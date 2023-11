La nueva temporada de vacunación invernal

El inminente procedimiento de brindar el aval para que la iniciativa privada venda vacunas anti-Covid por parte de La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México, resulta particularmente polémico e interesante; sobre todo en un momento en el que la campaña de vacunación contra influenza y Covid-19 transcurre actualmente, donde se está aplicando el biológico cubano Abdala, en medio de controversias con tendencia a la desconfianza en la población ante una supuesta inefectividad de la vacuna y la errónea idea de que posee un alto grado de generación de efectos secundarios o indeseables. De hecho, a estas alturas, sólo se han aplicado 1.9 millones de dosis contra Covid-19, de las 20 millones que se contemplan aplicar en la campaña nacional de vacunación que actualmente prevé la administración simultánea de la vacuna contra coronavirus e influenza, que inició hace más de un mes.

Resulta curioso que esta opinión es compartida también por médicos que emiten opiniones que no tienen un sustento científico sólido, más allá de la falta de aprobación por la Organización Mundial de la Salud (OMS); además de noticias periodísticas que se orientan más hacia una visión politizada del asunto, sin tomar en cuenta aspectos determinantes en la necesidad de estar protegido contra las enfermedades respiratorias que pueden ser particularmente graves en ciertos grupos de individuos.

Tener una visión imparcial al respecto es complicado, cuando se puede percibir a nivel general que en México existen grupos con un alto nivel de convocatoria que, al emitir opiniones, tienen un impacto al que no se le debe de restar importancia. Algunos políticos y comunicadores han rechazado la aplicación de esta vacuna, sin tener evidencias científicas de su particular opinión, exhibiendo en realidad una falta de credibilidad que surge de análisis superficiales, por no decir frívolos y ligeros.

Un sesgo puede definirse como la inclinación o predisposición sistemática hacia ciertas opiniones, ideas, personas o cosas, que afecta el juicio objetivo. En diversos contextos, el sesgo puede manifestarse como una preferencia injustificada o una distorsión en la interpretación de la información. Puede ser consciente o inconsciente y puede influir en diversos aspectos de la vida. En el contexto de los medios de comunicación y la información, el sesgo mediático se refiere a la tendencia de presentar información de una manera parcial o favorecedora hacia ciertos puntos de vista o intereses. En pocas palabras, el sesgo implica una falta de neutralidad y equidad en el tratamiento de la información, opiniones, acontecimientos o eventos.

Por supuesto resalta el hecho de que la vacuna Abdala sea elaborada en Cuba y al respecto las opiniones sobre el régimen cubano son muy diversas y a menudo están fuertemente influenciadas por la perspectiva política, ideológica y personal de cada individuo. Es indudable que los logros sociales en áreas como la educación y la salud bajo el régimen cubano son sobresalientes. Destacan los altos niveles de educación y el sistema de atención médica. También es notorio cómo han defendido su soberanía y autodeterminación, sobre todo frente a países como Estados Unidos que es injerencista e intervencionista.

Por supuesto hay quienes critican que en Cuba no hay libertades políticas, que se enmarcan en censura de distinto grado e indudable represión. Por supuesto es un país que enfrenta graves problemas económicos, con énfasis en la escasez de recursos, con condiciones precarias, que se vuelven verdaderamente desafiantes para la población en general. Sin embargo, esta visión polarizada no toma en cuenta la realidad de ese país, que en su complejidad difícilmente puede explicarse. Lo cierto es que, sin grandes recursos en comparación a otros países, sus logros en el ámbito de la investigación científica y médica son sobresalientes y reconocidos a nivel mundial.

Personalmente no solo podría recomendar la vacunación con cualquier biológico que nos ofrecen las instituciones públicas, sino que inclusive he acudido a su aplicación, con la confianza que me otorga el avance de la ciencia en la actualidad. Por supuesto autoricé la aplicación en mí de la vacuna Abdala y también la vacuna que ofrece el Sector Salud contra la influenza, teniendo como efecto secundario indeseable dolor moderado en ambos brazos que no fue limitante y que desapareció apenas unos días después.

La posibilidad de tener acceso a las vacunas por medio de la iniciativa privada no es criticable, pero sí será poco accesible para toda la población, pues es seguro que serán muy costosas; sin embargo, sería reprochable es que comenzaran a reforzarse opiniones que desaconsejaran estos procedimientos preventivos que ofrece el estado mexicano para todos.

Recordemos que la inmunidad no tiene precio, ni los microorganismos tienen marca y que las instituciones públicas siempre podrán administrar mediante campañas o puestos permanentes de vacunación el servicio a la mayoría de la población que así lo solicite.

Me resulta particularmente deleznable que se desconfíe de nuestras instituciones. Por lo pronto, considero fundamental entender que vamos entrando a una temporada en donde incrementan las enfermedades respiratorias y que es necesario cumplir con los esquemas de prevención con los que contamos, entendiendo que la peor vacuna que tenemos es aquella que, no se aplica y la peor prevención es la que no se lleva a cabo.

