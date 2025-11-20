La ópera en Puebla tiene vitalidad, pero le falta difusión, señala Magda Rey

Como ejemplo, recordó que en 2024 se estrenó la ópera de un joven compositor de Monterrey denominada Grieta dedicada a la violencia de género, mientras que este año se presentó el rescate de una ópera mexicana de 1860, así como de un autor de Orizaba llamada Eugenia. Lo anterior, confía Magda Rey, permite afirmar que “de todos los títulos que ofrecimos en Ópera BUAP este año, la mitad fueron óperas mexicanas”.

También como ejemplo de la vitalidad de la disciplina, recordó la Ópera procesional Primero Sueño, una pieza que toma este poema clave de Sor Juana Inés de la Cruz para ser llevado a la escena operística de la mano de Magos Herrera, Paola Prestini y Louisa Proske, que fue estrenada este año en el Museo Metropolitano de Arte (MET, por sus siglas en inglés) de Nueva York, y será traída a Puebla por el ayuntamiento de la capital para presentarse el 5 de diciembre a las 19 horas en el atrio de la Catedral y en el zócalo de Puebla, de manera gratuita.

Destacó que esta ópera, un género que usualmente se presenta en recintos cerrados donde la voz está bastante protegida y en un ambiente íntimo, en esta ocasión se interpretará en espacios abiertos, lo que permitirá “quitarle la estola de elitismo” a la disciplina, pues la gente no irá al teatro para escuchar ópera, sino que está irá hacia el público.

“Lo que se verá es una procesión de las escenas que suceden en la ópera, pero en lugar de ser ejecutadas en el escenario, se interpretarán en espacios abiertos que servirán como la escenografía natural de la producción.

“El coro no tendrá microfonía pues es un grupo sólido, a la par que la pieza que está tan bien escrita que no lo necesita. Lo mismo pasará con los instrumentos que son pocos, una teorba, un armonio, un laúd, un arpa jarocha, a la par de otras sorpresas”, destacó Rey, encargada del grupo de coristas que reunirá a estudiantes de la Facultad de Artes, a miembros de Ópera BUAP y a otros invitados.La ópera en Puebla, señala Magda Rey, profesora, gestora y promotora del género por casi dos décadas, goza de vitalidad: hay compositores que escriben y hay concursos de ópera que la colocan en buenos niveles en el renglón. De hecho, anota, la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) lo que mejor exporta son compositores, siendo los que están en los premios nacionales e internacionales.

“Sí hay producción en la escritura operística, pero faltan los recintos y la difusión”, dice la especialista quien desde 2008 ha conducido y producido el programa radiofónico La música desde el atril además de ser directora de la Compañía de Ópera de la BUAP.

Durante una entrevista, señala que como ejemplo de la vitalidad del género en Puebla ha sido el Festival Ópera BUAP que, en su segundo año, se celebró del 7 de octubre hasta este 18 de noviembre con una selección de cuatro obras, de las cuales tres fueron mexicanas. De ellas, destacó el reestreno de una pieza del siglo XIX autoría del compositor Melesio Morales, la cual solo tuvo una representación y nunca más se volvió a interpretar.

El festival, explica la académica, lleva al escenario lo que estudiantes van aprendiendo en el aula universitaria, con obras acordes a su edad y su preparación musical, que puedan resolver y solventar como nóveles intérpretes, a la par de que son piezas que pueden ser presentadas en escenarios y públicos indistintos: orfanatos, escuelas primarias, jardines, bibliotecas y teatros.

“La gente que va por primera vez sí se vuelve un público cautivo, porque no tiene idea que recibirá música y literatura, un poco de actuación y plástica, cantos en otro idioma y su traducción simultánea, es decir, información que los hace quedarse extasiados.

“Tengo la confianza de confesar que la gente llena los espacios, que sí va la a la ópera y le gusta, pues aunque se ponga una fecha complicada el público va”, afirma visiblemente contenta.

No obstante la respuesta del público, Magda Rey considera que “la cultura está sacrificada” y por tanto la ópera lo está también.

Así, prosigue, si la difusión podría ser una salida para dar a conocer este género, ésta se ve rebasada por la prioridad que se le da a otras cosas: “pareciera que la gente no se entera de lo que sucede, pero sí esta la información a la mano; la difusión es por redes sociales, que es lo que funciona de esa manera para los jóvenes”.

En su caso, el Festival de Ópera BUAP presentó, en su segundo año, “más títulos que en la Ópera de Bellas Artes”, a la par que integró obras de compositores contemporáneos que abordan temáticas también actuales, lo que deja ver al género como un arte que se coloca paralelo a su tiempo.

