La percepción de inseguridad en Puebla ha descendido más de lo que marca Inegi: Barbosa

El gobernador celebró que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, refiere que en el último año la percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla descendió 10 puntos, pero consideró que la seguridad en realidad ha mejorado mucho más de lo que aprecia la ciudadanía.

“Celebro que la gente se sienta más segura en Puebla, celebro que haya más confianza en sus fuerzas del orden, en sus autoridades, porque la opinión y la percepción es favorable también cuando empiezas a creer en que la autoridad cumple con su deber”, expresó en la rueda de medios de ayer,

Sin embargo, el mandatario acotó: “Celebro que esto sea de 10 puntos mejorando, aunque yo siempre veo más puntos, muchos más puntos. Siempre Inegi es muy reservado, la capacidad también de las encuestas, de los encuestadores, de los medidores de opinión pública, siempre se está quedando ya muy atrás, eh. No estoy criticando a las encuestas, no. Estoy criticando las mediciones, o sea, hay una separación, ya no están reconociendo esas formas de medición la realidad, no la están midiendo ya. La gente está también muy desconfiada de dar información, pero celebro, yo celebro, qué bueno pero creo que estamos mejor de lo indicado dentro de la misma encuesta”.

- Anuncio -

Información revelada en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), refiere que en el último año la percepción de inseguridad en la ciudad de Puebla se redujo 9.4 por ciento entre septiembre de 2020 y el mismo mes de 2021. Durante este periodo solo 23 de las 75 ciudades evaluadas presentaron mejora en este rubro.

De forma complementaria, los datos indicaron que en el trimestre de este año, que comprende de junio a septiembre, la percepción de inseguridad se redujo en 10.4 puntos porcentuales, al pasar de 79.2 a 68.8.

Es importante precisar que en su publicación, el Inegi destaca que solo ocho de las 75 ciudades disminuyeron su percepción de inseguridad durante el último trimestre y resalta a Puebla por tener un “cambio estadístico significativo”.

Por otra parte, el estado de Puebla ha mantenido a la baja la incidencia en 14 de los 18 delitos considerados de alto impacto.

De acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2021, los delitos de secuestro (-77.41 por ciento) y robo a transportista (-54.75 por ciento) disminuyeron en más de la mitad.

Otros delitos que siguen a la baja son: robo de vehículo (-41.20 por ciento), extorsión (-40.78 por ciento), feminicidio (-36.36 por ciento), homicidio doloso (-30.75 por ciento), robo de ganado (-26.77 por ciento), robo a negocio (-24.26 por ciento), robo total (-23.98 por ciento) y robo en transporte público (-17.14 por ciento).

Además, violación (-12.03 por ciento), robo a casa habitación (-10.10 por ciento) violencia familiar (-2.62 por ciento) y lesiones dolosas (-1.56 por ciento).

En cuanto al narcomenudeo hay un aumento de 302.6 por ciento, lo que representa que, de 2019 a la fecha, incrementó el número de carpetas de investigación por detenciones relacionadas a la venta de droga.