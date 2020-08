La peor pandemia es la corrupción

«Hay muchos aspectos que me llevan

a pensar que tenemos que hacer grandes

esfuerzos para que el futuro sea lo mejor posible.

No es imposible, pero es muy difícil».

José Pablo Feinmann

Con los sucesos alternos a la pandemia, a la economía demolida del país, al desempleo, al quiebre de miles de negocios y empresas y hasta a los problemas escolares; sucesos para desviar la expectación de la población por medio de un juicio mediático y virtual (a saber el que corresponde al ex director de pemex), observamos cómo salió peor la medicina que la propia enfermedad.

Si el objetivo de ese juicio virtual era que todo México desviara la atención de aquellos problemas que verdaderamente aquejan y lesionan a la población, como lo son, primero, los contagios, luego, los enfermos, los hospitalizados, los muertos, los deudos de los muertos y, después, los empleados sin empleo, los caseros sin inquilinos, los empresarios sin empresa, los escolares sin escuelas; resulta que tal juicio —que puso en la mesa, de nuevo, las corruptelas de sexenios pasados, las que ya no sorprenden a nadie, sino que sólo confirman lo que ya se sabía: excesos, abusos, arbitrariedades y, sobre todo, la razón esencial por la cual votaron tantas personas por una alternativa hace dos años—, es ahora la razón que pudiera causar consecuencias desastrosas a esta administración pública federal.

Y es que, si en algunos sexenios anteriores se decía que los problemas del país no se resolvían con simples decretos, hoy no se resuelven con conferencias de prensa, que, muchas veces, caen en la presentación de meras tareas de preparatoria. El pecado fue evadir la responsabilidad de dar frente al problema de salud, como es el caso de la falta de servicios en los hospitales, de medicamentos, de asistencia profesional, de auxilio a los enfermos y a los familiares, todo lo cual, desafortunadamente, son hechos notorios.

Los mismos hechos notorios son los relacionados con el problema económico, desde el «vamos bien» hasta el extremo de que ya se están recuperando los empleos por simple ley natural. Lo cierto es que no se ha tomado en serio el problema económico que aún no es tan sensible como lo será a finales de este año de 2020 y, sobre todo, en el primer semestre de 2021; pues, en estos meses que están transcurriendo, todavía estamos subsistiendo de la inercia de los inicios de este año y finales de 2019; pero, una vez que los proyectos y planes de esas fechas se finalicen, no habrá muchas alternativas. Por ende, solamente quedará sufrir más de la cuenta con la economía. Sin embargo, el desinterés de no atender estos dos problemas está provocando la peor crisis que se pudo haber tenido en esta administración pública, la misma que —la historia cita— sucedió en los tiempos de la administración pública federal anterior, en la que, inmediatamente después de que su presidente se posesionara, salió a la luz pública el caso de corrupción más emblemático de ese sexenio: la denominada «casita blanca del pedregal». Lo cual ocasionó, desde ese momento, la desestabilización de la presidencia, una que nunca tuvo oportunidad de recuperarse. Por el contrario, ese fue el momento que le causó la derrota en las elecciones de 2018.

La reacción con el caso de «la casa blanca», en otros países, hubiera sido la destitución del presidente y el nombramiento de un presidente interino, así como la de adelantar las elecciones. En cualquier nación hubiera sido lo más prudente. Pero, lejos de eso, lo que sucedió fue la justificación de esas acciones con una reforma constitucional, la que corresponde al combate a la corrupción publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015.

Con lo sucedido en los últimos días, los videos, los apoyos económicos por parte del pueblo a la causa, etc., habrá que ver en qué finaliza esta situación. Esperemos que no acabe con una reforma constitucional más; pues, debido a ese paliativo del sexenio pasado, resultó lo que hoy está sucediendo. A partir del hecho de «la casa blanca» hasta el final de ese sexenio, para la población, para el Estado de derecho, para la legitimidad de las instituciones, fueron años perdidos. Esperemos que no suceda de nuevo con estos sucesos de los videos de entregas de dinero. Bien dice la voz popular que «quien olvida su historia está condenado a volver a vivirla».