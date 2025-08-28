La Manzana 36 de La Margarita está en manos de ejidatarios, pero el Infonavit la reclama: Rodríguez

La posesión del predio conocido como Manzana 36 de la Unidad Habitacional La Margarita está en manos de ejidatarios de San Baltazar Campeche, pero es reclamada por el Infonavit, indicó el secretario general de Gobierno del municipio de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez.

El conflicto tomó relevancia tras la denuncia de colonos de La Margarita contra los labriegos de San Baltazar, quienes presuntamente invadieron un espacio que los vecinos consideran área verde. El predio, de aproximadamente 2.5 hectáreas, se ubica sobre bulevar Municipio Libre, entre Nezahualcóyotl y Río Alseseca.

Rodríguez precisó que la administración municipal mantiene suspendidas las obras en la zona debido a los amparos promovidos, que impiden la edificación mientras el litigio no se resuelva a favor de alguna de las partes. La Comuna ha colocado sellos de clausura en el sitio en repetidas ocasiones para impedir el avance de la construcción, dijo.

Como parte de las acciones, el gobierno capitalino puso a disposición de un juez cívico a cinco personas acusadas de ignorar las medidas de clausura, hecho que respalda la atención del municipio al conflicto que continúa sin solución definitiva.

“La administración evita el avance de obra en ausencia de una certeza legal”, señaló Rodríguez, al insistir en que el gobierno capitalino no ha sido omiso en atender el conflicto.

El funcionario añadió que esta semana, los ejidatarios sostendrán una reunión con la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, con el propósito de clarificar el conflicto agrario y definir las acciones jurídicas pertinentes.

En la zona, ejidatarios han comenzado a construir alrededor de 15 viviendas, pues aseguran que cuentan con la posesión legal del terreno, por lo que han solicitado a la Comuna que no amedrente a quienes llevan a cabo las obras.