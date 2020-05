La maternidad no es un asunto monolítico

La construcción simbólica de lo que debe ser una madre, se enmarca en las clasificaciones sociales que han sido de gran utilidad para imponer una hegemonía desde el capitalismo heteropatriarcal. La crianza de las y los hijos, se ha impuesto como el eje central de la maternidad, y se ha atribuido históricamente como una tarea exclusiva de las mujeres. Aún en estos tiempos, se sigue condenando a aquellas féminas que deciden no ser incubadoras, y cuando una mujer desea ejercer su sexualidad por el mero placer de hacerlo y sin interés alguno en la procreación, genera reacciones de alarma entre aquellas personas que consideran que esa actitud pone en riesgo la moral y la imagen de la maternidad. El ejercicio libre e informado de la sexualidad femenina, cuestiona la construcción simbólica que prevalece en torno a lo que el ejercicio de nuestra sexualidad tenga, como fin último, la reproducción biológica.

El estado, el capital y la religión, han intervenido históricamente en las formas de regulación de los cuerpos de las mujeres, con políticas públicas, procesos de compra y venta de productos y de personas, cosificando el cuerpo de las mujeres y con pecados a través de los cuales transmite temor y tabúes. La maternidad se ha convertido, así, en un aspecto público. No porque se reconozca que se requiere de un pueblo para criar un hijo o hija, sino porque todos los actores sociales enunciados al inicio de este párrafo, se han dado a la tarea de regular el cuerpo de las mujeres y las formas de maternidad, que respondan a los intereses del sistema capitalista heteropatriarcal.

Marcela Neri, advierte que “la politización de la maternidad no implica su socialización. No pretende modificar su organización privada, aislada y feminizada, lo cual conlleva una fuerte tensión interna: si, por un lado, se consideraba que determinadas decisiones con respecto a la procreación y a la crianza de los niños eran “cuestiones de Estado” o “asuntos públicos” y, por lo tanto, no podían quedar al arbitrio de personas (es decir, a lo privado); por otro lado, y por razones diversas, se prescinde casi totalmente de intervenir en las condiciones materiales y afectivas necesarias para realizar la maternidad”.

Por otra parte, las propuestas desde la justicia reproductiva, centran los debates en el derecho de las mujeres a decidir las condiciones en las que desean ejercer su sexualidad, contar con información suficiente y con los mecanismos necesarios para decidir sus prácticas sexuales y para el cuidado del cuerpo a fin de prevenir y evitar embarazos, acceder al aborto legal y seguro cuando eso sea necesario.

Históricamente me ha movido la posibilidad de construir comunidades sanas desde la educación, la economía, la ecología y la equidad, las que denominado cuatro “Es”, necesarias para la vida. No limitado a estas, pero sí fundamentales para todas las personas. En este caso, desde la justicia reproductiva, para poder tener una maternidad, libre, decidida, informada y plena, se requiere que las madres del mundo hayan decidido serlo, asimismo, que cuenten con los recursos, la infraestructura y las condiciones necesarias para el cuidado compartido de los hijos e hijas, donde se promuevan prácticas de paridad domésticas y políticas públicas que las garanticen. Se requiere el cuidado de la madre tierra para garantizar que estas y las generaciones que están por venir, puedan tener sus necesidades cubiertas; se requiere, también, que las madres no tengan que salir de sus casas a llorar o exigir a los gobiernos que les devuelvan a sus hijos e hijas desaparecidas o asesinadas: se requiere que ninguna mujer sea perseguida por la ley o juzgada legal o socialmente, cuando se ve en la necesidad de practicar un aborto. Se requiere que las madres todas, puedan ejercer su maternidad en un marco de necesidades cubiertas y hogares solidarios, donde la violencia doméstica y el empobrecimiento no sean una constante; se requiere que las mujeres que deciden no ser madres también sean reconocidas como plenas, pues la maternidad debe ser una opción, no una imposición de un sistema que las requiere como mano de obra.

Honremos a las madres que lo son, pero también a las que decidieron no serlo, a quienes han perdido a sus hijos o hijas y a quienes han perdido a sus madres, a las madres que ejercen en solitario, a las que han parido y a las que han adoptado, a quienes la maternidad ha resultado sencilla y a quienes les resulta un asunto complicado. Honremos la posibilidad de acceder a la justicia reproductiva para todas las personas. Honremos a la madre de todos, por el cuidado de la Madre Tierra.