continua Integral de la BUAP, centrado en la acreditación de programas educativos y la certificación de procesos de gestión.  

Asimismo, notificó que en la sesión celebrada el 25 de junio de este año, el Consejo Universitario aprobó la integración de una Comisión Especial para la Mejora Continua, integrada por 10 consejeros representantes de los tres sectores: cuatro estudiantes, tres docentes y tres directores de unidades académicas, para dar seguimiento a compromisos y metas de mejora de la autoevaluación, así como para atender las demandas estudiantiles.  

Nacional

Presenta Brugada medidas para regular circulación de transporte con sustancias peligrosas en CDMX

La Jornada -
Rocío González Alvarado Ciudad de México. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las medidas que se pondrán en marcha para regular la circulación de las...
Internacional

Milei autoriza el ingreso de tropas de EU a Tierra del Fuego sin aval del Congreso

La Jornada -
De la Redacción El gobierno de Javier Milei oficializó la llegada de efectivos militares de Estados Unidos a territorio argentino, en particular a la provincia...

Unidad de RUTA atropella y mata a una estudiante de la BUAP en la 11 Sur

Martín Hernández Alcántara -
Una joven estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), identificada como Jimena Santa Flores Rivera, perdió la vida la noche de este...

Martín Hernández Alcántara -
A cuatro días de presentar su Cuarto Informe de Labores y rendir protesta para el periodo 2025-2029, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio...

Puebla registra disminución de 18.7% en exportaciones durante el segundo trimestre de 2025

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En el segundo trimestre de 2025 el valor de las exportaciones del estado Puebla fue de 4 mil 47 millones de dólares, cifra 18.7...

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

