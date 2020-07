La política tributaria de: “a ver quién se deja”

“La mayor parte de las decisiones políticas

que adoptamos tienen un impacto sobre

las generaciones futuras”.

Daniel Inerarity

A estos tiempos de pandemia algunos ya le llaman de post-pandemia, cuando, en realidad, parece algo permanente; por ende, eso de “post” es optimismo puro. En tanto, estamos subsistiendo, aunque, desde luego, algunos no se han dado cuenta, como es el caso de la burocracia confinada, que recibe sus quincenas y está preocupada porque algún día despierte de ese letargo o perturbada por las series de Netflix que se ha devorado.

Pues bien, es toda una serie de contradicciones. Y basta con pasar por cualquier calle de las ciudades de este país para observar locales, oficinas, bodegas vacíos, en renta; gente sacando sus muebles y mercancías de los locales cuya renta no puede pagar; personas de puerta en puerta vendiendo tapabocas, gel o lo que se pueda; restaurantes con las sillas apiladas vendiendo lo que pueden, meseros en las calles toreando coches y ofreciendo comida para llevar; centros comerciales con fachada de cementerios; fábricas y talleres donde, el día que intentan iniciar actividades, llega toda la policía disponible para cerrar los negocios más rápido que si se tratara de una violación, un homicidio o robo, como si fuera un triunfo de sus actividades; y, desde luego, desempleo y más desempleo, que, si no se puede con las cifras de los muertos por esa maldita enfermedad, menos computar los desempleos, las empresas quebradas, mercancías perdidas o caducadas, los negocios cerrados y tirados a su suerte.

Ante esta realidad, que no es la que se ve en la TV, los diarios ni en las redes sociales (que se han encargan de cosas banales), se pone en primera plana el nuevo Tratado internacional, esto es, el t-mec y las leyes que se aprobaron al amparo suyo sin que se supiera cuáles son ni, menos, conocer su contenido; un tratado y unas leyes que —a decir del gobierno y de lo que queda de los industriales de este país— nos sacaran de la pobreza sin averiguar qué es lo que dice el tratado mismo, menos cuáles son sus consecuencias. En los medios se habla de la persecución a los corruptos del sexenio pasado, de las tareas de la Unidad de inteligencia financiera para buscar a los delincuentes por lavado de dinero, de nuevos descubrimientos por el caso tan lamentable y manoseado de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos; sin embargo, con todo esto, pareciera que se está haciendo todo lo posible para no hacer lo que la población necesita.

Es evidente que lo que urge son las políticas tributarias para hacer frente a toda la realidad que está viviendo la ciudadanía de a pie, la que está muy lejos de los actos de corrupción y de los casos de lavado de dinero que se están ventilando; incluso, la gran mayoría de nuestra población no alcanza a entender en qué consiste ese delito ni la preocupación del gobierno por el crimen en Iguala, cuando siguen siendo miles y miles de muertos, desaparecidos y desplazados que aumentan cada semana.

Por su parte, las políticas tributarias brillan por su ausencia, sorprendentemente como si no hubiera pasado nada en estos cuatro meses. Por ende, ni preocupación hay al respecto de esta catástrofe que vivimos, cuando una de las razones para las cuales está creado el Estado es para proteger a la población y no, la población para el Estado (por lo menos, en un elemental Estado de Derecho). Al respecto, Willy Brandt —citado por Noam Chomsky— indica que: “[…] desde el punto de vista moral, no hay ninguna diferencia entre atar a un ser humano en la guerra y condenarlo a morir de hambre a causa de la indiferencia” (Chomsky, Noam, Prioridades radicales, Madrid, Laetoli, 2013).

Hoy, todo lo que estamos observando tristemente es que existe una indiferencia del Estado por respecto de las políticas tributarias en pos de la ciudadanía de a pie, no de los pobres ni de la extrema pobreza, sino de los desempleados, de los empleados, de los propietarios de medianas y pequeñas empresas; como si aplicar políticas ese tipo de medidas fueran simples dádivas del Estado. Por lo que pasan a segundo término y, por ende, que cada quien se las arregle como pueda. En tanto, las autoridades fiscales, con sus facultades, están preparadas para actuar, ya robotizadas y con los medios digitales preparados o, en algunos procedimientos, imprudentemente presencial; sea cual sea el caso, las baterías ya están cargadas para requerir, invitar, exhortar, visitar, inspeccionar, vigilar, multar, embargar, etc. Lo cual muestra que la política tributaria actual es la de “sálvese quien pueda”.