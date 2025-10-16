La organización, un patrimonio intangible de las comunidades: Manlio Barbosa

Para el antropólogo Manlio Barbosa Cano, las comunidades indígenas de las Sierras Norte, Nororiental y Negra que fueron afectadas por lluvias, deslaves y desbordamientos de ríos padecidos días atrás tienen, además de su riqueza cultural, material, tecnológica, alimenticia y medicinal, un “gran valor: los recursos de su organización, que es un patrimonio intangible”.

Así, opina que frente a la catástrofe y ante la larga tarea de reconstrucción económica, social y de infraestructura que enfrentarán los pueblos, éstos tienen en sus manos “el recurso de la organización que permite la recuperación en los peores momentos de crisis”.

Como ejemplo, recordó que en la zona de Puebla y los volcanes en tiempos atrás se sufrieron una serie de erupciones del Popocatépetl, que fueron catastróficos para los entonces asentamientos. “Los arqueólogos han encontrado campos de cultivo bajo metros de tierra, pues esa población sufrió no sólo inundaciones, sino terremotos, incendios, caídas de lava y ceniza, y se recuperó gracias a la organización”.

Durante una entrevista, afirmó que es esa organización la que ofrece “vínculos de ayuda, de solidaridad, para el trabajo, para las fiestas, para la comida, para eventos religiosos”, lo mismo que en los actuales problemas causados por lluvias en la región.

“Pronto se recuperarán y estarán reactivando sus actividades económicas, sociales y religiosas”, confió el autor del libro Las regiones étnicas y culturales de Puebla.

De paso, comparó que en otros momentos de contingencia –como el ocurrido por el sismo del 19 de septiembre de 2017-, el Estado envió a técnicos y especialistas para que se encargaran de restituir los espacios de vivienda y trabajo de las personas afectadas.

Lo hicieron, continuó Barbosa Cano, bajo una perspectiva urbana, diseñando “casas tipo Infonavit”, no obstante es necesario pensar en una “casa indígena”, que tiene espacios complejos.

“En la ciudad tomamos a la vivienda casi como un dormitorio. Salimos y nos vamos a trabajar y regresamos hasta en la noche. En el campo no: hay un área para pernoctar, otra para cocinar, otra para el trabajo, para los rituales, para el altar, para la troje, para el ganado menor o mayor (…) Todo tiene su espacio, su vida, su identidad y su espíritu”.

Por tanto, el investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) llamó que ante la intervención del Estado para restituir estos espacios, se deben de tomar en cuenta estas necesidades de cada población y “no decidir en la ciudad qué tipo de ayuda se da”, pues para eso pueden aportar los científicos sociales, como historiadores y antropólogos.

Ante la temporada de Día de muertos que se aproxima, una fecha que es importante para los pueblos originarios asentados en esta región, opinó que significa un momento vital pues marca “el inicio de un nuevo ciclo que se repite para la conservación de la vida, la cultura y las tradiciones”, pues los granos que tienen vida y fueron sembrados, florecidos y cosechados, volverán a ser enterrados para volver a crecer.

“La celebración constituye un ciclo complejo que va desde el momento de la siembra hasta el momento de la cosecha, pasando por los diferentes pasos del proceso de cultivo”, abundó.

Continuó que en esa cosmovisión, las semillas son los “espíritus” que “bajan” a la tierra, vuelven a resurgir y traen la “energía”, y a quienes es necesario “propiciar” para que no existan ni la sequía, ni el exceso de lluvia o problemas entre las comunidades.

“Eso congrega a la población para fortalecer su tejido social y una convivencia bellísima. Vienen las ánimas y la gente les tiende flores, los recibe con energía, siendo un gran gusto y placer convivir con ellos a diferencia de las ideas cristianas en las que los espíritus son espantos y tenemos horror a que nos hablen”.

En ese sentido, Manlio Barbosa notó el impacto negativo que tiene el Halloween sobre la tradición de Día de muertos. Como ejemplo, señaló que en ciudades como Puebla, es notorio ver que se privilegia esta fecha que es extranjera.