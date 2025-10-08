Miércoles, octubre 8, 2025
La Matanza de Chivos inicia con incertidumbre en Tehuacán por alza en los precios

Restauranteros adelantaron el inicio, señaló el introductor de ganado, Iñigo García Manzanares

Elizabeth Rodríguez Lezama

Tehuacán. En los corrales de los introductores de ganado para la temporada de La Matanza de Chivos en Tehuacán ya empezó a llegar el ganado dado que ya comenzó la venta del Mole de Caderas, aun cuando oficialmente la temporada empieza el próximo 16 de este mes.

Tanto entre los proveedores de insumos como entre los restauranteros hay incertidumbre sobre las ventas que se alcanzarán porque el precio de todo el producto se elevó considerablemente, así lo mencionó Iñigo García Manzanares, introductor de ganado, señaló que comenzará mañana el sacrificio de chivos en su rastro y aun no tiene la certeza sobre el número de cabezas que destinará este año, pero a pesar de ello consideró que se debe mantener viva la tradición.

En la hacienda Doña Carlota los corrales ya están llenos de chivos, pero el ganado no puede permanecer ahí más dos días, porque se tiene que garantizar el sabor de la carne explicó Iñigo García, al anunciar que para ellos la temporada empieza este jueves; en esta ocasión la tuvo que adelantar porque así lo hicieron grupos de restauranteros.

Te recomendamos: Impulsan Consejo Regulador para proteger el Mole de Caderas de Tehuacán

A diferencia de otros años, en esta ocasión se mostró prudente en cuanto a las expectativas de ventas, al resaltar que “los precios que hay ahora son precios que a todo el mundo nos espantan, el alza del ganado está de miedo, como nunca”.

Para este año el Mole de Caderas se venderá hasta en 750 pesos, un precio representa el alza de casi el 30 por ciento, en comparación con el año pasado; el argumento tanto de introductores como de restauranteros es el mismo; hay escasez de ganado y por lo tanto los chivos se encarecieron.

Con todo y la incertidumbre, Iñigo García le apuesta a seguir con la producción, destacando que La Matanza no solo es un tema de tradición, sino también de economía para muchas familias porque detrás de un plato de Mole de Caderas hay toda una cadena productiva que se sostiene.

Además de todo el personal que se requiere para la producción de la carne, están también los comerciantes y productores de insumos del campo como los diferentes chiles que lleva el Mole de Caderas, el ejote serrano, el guaje y demás condimentos.

Recordó que la temporada se compone de muchos otros platillos y elementos porque del chivo no se desperdicia nada; por lo cual muchas familias participan en la misma y es necesario sostenerla porque si se deja de realizar Tehuacán y toda la región lo va a resentir.

Por lo anterior reconoció el interés del gobierno del estado en apoyar y promover esta tradición gastronómica que es la que mayor afluencia turística le da al municipio.

Bajar costo de las elecciones sin sacrificar principios, objetivo de la reforma electoral: Rosa Icela

La Jornada -
Fabiola Martínez La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, anticipó que el objetivo del cambio es bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar...
Donald Trump informa que podría viajar a Medio Oriente esta semana; la paz “está cerca”

La Jornada -
Afp Washington. El presidente Donald Trump aseguró este miércoles que podría ir a Medio Oriente a finales de esta semana, ya que un acuerdo de paz...

