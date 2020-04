La pandemia entre tecnocracia y oclocracia

“La política aburre, es uno de los mensajes mayores que se nos incita a extender a nuestro alrededor.

Porque se espera que la gente no se meta en lo que no le corresponde”.

Andre Vltcheka

Después de que pasen estos tormentosos días de incertidumbre y conozcamos la fecha en que se inicien las actividades normales de la población, el debate que quedará por resolver es el de determinar cuál es la forma de gobierno de las naciones que prevalecerá. Actualmente, el ideal de cualquier Estado es el denominado Estado constitucional democrático de derecho; por ende, la forma de gobierno es particularmente la democracia, esto es, el gobierno que se rige bajo el sentido común de la población. Ahora bien, el problema de la democracia es que debe hacer actos de equilibrista, pues cuenta con dos riesgos. El primero corresponde a la denominada “oclocracia” (Dussel, Enrique, En búsqueda del sentido, Ciudad de México, Colofón, 2017), que consiste en el gobierno que se dirige conforme a las decisiones acaloradas, en el que hay toma de decisiones de arrebato, nada racionales; lo cual da como consecuencia que las decisiones de los políticos sean ampliamente discrecionales para quedar bien en el momento con medidas tomadas en las rodillas, auspiciadas por el calor de las emociones de la propia población. En segundo lugar, la democracia se encuentra con la denominada tecnocracia, que consiste en el gobierno de los expertos, en el que las decisiones que se deben tomar son de acuerdo a los especialistas, a los científicos y a las decisiones más estratégicas posibles. Por ende, estas dejan a un lado el sentir de la población; es más, no lo toman en consideración; pasa a segundo lugar cualquier tipo de exigencia o manifestación popular. Por todo esto, la democracia debe transitar con equilibrio entre la tecnocracia y la oclocracia.

La pandemia mundial es muestra de que los gobiernos pasaron entre esos dos polos opuestos, es decir, entre la oclocracia y la tecnocracia, para tratar de resolver el problema o, por lo menos, contenerlo; pero de ninguna forma estuvieron dentro de la democracia, pues es evidente que, a lo largo de todos estos días de la pandemia, muchas de las decisiones se tomaron de forma acalorada y por la presión de la población y algunas otras decisiones se tomaron desde el sentido más técnico o científico, que, por lo tanto, quedaron alejados de la población y, por ello, se no se comprendieron; y muy poco, casi nada se tomó desde la democracia.

Uno de los resultados de esta espantosa temporada que está transcurriendo es que los gobiernos perderán gran parte de la mucha o la poca credibilidad que tenían con su población; pues todas las decisiones que se tomaron a nivel mundial –pues este no es un fenómeno local o nacional– provienen, desafortunadamente, de la tecnocracia y, en algunos caso, del otro lado del péndulo, de la oclocracia; pero se dejó a la democracia para una mejor ocasión.

Y es que la educación y los medios de comunicación durante años se han encargado de inculcar en la población que las cosas de la política, es decir, que las cosas comunes no deben ser un asunto que le corresponda a la población; es más, que debe estar lo más alejada posible de las decisiones políticas y estas hay que dejarlas a otras personas. Cita Andre Vltchek, al respecto, que: “La política aburre, es uno de los mensajes mayores que se nos incita a extender a nuestro alrededor. Porque se espera que la gente no se meta en “lo que no le corresponde”. Gobernar el mundo está reservado a las corporaciones y a unos pocos gángsteres con excelentes relaciones públicas. Los votantes solo están para legitimar toda la comedia. (Contra el imperio, Santiago, LOM ediciones, 2018).

Quedará demostrado, con todos los hechos que se han sucedido después de esta pandemia, que las naciones son actualmente post democráticas; pues, en el caso de las medidas técnicas, es evidente que provienen del extranjero, en particular, de las grandes corporaciones mundiales que se encargan de establecer cuáles son los pasos a seguir, en cada nación, sobre cada una de las materias que le corresponde; lo cual, incluso, más que simples recomendaciones, se trata de imposiciones. Por lo que resulta muy poco probable que se tome en consideración a la población, a la cual –como se ha sostenido en la cultura actual– se le ha instruido para que no intervenga en la política. Por ello, cada día las naciones y sus instituciones van perdiendo mayor legitimidad.