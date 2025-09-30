Martes, septiembre 30, 2025
La rectora Cedillo nombra a Damián Hernández como nuevo secretario general de la BUAP

Martín Hernández Alcántara

A cuatro días de presentar su Cuarto Informe de Labores y rendir protesta para el periodo 2025-2029, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez dio a conocer cambios y nombramientos que entran en vigor a partir de este martes 30 de septiembre.

La Coordinación General de Participación y Desarrollo Estudiantil, cuyo titular es el maestro Jorge Avelino Solís, sustituirá a la Coordinación General de Atención a los Universitarios (CGAU). La nueva dependencia estará conformada por la Dirección de Atención Estudiantil, a cargo del maestro Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, de la cual derivan las subdirecciones de Becas y de Atención Estudiantil, cuyas responsables son las maestras Pilar Torres Flores y Nayeli Cano Santes.

Asimismo, la Rectora Lilia Cedillo anunció el nombramiento del maestro Damián Hernández Méndez como nuevo secretario general de la BUAP, y del maestro José Manuel Alonso Orozco como secretario técnico de la Rectoría.

