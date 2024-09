La rechaza la STPS propuesta de abogados laboralistas para reactivar la Junta Federal de Conciliación en la ciudad de Puebla

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechaza trasladar los expedientes de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala a la de Puebla, tal como abogados laboralistas lo han propuesto como alternativa de solución al cierre de la Junta Especial 33 en esta entidad federativa.

Fuentes cercanas al caso informaron a La Jornada de Oriente que la dependencia federal ha desechado los planteamientos de los litigantes para que los más de 10 mil juicios que se tienen rezagados en esta entidad federativa sean resueltos aquí mismo y no en Oaxaca o Tlaxcala, como se estableció en el acuerdo de cierre de la Junta poblana, publicado el 17 de junio de 2024.

Para los litigantes sería más viable desahogar los asuntos de Tlaxcala en Puebla, que son alrededor de mil 500.

Ayer los abogados en resistencia tuvieron una reunión con representantes de la STPS, en la Ciudad de México, pero de nueva cuenta no hubo arreglo porque la secretaría es inflexible a modificar el acuerdo de cierre.

Este jueves de nueva cuenta habrá una reunión con personal de la dependencia federal, en esta ocasión será en Casa Aguayo, sede del Poder Ejecutivo de Puebla.

De lo último que se informó por parte del gobierno estatal es que se podría abrir una Oficina Auxiliar en Puebla, pero los litigantes no ven que esta sea una alternativa viable, debido a que tendría menos personal y capacidad de resolución que la Junta Especial 33 que estaba funcionando hasta mediados de junio.

Durante casi tres meses los abogados laboralistas han exhibido que no es viable trasladar los más de 10 mil expedientes de Puebla a las Juntas de Oaxaca y Tlaxcala, en primer lugar por la distancia, ya que ellos mismos y los usuarios tendrían que viajar por por varias horas para conocer el estatus de los expedientes, con el riesgo de que al llegar les digan que les falta a algún requisito -como venía ocurriendo en Puebla- y que el traslado haya sido en vano.

Aunado a ello, está el desembolso que se tendría que hacer, considerando pasajes o gasolina, alimentos y probablemente hasta hospedaje.

También se debe tomar en cuenta que varios de los trabajadores tienen discapacidades físicas, al grado de que algunos de ellos están en sillas de ruedas, y su salud está mermada, por lo que no podrían viajar ni siquiera a Tlaxcala.

Recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó a La Jornada de Oriente que tras el cierre de una Junta existen mecanismos para facilitar el seguimiento de los trámites, entre ellos hacerlos vía internet.

Sin embargo está información no está disponible al público que sigue llegando a la Junta Especial 33 y se encuentra con que está cerrada, no existe en las instalaciones del tribunal ni siquiera un anuncio de que no está prestando servicio.

Aunque se dijo que se exploraba abrir una Oficina Auxiliar, esto tampoco ha ocurrido, y no hay Oficialía de Partes.