La necesaria redistribución de la riqueza

Sin abandonar la utopía de que las personas, eventualmente, tomemos la decisión de realizar los cambios materiales históricamente necesarios, que nos permitan nuevas,mejores y más dignificantes formas de organización social y trabajando para que eso sea posible, hoy me interesa convocar la reflexión en que, mientras el cambio radical sea posible, comencemos con la emergencia de la necesidad de la redistribución de la riqueza a escala global.

En el mundo, el 1% de la población despoja al mundo de más del 80% de la riqueza que se produce. Mientras que la población más empobrecida, no observa ningún crecimiento en sus ingresos, e incluso, se presentan reducciones significativas, particularmente en el contexto contemporáneo, donde la pandemia ha dejado a muchos hogares en condiciones de mayor riesgo e inestabilidad económica. Dentro de las causas de estas disparidades,están principalmente aspectos de pobreza y violencia estructurales, que obligan a la mayoría de la población a sobrevivir, en condiciones de total precariedad, estrés y explotación en el día a día, en lugar de forjar las condiciones materiales necesarias para que todas las personas podamos vivir dignamente. Otros factores que inciden en las inequidades para el acceso del bienestar y la calidad de vida, están el acaparamiento especulativo de bienes de consumo necesario, las malas políticas fiscales y la evasión de impuestos por parte de los grandes monopolios, la influencia del mercado en las políticas públicas,dejando a los trabajadores en indefensión y en detrimento o pérdida de los derechos laborales mínimos (sistemas adecuados de pensiones, salarios justos y dignos para todas laspersonas, condiciones laborales seguras, adecuadas y satisfactorias profesionalmente, etc.).

Theodore Lowi señala que las políticas distributivas desagregan recursos que se reparten en pequeñas unidades con independencia entre sí e individualizadas que forman el conjunto dela política pública, donde favorecidos y desfavorecidos no se oponen directamente.

Mientras que las políticas redistributivas implican una serie de correlaciones entre las diversas partes, puesto que no se trataría únicamente de distribuir recursos, sino del reparto de la riqueza y el poder. Donde la correlación de fuerzas debería encontrar un equilibrio para que las mayorías sean realmente beneficiadas, no únicamente en acceder a ciertos recursos, lo que definitivamente resulta necesario y fundamental en la lógica de cubrir necesidades, sino también de acceder a espacios de formación, reflexión, desarrollo de la creatividad y la crítica, conocimiento de la historia, acceder a información honesta,fidedigna y completa que favorezca en las personas y los colectivos para participar en la toma de decisiones en todos los aspectos que afectan la vida de las personas, sus cuerpos y sus territorios.

En un marco de desigualdades, inequidades e injusticias que históricamente han sido legitimadas, interiorizadas, institucionalizadas e ideologizadas, es necesario apelar a formas más creativas, solidarias y factibles, para que en lo inmediato, la población en general,pueda acceder a los medios necesarios para cubrir necesidades, pero también para desarrollar habilidades y actitudes y conocimientos que permitan, efectivamente acceder a mejores y más dignas condiciones de vida a escala global en la vida cotidiana.

Ahora que la pandemia ha dejado al descubierto, de forma más explícita, las inequidades que el sistema ha intentado históricamente enmascarar. Resulta un compromiso con una misma o con uno mismo, abogar por nuestras familias y comunidades, pero para que esto sea posible, debemos formarnos y adquirir herramientas para la autogestión, que nos permitan incidir en los espacios de poder actuales, con la mira de crear espacios alternativos de poder y toma de decisiones. Porque algo es evidente, no existen proyectos políticos mesiánicos a los que podamos apelar, y es urgente fortalecer la participación social organizada, pero informada. No basta el ánimo, se necesitan también las herramientas para hacerlo, y no es suficiente a pequeña escala, sino que la redistribución dela riqueza debe darse a escala global.