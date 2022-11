LA PIFIA DE AUDI

El Sindicato de Trabajadores de la planta alemana armadora de autos Audi, que se encuentra en San José Chiapa, ha tenido pírricos logros en sus negociaciones con la empresa, pues no hay aumento salarial y solo ha ganado prestaciones menores como la entrega de 200 pesos más en vales de despensa mensuales, dos días más de aguinaldo, un nuevo día feriado, que será el 15 de septiembre, mil 700 pesos por concepto de “ayuda para útiles escolares”, que se pagará en la segunda semana de agosto de cada año a todos los empleados, sin importar que tengan hijos o no, en edad escolar.

Eduardo Badillo, activista por los derechos laborales y exintegrante del Comité de Destitución Pacífica de Audi, ha advertido que los técnicos, más que ganar con el acuerdo, salieron perdiendo, toda vez que las pocas mejoras en las prestaciones serán reflejadas hasta 2023.

Lo cierto es que los beneficios que los promotores de la llegada de Audi a Puebla, comenzando por el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas Puebla, no han sucedido, porque el empleo ofrecido a vecinos de la región es mínimo, no hay aumentos en los emolumentos y no existe la derrama económica que ayudaría al desarrollo de la zona.

- Anuncio -

Es así que de nada han servido los 10 mil millones de pesos que el gobierno de Moreno Valle entregó a la factoría germana para su instalación, ni tampoco la exención de impuestos ni otras prebendas.

Es importante que los tres niveles de gobierno revisen los compromisos hechos por la compañía y la obligue a cumplir con lo prometido.