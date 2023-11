La moneda en el aire

Dudé sobre qué escribir esta semana. El desastre en Acapulco causado por el huracán OTIS, ameritaba el espacio y el comentario y más por la frivolidad y manejo político de la oposición, que ante todo quieren sacar raja, demostrando que solo les interesa denostar y no la gente afectada por el meteoro.

Pero también creo necesario abordar el tema de la definición de candidaturas a la gubernatura en nueve entidades, por parte de Morena, después de que el Instituto Nacional Electoral resolvió que tendrían que ser cinco mujeres y cuatro hombres, lo que complica la decisión, pues no es suficiente entonces el resultado de las encuestas, de ahí que ese partido haya ampliado el plazo para conocer el resultado, hasta el diez de noviembre.

El presidente de Morena, Mario Delgado, ha puesto como pretexto evitar que se presenten en el proceso algunas anomalías, en tanto es previsible, a su decir, que en las encuestas sea mayor el número de hombres los ganadores y algunos de ellos tengan que quedar fuera como coordinadores de la 4T en sus estados, por el acuerdo del INE.

Hasta donde se sabe y ha trascendido, la única mujer que se encuentra muy arriba en las encuestas, con respecto a los otros prospectos, es Rocío Nahle García en Veracruz, pero no así en el resto de entidades, incluida la Ciudad de México, donde Omar García Harfuch afirma que está diez puntos arriba de Clara Brugada. En el caso de Puebla ha trascendido que los primos (Ignacio Mier y Alejandro Armenta), están por encima de los otros contendientes. En el caso de Tabasco, al parecer no hay problema que el postulado sea hombre, en tanto, no hay mujeres registradas, lo cual deja el trabuco del reparto en siete entidades.

Supongo que, en estos casos, el criterio que se adopte será en qué entidades las mujeres registradas son realmente competitivas, independientemente de que no ganen las encuestas. La intención sería no solo cumplir con el acuerdo del INE, sino ganar las elecciones locales y coadyuvar en todo lo posible al cumplimiento del llamado Plan C, que implica lograr la mayoría absoluta en las Cámaras, así como la correspondencia en las entidades en disputa.

No es fácil entonces el tejido de las candidaturas y cuando a nivel estatal no hay el mismo acuerdo que en lo nacional, para no dejar descobijados a todos los contendientes, está claro que aquí deberá manejarse un criterio similar, sobre todo en el caso de los hombres que, habiendo ganado las encuestas, tengan que ser sacrificados. Veremos en días próximos cómo se resuelve este entuerto, a las claras nada sencillo.

--

Y sobre saber lo que suceda en Puebla; personalmente, no me atrevería a adelantar cuál sería el resultado. Algunos dicen que el postulado será hombre, en la persona de uno de los dos ya señalados, lo que dejaría fuera a Julio Huerta y al exdelegado de Bienestar Rodrigo Abdala. Aunque yo no dejo de considerar la posibilidad de que la balanza se incline hacia una mujer.