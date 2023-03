La otra oleada de la derecha

La 4T está en el gobierno, lo ha asumido desde el principio, con responsabilidad y consecuencia, pero conforme pasa el tiempo se demuestra que el régimen no es monolítico y que, el grupo y partido ganadores, no tienen el poder, aunque la mayoría de los mexicanos la apoyen y estén de acuerdo con López Obrador.

Aún lo hecho en el combate a la corrupción y el cierre del camino de los beneficios a quienes más tienen, el lopezobradorismo realmente no ha querido afectar a la oligarquía financiera, la cual, en mucho, sigue influyendo de muy diversas formas en la política a seguir en el país. Y si se tiene el gobierno, se deben dar los pasos necesarios para mantener la consolidación del mismo, sin dejar resquicios por donde puedan colarse la derecha.

La oligarquía sigue avanzando, ganando terreno, creando un verdadero contrapeso sobre el gobierno de López Obrador, a través de personajes como Claudio X González, pero también las casamatas que han ido construyendo y no precisamente mediante la alianza partidista del PRI-PAN-PRD, sino me refiero al trecho ganado en el Poder Judicial y en el INE. Ambas instancias acaban de dar dos golpes, cuyos efectos todavía no los podemos cuantificar, pero ambos si nos deberían preocupar y obligarnos a actuar en consecuencia.

Lo primero fue la suspensión por parte de la Suprema Corte de Justicia del Nación, del llamado Plan B de la reforma electoral. La composición de este poder del estado mexicano, demuestra que responde los intereses no del pueblo ni del actual gobierno, sino los de una clase minoritaria y de derecha. Han torcido la ley y dado una interpretación al amparo del interés particular de la cúpula del dinero.

--

Por algo, el mismo López Obrador ha mencionado que son parte de la mafia del poder, la cual ha alcanzado ganar terreno con la magistrada Piña a la cabeza. El segundo acontecimiento, es la gira a pocos días de salir del INE, de Lorenzo Córdoba, a los Estados Unidos, donde se reunió con una docena de instituciones ligadas a la derecha internacional, entre ellas la OEA, en la persona de su cabeza Luis Almagro, El todavía funcionario electoral mexicano se reunió con representativos de Foundation for Electoral Systems, IFES, National Democratic Institute, NDI, Woodrow Wilson Center, National Endowmente for Democracy, NED, Center for Strategic and Internacional Studies CSIS, Center for American Progress e International Republican Institute, IRI. Cada uno de ellos representa sectores de la derecha internacional. Ambas acciones van eslabonadas a crear un contrapeso al gobierno de la 4T y dificultar el camino para la continuidad resultante de las elecciones del año próximo.

El problema no es que lo hagan, o por lo menos lo intenten, sino qué se esté haciendo en contraparte para contrarrestar este tipo de acciones. Insistimos, no son suficientes las respuestas dadas desde las Mañaneras, se requieren planes C (o de D, si es necesario), así como acciones surgidas del sector inexistente, según el consejero Ciro Murayama.