La muerte entre los antiguos mexicanos

Oye un canto mi corazón:

me pongo a llorar,

me lleno de dolor:

Nos vamos entre flores,

hemos de dejar esta Tierra:

¡estamos prestados unos a otros:

iremos a la casa del Sol!

“Canto triste”. (Nezahualcóyotl)

Trad. Ángel María Garibay

Tema obligado en esta fecha es el de las ceremonias y ritos relacionados con los muertos se practican en muchas partes de México, sobre todo en el medio rural donde estas tradiciones tienen un significado auténtico más profundo. Hoy día se puede observar una verdadera síntesis acerca de este ceremonial entre lo europeo y lo indígena, sin que se pueda discriminar con claridad lo que corresponde a cada una de estas dos tradiciones. Mucho se ha disertado, escrito y mirado acerca de los “días de muertos” y las tradiciones que aún sobreviven en nuestro país. Especialistas y profanos se ocupan anualmente de repetir casi lo mismo que se dice de la muerte en México. Yo trataré de informarles acerca de este tema en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles, y enfatizando en el mundo náhuatl acerca del cual existe más información.

La muerte en Mesoamérica era un asunto siempre presente en las diversas culturas y esa proximidad no se debía exclusivamente a las guerras que enfrentaban a los pueblos, tampoco a los sacrificios humanos que practicaban particularmente los mexicas o aztecas; sino a un profundo sentimiento arraigado en los individuos y en la colectividad que incluye muchas otras facetas de la vida diaria. Se puede decir que la finitud de la existencia influye en el pensamiento y la conducta de las personas como lo percibe el corazón que, a diferencia de la tradición occidental, es en este órgano donde reside el raciocinio. Pese a las visiones etnocentristas acerca de las creencias religiosas de los indígenas, tachándolas de “religiones primitivas”, el doctor Alfredo López Austin, recientemente fallecido, nos explica en su texto “De la racionalidad, de la vida y de la muerte”, incluido en el libro El cuerpo humano y su tratamiento mortuorio, lo siguiente:

“Los estudios históricos realizados en las últimas décadas sobre el pensamiento y las instituciones religiosas de los pueblos de Mesoamérica arrojan resultados distantes de las conclusiones de Douglas. Estructura del cosmos, mitos de origen, concepciones sobre la divinidad, calendario, sentido de la vida humana, ritual, conocimiento del curso de los astros, medicina y aun artes mágicas dan a conocer no sólo un alto grado de sistematicidad en estos complejos, sino una recíproca coherencia entre ellos, que hace de la cosmovisión un verdadero macrosistema unificador.”

Queda así demostrado que existe un conjunto ordenado de principios y procedimientos que afecta a la totalidad de una sociedad y no un pensamiento azaroso de ideas y formas “sin ton ni son”. La vida sobre el Tlaltípac (el mundo conocido), como lo reflejan numerosos “poemas” o cantos religiosos recuperados, es considerada como muy frágil y pasajera; de esta manera lo único verdadero y trascendente es la muerte.

Los mexicas fueron el pueblo dominador de un amplio territorio (Mesoamérica) a la llegada de los españoles y por lo tanto la mayor documentación, que se ha conservado es la de ellos. En voz de los tlamatinime (sabios mexicas), del “sueño” transitorio de la existencia se pasa a la eternidad de la región de los muertos y la naturaleza de su muerte determinaba el sitio al que iba y no su tipo de vida, ideas que son diferentes para el cristianismo. ¿Cuál o cuáles son los lugares a donde van los que mueren? El religioso franciscano fray Bernardino de Sahagún en el apéndice del libro tercero de su admirable obra “Historia general de las cosas de Nueva España” nos informa que quienes morían de enfermedad iban al Mictlan, donde estaba y vivía un diablo que se decía Mictlantecuhtli y una diosa que se decía Mictecacíhuatl. Este sitio era oscuro, húmedo, estaba situado al norte y en el último nivel del inframundo. Antes de ser enterrado el difunto, estando sobre su petate le decían:

“¡Oh hijo, ya habéis pasado y padecido los trabajos de esta vida; ya ha sido servido nuestro señor de os llevar, porque no tenemos vida permanente en este mundo y brevemente, como quien se calienta al sol, es nuestra vida; hízonos (sic) merced nuestro señor que nos conociésemos y conversásemos los unos a los otros en esta vida y ahora, al presente ya os llevó el dios que se llama Mictlantecuhtli (…) y la diosa que se dice Mictecacíhuatl, ya os puso por su asiento, porque todos nosotros iremos allá, y aquel lugar es para todos y es muy ancho, y no habrá memoria de vos; y ya os fuisteis al lugar oscurísimo que no tiene luz, ni ventanas, ni habéis más de volver ni salir de allí, ni tampoco más habéis de tener cuidado y solicitud de vuestra vuelta”.

Las personas que morían en alguna circunstancia relacionada con el agua iban al Tlalocan que, a decir de Sahagún, “… los que van allá son los que matan los rayos o se ahogan en el agua, y los leprosos, bubosos y sarnosos, gotosos e hidrópicos” y siguiendo al cronista es un lugar “… en el cual hay muchos regocijos y refrigerios, sin pena ninguna; nunca jamás faltan las mazorcas de maíz verdes, y calabazas y ramitas de bledos, y ají verde y jitomates, y frijoles verdes en vaina, y flores”. Muchos otros cronistas recogieron la información acerca de este espléndido lugar al que le llamaron “paraíso terrenal” equiparándolo equivocadamente con la idea cristiana del Jardín del Edén bíblico que se describe en el capítulo 2 del Génesis:

“Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente; y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer; también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos.”

