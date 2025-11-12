Miércoles, noviembre 12, 2025
NoticiasEstado

La plaza de toros “El Relicario” se convertirá en un recinto de espectáculos

La plaza de toros “El Relicario” se convertirá en un recinto de espectáculos
La plaza de toros “El Relicario” se convertirá en un recinto de espectáculos. Foto ES IMAGEN
Yadira Llaven Anzures

Luego de que se prohibieran jurídicamente las corridas de toros en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este miércoles la construcción de un nuevo recinto de espectáculos y eventos, que será conocido como el Fórum “Pensar en Grande”, en donde estaba la plaza “El Relicario”.

Durante una rueda de prensa, que el gobierno de Puebla instituyó todos los miércoles en la ciudad de México, el mandatario estatal destacó que este espacio multifuncional busca impulsar el turismo, las inversiones y posicionar al estado como un centro cultural y deportivo.

“Puebla tendrá el Fórum ‘Pensar en Grande’; no se va a remodelar, es una construcción nueva”, anunció.

Expuso que el nuevo recinto está diseñado para ser multifuncional, con capacidad para albergar una amplia variedad de eventos, desde charrerías y eventos artísticos y culturales, hasta encuentros deportivos. 

El Fórum tendrá un aforo estimado de cerca de 7 mil 500 personas, y para su construcción contará con inversión mixta, pública y privada.

Alejandro Armenta resaltó la importancia de este tipo de proyectos para fortalecer los procesos asociativos en la sociedad, que son considerados una base central para combatir la violencia e inseguridad en colaboración con el gobierno federal.

Plazos de construcción y uso del palenque

El titular del Ejecutivo dijo que se espera que el proyecto comience con la iniciativa privada y que las obras arranquen “seguramente a partir de los últimos días de diciembre”.

Aunque las fechas son inciertas, Armenta Mier señaló la posibilidad de tenerlo listo para mayo

“Si la construcción concluye a tiempo para esa fecha, el Fórum ‘Pensar en Grande’ albergará el Palenque de la Feria de Puebla”, anticipó. En caso contrario, refirió que será destinado para eventos posteriores.

Por último, el morenista resaltó su compromiso con la promoción de la cultura, el arte y el deporte, como una estrategia medular para combatir la violencia de raíz

La plaza de toros “El Relicario”, un recinto emblemático de la capital poblana, se encuentra sumida en un estado de inactividad para su uso original, a consecuencia directa de las resoluciones judiciales que han suspendido y, en sentencias posteriores, prohibido las corridas de toros en el estado.

La cancelación de los espectáculos taurinos, que eran el pilar de la programación anual de “El Relicario”, especialmente durante la Feria de Puebla, ha obligado a las autoridades a reevaluar y buscar una nueva utilidad del recinto.   

Las corridas programadas para la Feria de Puebla 2023 fueron las primeras en ser canceladas por una orden judicial que concedió un amparo a un grupo animalista.

Temas

Más noticias

Internacional

Impulsa Israel legislación que impondrá la pena de muerte a “palestinos terroristas”

La Jornada -
Jerusalén. El Parlamento israelí (también llamado Knesset) aprobó un proyecto de ley que impondría pena de muerte a los militantes palestinos condenados por matar...
Nacional

Nayarit: recuperan playas; ex gobernadores las robaron

La Jornada -
La Fiscalía General de la República (FGR), y el estado de Nayarit recuperaron 9 millones 619 mil 454 metros cuadrados de tierra en costas...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:00:45

Empresas poblanas esperan crecimiento marginal de 2% en 2025: COE

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE) estima que el año 2025 concluirá con un crecimiento marginal de alrededor de 2 por ciento para las empresas...
00:01:12

Autoriza Federación ruta turística en el Izta-Popo y Citlaltépetl, revela Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este martes que la Federación ha autorizado la creación de una “Ruta de los Volcanes” que...
00:02:04

Vicealmirante comparecerá ante el Congreso cuando le toque rendir cuentas, responde Gaspar a panistas

Efraín Núñez -
El vicealmirante, Francisco Sánchez, secretario de Seguridad Pública, comparecerá en tiempo y forma cuando le toque rendir cuentas por la glosa del informe del...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025