La práctica creativa y la resignificación del trabajo como espacios para el cambio social

Por la posibilidad de un trabajo no explotado. El movimiento de creadores y hacedores en el mundo, tiene expresiones diversas. La que me interesa explorar, es aquella que, desde la creatividad, resignifica tanto las formas de trabajo como los procesos para el acceso a la educación.

En un cuestionamiento a la educación como privilegio, los espacios de hacedores, que prefiero denominar “espacios de creadores”, son parte de lo que se denomina el Movimiento Maker. Este movimiento, tal como que se le conoce actualmente, surge en el 2005 con la convocatoria de la revista californiana Hacer (Make Magazine,) en la que se publicaban artículos “hágalo usted mismo”. En 2006, la revista organizó la primera feria Maker o de creadores (Maker Faire), donde participaron más de 100 expositores.

Pero no es esa historia la que me interesa recuperar. Considero relevante resaltar que los procesos creativos son algo histórico, y la forma en que, desde el movimiento de creadores, al menos una parte del mismo, está recuperando actualmente procesos de conexión y construcción de comunidades. Si bien el movimiento de creadores surge como una alternativa de acceso comunitario al campo de las ciencias y la tecnología y las ingenierías, considero que esta propuesta va trascendiendo el acercamiento al campo tecnológico, y podría convertirse en una propuesta alternativa de resignificación del trabajo, y por la posibilidad de un trabajo no explotado.

- Anuncio -

El origen del Hacer data desde la aparición del ser humano por la necesidad de transformar la naturaleza para satisfacer las necesidades, y eso conlleva al trabajo socialmente necesario. Sabemos que la forma trabajo en el marco del capitalismo, implica la explotación de la fuerza de trabajo, para la generación de plusvalor que será expropiada por el capitalista, y para la acumulación de capital. Las relaciones capital-trabajo, ha llevado a procesos de explotación, despojo y violencia contra las personas y contra la Madre Tierra. La posibilidad de resignificar el trabajo desde la práctica creativa, permite pensar una alternativa para el cambio social y para un trabajo no explotado.

Aristóteles define la téchne como el arte de transformar la realidad, sin embargo, la intención de esta transformación puede ser definida de diversos modos, uno de ellos, el capitalismo mismo. Pero si vamos al origen de la humanidad, reconocemos que los seres humanos hemos sido históricamente creativos y creadores. En la época actual, en un contexto de consumismo y caducidad, la práctica creativa propone una economía circular, donde el re-usar, reciclaje, reducir, etc., se contrapone al consumismo y al desecho. Podemos abrir aún más la noción del trabajo y proponerlo como una alternativa a un trabajo no explotado ni explotador.

Poner nuestra acción creativa al servicio de nuestras necesidades y del cuidado de la Madre Tierra, es un requerimiento imperante. La práctica creativa, además de promover procesos colectivos para el aprendizaje y el acceso equitativo a la educación, se encuentra estrechamente vinculada con la sustentabilidad y la sostenibilidad ambiental y económica. Promueve el trabajo colaborativo, las relaciones solidarias y horizontales, el ejercicio amplio de la creatividad, el pensamiento crítico, el cuidado ambiental, la construcción de alternativas para la resolución de los problemas sociales, entre otras diversas características de esta. Algo que iniciara como un espacio de creación para hacer accesibles las ciencias y la tecnología, cada vez más ha ampliado su campo de acción e incidencia, integrando las diversas actividades de la vida social tanto en los procesos de generación e intercambio de saberes, como de alternativas de trabajo, creando redes solidarias de creación para la resolución de necesidades.

¿Podrá el movimiento de creadores convertirse en una opción para el trabajo no explotado? Dejo abierta la reflexión para el diálogo.