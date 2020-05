La mayor víctima de la pandemia: el Estado de derecho

“El Estado, ahora, es un instrumento

de la fuerza de la unidad popular”.

Carl Schmitt

Adicionalmente a los miles de enfermos y muertos por la pandemia que se sembró o que alguien arrojó en el mundo; además de los problemas económicos, de la caída del valor del petróleo, de la devaluación de la moneda, del desempleo, de los miles de negocios que han cerrado y que difícilmente volverán a abrir, de mujeres y hombres que no van a encontrar nunca más un empleo y que vivirán de la dádiva del Estado (llámese subsidios, apoyos económicos, etc); además, de todos los afectados de muchas de las actividades económicas, del cierre de los ciclos escolares tan desmerecidamente terminados, de alumnos y alumnas que perderán sus estudios; además de todo esto, la mayor víctima de esta pandemia es, verdaderamente, el Estado de derecho, el cual pareciera que no regresará más.

Desde los inicios de la pandemia, los miembros del poder legislativo federal y de las entidades federativas huyeron a sus casas. Por ende, no se legislo, menos aún se dialogó sobre lo requerido para hacer frente a esta pandemia y a la crisis económica que tenemos encima. Solo quedó legislar a través de autorizaciones y aprobaciones de leyes sospechosas por vía remota; lo cual es un pretexto muy bueno para no saber qué están aprobando los legisladores ni para que haya posibilidades de diálogo con la población. Por ende, legislar por la vía remota es sinónimo de autoritarismo.

La administración pública federal y las locales no son la excepción en esta sustitución de la autoridad legislativa. Se han emitido acuerdos administrativos, resoluciones administrativas, publicados en los órganos respectivos, que versan sobre meras recomendaciones desde cómo usar el tapaboca y las de buenas vibras para la sociedad hasta prohibiciones y restricciones a los derechos de libertad de la población. Esto sin contar los arbitrarios cierre de avenidas, calles, estaciones y paradas de autobús, ni la autorización, con un simple acuerdo, de que el ejército salga a la calle a corretear a los supuestos delincuentes; para el cual, si en el camino se equivoca o comete arbitrariedades, no hay un tribunal que esté presto a conocer de esas violaciones.

Así, ante la falta del poder legislativo, el poder judicial no podía ser la excepción y también brilla por su ausencia; poderes tan importante y vitales para un Estado de derecho. Entonces, quedó sola la administración pública, que gobierna libremente con sus acuerdos y resoluciones, publicados permanentemente en los instrumentos oficiales.

En los tiempos que vivimos con la pandemia, nuestra nación no se puede dar el lujo de gobernarse con la administración pública, pues si cualquier funcionario suyo abusa de sus atribuciones o comete una arbitrariedad, no hay un juzgador que conozca del asunto y, entonces, el ciudadano de a pie se queda a su suerte, dependerá de la buena voluntad del servidor público, del policía, del agente de tránsito, del verificador y de cómo amanezcan esas autoridades administrativas para saber si será o no sujeto de atropellos. Es evidente que no puede mantenerse solamente la función de la administración pública, menos aún en estos tiempos, con tantos miles de habitantes, y de mantenerse esto, estamos retrotrayéndonos a trescientos años en la historia, cuando lo que se encontraba vigente era la ley del taleón y de la fuerza del príncipe.

Desde luego que las autoridades administrativas superiores están preocupadas por lo que sucede con la pandemia y la salud de la población, razón por la cual se han establecido tantos acuerdos y tantas resoluciones en los órganos oficiales; pero esas autoridades superiores no tienen la capacidad para inspeccionar y dirigir a todas sus inferiores ni de supervisar el comportamiento de cada una. Por ello, se requieren las autoridades jurisdiccionales. La ausencia del poder judicial está a flote: asaltos en autobuses y transporte público, saqueos, robos, violencia familiar, revisiones de las autoridades en negocios y tiendas con la plena libertad de que no hay autoridades jurisdiccionales y asumiendo que no son actividades esenciales, corrupción, arbitrariedad, violencia. Es esto lo que ha sucedido con el letargo de la pandemia, y pareciera que los medios amenazan con que ella llegó para quedarse. Esperemos que eso no pase con las autoridades jurisdiccionales, que han cerrado sus oficinas —pareciera— para no regresar a lo que alguna vez fue el Estado de derecho. De ocurrir esto, a sabiendas de que las instancias jurisdiccionales son tan estrictas, formales, burocratizadas, se corre el riesgo de que el ciudadano de a pie busque otras alternativas para resolver sus problemas, que en las mejores condiciones es con los acuerdos y la conciliación, pero en otras es con el ejercicio de la violencia. Evidentemente, la mayor víctima de la pandemia es el Estado de derecho.