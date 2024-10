La presunta crisis constitucional

Los opositores a la reforma al Poder Judicial y sus cientos de comunicadores apoyadores de esa postura, llevan semanas acusando al que llaman oficialismo, dígase el gobierno federal actual, además de Morena y sus aliados, como promotores de la tendencia para llevar al país, con la elección de jueces, magistrados y ministros, a una vulneración del Estado de Derecho, fraude a la Constitución y la Ley, además de una crisis constitucional.

Han repetido de tal manera sus lamentables discursos, con versiones torcidas de la ley y de la propia Constitución que, a la manera goebeliana, hay quien se la cree, aunque rascándole un poco al punto, pronto nos demos cuenta del débil sustento en sus afirmaciones. Esto nos hace preguntar quién, realmente, está trastocando el orden público, el Estado de Derecho y conduciendo a una crisis constitucional. Desde mi punto de vista, son aquellos que se oponen a la reforma al Poder Judicial. No acaban de entender que el país ha cambiado. Es otro régimen, distinto a los encabezados por el PRI y el PAN, necesariamente las instituciones se tienen que transformar a las nuevas circunstancias. La hegemonía en México la tiene quien no defiende al viejo régimen, los mismos que defienden a la cúpula del Poder Judicial, no solo sus privilegios y canonjías.

Y en defensa de lo anterior, con su postura han recurrido a todo, torcer la ley, darle una versión a modo, hablar con todo descaro con falacias, como que los trabajadores verían afectados su salario y logros sindicales, para plantear que el gobierno federal y el Legislativo violan la ley y promueven la crisis. Sin duda, no se adaptan a las nuevas circunstancias y persisten en la defensa de sus intereses y privilegios.

Con sus acciones desestabilizadoras los que realmente conducen al país a una crisis constitucional son ellos. Por otra parte, preguntaría, ¿es ético ser juez y parte en este asunto y actuar los miembros del Poder Judicial, presuntamente con el respeto a la ley y la Constitución cuando se trata de asuntos que estarían asociados a ellos, actuando sin la menor imparcialidad y si torcerla cuando les afecta?

No se quedan ahí, personajes de clara postura antigubernamental como Leo Zuckermann, publicá en su colaboración en el diario Excélsior una aberración, que algunos le pueden creer, dijo: “Tenemos a un Poder enfrentando contra otro Poder”. Lo que corresponde es un enfrentamiento de un Poder (el Judicial) contra el régimen predominante, que es lo que no acaban de entender los primeros. Quiéranlo o no, como ya lo señalé, vivimos otro México, avalado por casi 36 millones de votos, además de que hay niveles: no es lo mismo la Presidenta del país y sus atribuciones y una jueza, en este caso de Coatzacoalcos, Veracruz, con todo el respeto que nos merece cualquier servidor público.

Los jueces, magistrados y ministros no quieren adaptarse a la nueva realidad y si llevan al país a la crisis constitucional, porque si no se mantiene su status y sus privilegios, prefieren que fracase el gobierno y el país.

