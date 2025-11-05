Llama la Presidenta a visibilizar y acabar con el acoso; presenta denuncia por el episodio que sufrió

Ciudad de México. Tras el acoso que ayer sufrió, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que levantó una denuncia por escrito ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra el hombre que ayer la violentó. “Mi reflexión es: si no presento yo denuncia, además de que es un delito (penal en la Ciudad de México), ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la Presidenta, ¿Qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país?”.

Manifestó que se requiere visibilizar el acoso, pero también se necesita que haya facilidades para denunciar.

Afirmó que sigue siendo revictimizada con la publicación de su imagen sufriendo acoso.

Señaló que no cambiará su seguridad, porque requiere estar cerca de la gente. ”Vamos a seguir como hasta ahora” con la ayudantía para mantenerse cerca de la gente.

Esta mañana informó que instruyó a la secretaría de la Mujer, Citlalli Hernández, realice una campaña para visibilizar el acoso y también buscará que sea catalogado delito penal a nivel nacional.

Narró que ayer mientras regresaba de la Secretaría de Educación Pública para encabezar la Reunión Nacional de Universidades e Instituciones Públicas de Educación Superior para la Transformación de México, y saludaba a unas personas, “no me di cuenta de inmediato” del acoso que estaba sufriendo -por parte de Uriel Rivera, quien desde ayer fue detenido.

Me fui caminando porque es más corto, contó. “Si salimos en auto íbamos a llegar 20 minutos después y los compañeros de ayudantía me dijeron, ‘pues si quieren nos vamos caminando a la SEP, son cinco minutos’. Entonces decidimos irnos caminando, mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada, que vivo este episodio de acoso”.

Contó que quien coordina el equipo de ayudantía, movió al hombre “y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente. Sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado.

“Pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Es un delito penal en la Ciudad de México, no en todos los estados de la república”. “Viví como niña, a los 12 años, acoso en el transporte”. Debemos llegar todas a los espacios de decisión, visibilicemos y acabemos con el acoso, resaltó

Señaló que presentó la denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. “Y resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres, ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido”.

Apuntó que esto “no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer y en la representación de las mujeres mexicanas, No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio”.

La mandataria afirmó que la secretaría de la Mujer revisará en qué estados el acoso es delito penal, porque debe ser sancionable” y realizar la campaña, “no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas”.

Subrayó que “tiene que haber respeto por la mujer en todos los sentidos. Y el acoso es un delito”.

Condenó que se le diga revictimizando. “También es un delito y digo que hay cosas que tienen límite… eso ya rebasa todos los límites. Es un asunto de calidad humana, está fuera de toda ética, toda moralidad”.

Entonces, “sí presenté la denuncia, es una querella que mandó por escrito a la Fiscalía de justicia de la Ciudad de México, y ya veré con ella, pues también sin privilegios” para ratificar ante el Ministerio Público.

