La más grave problemática de Canoa, La Resurrección y Azumiatla es la falta de agua, diagnostica cabildo

Un grave problema de falta de agua, drenaje y de falta de acceso a los servicios públicos persiste en las juntas auxiliares de San Miguel Canoa, La Resurrección y San Andrés Azumitla, las cuales cuentan con más del 60 por ciento de su población de origen indígena, al concluir el trienio panista de Eduardo Rivera Pérez, reveló José Andrés Agustín Cerón Salas presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del cabildo de la ciudad de Puebla.

En sesión de la comisión, el regidor por Morena afirmó que en este momento se aplican cuestionarios en las 17 juntas auxiliares del municipio para conocer su problemática, entre las cuales destaca también que hay habitantes de estas tres demarcaciones que no cuentan con los recursos suficientes para hacer sus tres comidas al día.

Destacó que según el Censo de Población y Vivienda del INEGI 2020, en el municipio de Puebla hay 262 mil 285 personas de origen indígena, las cuales hablan náhuatl, totonaco y mazateco, y principalmente habitan en las juntas auxiliares de la periferia de la ciudad.

Manifestó que con base en ese antecedente, al inicio del presente trienio inició la aplicación de un cuestionario en las 17 demarcaciones, en las que hasta el momento han participado 360 son mujeres y 81 hombres, de siete juntas auxiliares y dos inspectorías.

Afirmó que esta realidad también se observa en otras demarcaciones como San Baltazar Tetela y San Francisco Totimehuacan.

“Las comunidades no tienen drenaje y se usan las letrinas. No hay bacheo y están en muy mala situación las avenidas y las calles. Y en muchas no hay siquiera pavimentos. En la zona de la Malinche se quejan de una plaga en árboles del bosque. No hay economía circular que llegue a sus hogares para que sus integrantes puedan hacer sus tres comidas diarias”, expuso.