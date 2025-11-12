La plaza de toros “El Relicario” se convertirá en un recinto de espectáculos

Luego de que se prohibieran jurídicamente las corridas de toros en Puebla, el gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este miércoles la construcción de un nuevo recinto de espectáculos y eventos, que será conocido como el Fórum “Pensar en Grande”, en donde estaba la plaza “El Relicario”.

Durante una rueda de prensa, que el gobierno de Puebla instituyó todos los miércoles en la ciudad de México, el mandatario estatal destacó que este espacio multifuncional busca impulsar el turismo, las inversiones y posicionar al estado como un centro cultural y deportivo.

“Puebla tendrá el Fórum ‘Pensar en Grande’; no se va a remodelar, es una construcción nueva”, anunció.

Expuso que el nuevo recinto está diseñado para ser multifuncional, con capacidad para albergar una amplia variedad de eventos, desde charrerías y eventos artísticos y culturales, hasta encuentros deportivos.

El Fórum tendrá un aforo estimado de cerca de 7 mil 500 personas, y para su construcción contará con inversión mixta, pública y privada.

Alejandro Armenta resaltó la importancia de este tipo de proyectos para fortalecer los procesos asociativos en la sociedad, que son considerados una base central para combatir la violencia e inseguridad en colaboración con el gobierno federal.

Plazos de construcción y uso del palenque

El titular del Ejecutivo dijo que se espera que el proyecto comience con la iniciativa privada y que las obras arranquen “seguramente a partir de los últimos días de diciembre”.

Aunque las fechas son inciertas, Armenta Mier señaló la posibilidad de tenerlo listo para mayo.

“Si la construcción concluye a tiempo para esa fecha, el Fórum ‘Pensar en Grande’ albergará el Palenque de la Feria de Puebla”, anticipó. En caso contrario, refirió que será destinado para eventos posteriores.

Por último, el morenista resaltó su compromiso con la promoción de la cultura, el arte y el deporte, como una estrategia medular para combatir la violencia de raíz.

La plaza de toros “El Relicario”, un recinto emblemático de la capital poblana, se encuentra sumida en un estado de inactividad para su uso original, a consecuencia directa de las resoluciones judiciales que han suspendido y, en sentencias posteriores, prohibido las corridas de toros en el estado.

La cancelación de los espectáculos taurinos, que eran el pilar de la programación anual de “El Relicario”, especialmente durante la Feria de Puebla, ha obligado a las autoridades a reevaluar y buscar una nueva utilidad del recinto.

Las corridas programadas para la Feria de Puebla 2023 fueron las primeras en ser canceladas por una orden judicial que concedió un amparo a un grupo animalista.