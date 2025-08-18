La propuesta contemporánea de Talateca abre Espacio Diseño, nuevo proyecto del Museo Amparo

Espacio Diseño es el nombre del nuevo proyecto propuesto por el Museo Amparo para visibilizar el diseño contemporáneo de Puebla y el país. La primera intervención está a cargo de Talateca, una firma de talavera poblana de autor dirigida por Pedro Talateca, en la que se fusionan la herencia familiar, la pasión por el diseño y la preservación de las técnicas artesanales.

Abierta días atrás y vigente hasta el 9 de noviembre de este año, el espacio busca ser un “punto de encuentro para creativos de la arquitectura, el interiorismo y otras disciplinas afines, impulsando la innovación, la colaboración y la experimentación”.

Con Espacio Diseño, el Museo Amparo busca continuar con la promoción del arte popular y el diseño en esta y otras ciudades del país, con el propósito de enriquecer la oferta cultural. Para ello, de manera periódica, invitará a destacados despachos de diseñadores a realizar intervenciones y a exhibir sus propuestas creativas para que, además de ser un escaparate para el diseño contemporáneo, las obras estén disponibles para su adquisición.

En esta primera entrega, Talateca, marca de talavera poblana de autor interviene el espacio con su más reciente colección Negro que te quiero negro: una serie de objetos utilitarios y decorativos en donde la tradicional talavera de Puebla contienen y expresan una faceta contemporánea.

Así, la cerámica cuyo proceso de fabricación fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), al lado de Tlaxcala y Talavera de la Reina y el Puente del Arzobispo, de España, dejan ver cómo en manos de Talateca y sus más de 100 años de dedicación se interpreta la rica iconografía mexicana.

Bajo la dirección de Pedro Talateca, este taller se erige como uno de los más destacados en la ciudad de Puebla. Caracterizado por tener un enfoque innovador, éste se refleja en la creación de piezas que fusionan la esencia de la talavera tradicional con un diseño contemporáneo, destacando por su simplicidad y atemporalidad.

Desde sus inicios, indica el Museo Amparo, Pedro Talateca ha sido un pionero que ha ido “apostando por la ruptura de los límites preestablecidos en la alfarería tradicional”. Con un enfoque que va más allá de la mera producción de objetos, tiene como “compromiso la evolución de la talavera, transformándola en obras de arte contemporáneas”.

Así, las creaciones de este taller y su diseñador están destinadas a aquellos que valoran no sólo la artesanía, sino también la metamorfosis de lo tradicional hacia lo vanguardista. “Pedro no sólo ha elevado el legado de su familia, sino que ha dejado una marca indeleble en la historia del arte y la artesanía en Puebla”, se afirma en un comunicado.

Se considera que “visionario del arte y la artesanía, Pedro Talateca representa la más joven generación de una familia arraigada en el corazón de la tradición alfarera en Puebla. Como director creativo del taller, fusiona la rica herencia familiar con su pasión por el diseño y la preservación de las técnicas artesanales”.

Asimismo, se afirma que su empeño por innovar en el mundo de la talavera poblana lo ha llevado a convertirse en un referente en la escena creativa, dando vida a nuevas colecciones, desafiando las fronteras estilísticas de lo tradicional y dotando a la talavera de una estética contemporánea y sofisticada.

Cada pieza que emerge de sus manos es una amalgama de vanguardia, al mismo tiempo que es un puente entre el pasado artesanal y el presente creativo. Así, desde vajillas hasta elementos decorativos, el taller logra capturar la esencia de la talavera tradicional que llega a nuevos niveles de sofisticación.

Entre los reconocimientos a Talateca se encuentran el Primer Lugar Nacional del Gran Premio de Arte Popular en la categoría Mayólica Talavera y Alta Temperatura por el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías en el año 2000, mientras que Pedro Talateca ha sido presidente de la Asociación de Artesanos de Auténtica Loza Poblana, entre otros.