El Tlalocan era, comprensiblemente, el lugar de Tláloc y tal vez desde los tiempos de Teotihuacan este lugar de la muerte se concebía de manera, semejante a la concepción de los mexicas; esto parece ser ilustrado en el mural del conjunto habitacional de Tepantitla, en la gran urbe, donde se representa con variados colores un espacio cuyo punto central es una montaña de la que descienden corrientes de agua, que Alfonso Caso llamó Tlalocan, donde abundan los alimentos, hay flores y mariposas; los personajes representados juegan a la pelota, nadan, cantan y comparten todo con gran regocijo.

El tercer lugar a donde se iban los difuntos era “el cielo”, donde vive el sol, pero allí iban a dar los muertos en las guerras, los sacrificados y también las mujeres que morían en el primer parto, como si fueran guerreras (con un prisionero en su matriz) que eran llamadas cihuateteo (mujeres divinas) que van a la casa del sol tonatiuhichan en la parte occidental del cielo. Me parece que la antigua Cihuatlan (lugar de mujeres) que después se llamó Zihuatanejo podría tener que ver con el cihuatlampa que, de acuerdo a la religión, era asignado a las mujeres para que echaran tortillitas una vez que se ocultaba el astro al anochecer.

En cualquiera de los casos, los difuntos esperaban 4 años en los que se determinaba su destino final. Los muertos que iban al Mictlan por fin llegaban al final de su camino a reposar en este sitio después de sortear diversos obstáculos. Los que tenían al Tlalocan como final, después del plazo establecido, al parecer tenían otra posible existencia en la tierra, aunque en la información que proporciona Sahagún no queda claro si se alude a una reencarnación. Los guerreros que acompañaban al sol hasta el cenit, después de los cuatro años se convertían en diversos géneros de aves que libaban el néctar de las flores, especialmente los colibríes.

De acuerdo con el Códice Vaticano A 3738 en el folio 3v. aparece una lámina en la que se muestra un árbol denominado chichihuacuahuitl (árbol nodriza o chichihua) cuyos frutos son chichis (senos maternos) de los cuales manaba leche para que los niños que morían sin haber alcanzado el uso de razón pudieran alimentarse. En los frailes este lugar evocaba la imagen cristiana del “limbo” donde llegan los niños que no habían sido bautizados. Ninguna fuente de información ofrece el dato acerca del destino posterior de las criaturas, aunque también se llega a entrever una futura corporeización.

El Cincalco, a decir del investigador de la unam Patrick Johansson, era el lugar al que iban, después de muertos, los niños a quienes se creía iban a disfrutar de un lugar con alimentos y diversiones y cita a Sahagún:

…Son bienaventurados y son amados y los llevan los dioses para sí, y son los niños que mueren en su tierna niñez (que) son como unas piedras preciosas; éstos no van a los lugares de espanto del infierno, sino van a la casa de dios que se llama Tonacatecutli, que vive en los vergeles que se llaman Tonacaquauhtitlan, donde hay todas maneras de árboles y flores y frutos, y andan allí como tzintzones, que son avecitas pequeñas de diversos colores que andan chupando las flores de los árboles.

Johansson agrega citando la Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar: “Es probable que los suicidas fueran también a este paraíso y deleite del cincaIco“.

Bueno, después de muertos en cualesquiera de las circunstancias descritas en los párrafos anteriores seguían una serie de ceremonias y rituales complejos en los que participan sacerdotes, plañideras “oficiales” y por supuesto los parientes y miembros de la comunidad; hay también cantos, pregones, lamentaciones, discursos y procesiones a diversos sitios incluyendo el lugar donde sería enterrado o cremado el cadáver. Por supuesto no podían faltar las ofrendas con el cuerpo presente, así como las realizadas en las recordaciones periódicas, todas ellas comprendidas en el duelo. Siguiendo a Johansson: “Después del ‘cabo de año’ de cuatro meses calendáricos lunares, se realizaba cada año durante cuatro años, ceremonias en el lugar donde estaban enterradas las cenizas”:

…. y entonces sacrificaban codornices y conejos con otras aves y mariposas, y ponían delante de la caja y figura del difunto que estaba sobre ella mucho incienso y ofrenda de comida y vino y muchas flores y rosas y unos cañutos embutidos de cosas de olor, para tomar humo que llaman acayetl. Esta ofrenda ofrecían cada año, hasta cuatro cumplidos; y los que la hacían también comían y bebían hasta caer, y bailaban y lloraban acordándose de la muerte del difunto y de los demás que en aquella ocasión se les representaban.

Es así como los antiguos mexicanos establecieron no solo un vínculo evocativo con sus seres queridos, sino una presencia actuante de los difuntos en la vida cotidiana de las familias que se manifestaba de diferentes formas y que se actualizaba a partir de los rituales que tenían lugar en las fechas en las que se conmemoraba a los muertos. Así, el cristianismo impuesto por los conquistadores encuentra la forma de relacionar ambas tradiciones —europea y mesoamericana— que en la actualidad se encuentran fundidas y que forman parte de la identidad de muchos mexicanos, por fortuna muchos más que los clasemedieros agringados . ¡Todo un tema!

