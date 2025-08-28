Jueves, agosto 28, 2025
NoticiasCapital y Conurbados

La Manzana 36 de La Margarita está en manos de ejidatarios, pero el Infonavit la reclama: Rodríguez

Patricia Méndez

La posesión del predio conocido como Manzana 36 de la Unidad Habitacional La Margarita está en manos de ejidatarios de San Baltazar Campeche, pero es reclamada por el Infonavit, indicó el secretario general de Gobierno del municipio de Puebla, Francisco Rodríguez Álvarez.

El conflicto tomó relevancia tras la denuncia de colonos de La Margarita contra los labriegos de San Baltazar, quienes presuntamente invadieron un espacio que los vecinos consideran área verde. El predio, de aproximadamente 2.5 hectáreas, se ubica sobre bulevar Municipio Libre, entre Nezahualcóyotl y Río Alseseca.

Rodríguez precisó que la administración municipal mantiene suspendidas las obras en la zona debido a los amparos promovidos, que impiden la edificación mientras el litigio no se resuelva a favor de alguna de las partes. La Comuna ha colocado sellos de clausura en el sitio en repetidas ocasiones para impedir el avance de la construcción, dijo.

Como parte de las acciones, el gobierno capitalino puso a disposición de un juez cívico a cinco personas acusadas de ignorar las medidas de clausura, hecho que respalda la atención del municipio al conflicto que continúa sin solución definitiva.

“La administración evita el avance de obra en ausencia de una certeza legal”, señaló Rodríguez, al insistir en que el gobierno capitalino no ha sido omiso en atender el conflicto.

El funcionario añadió que esta semana, los ejidatarios sostendrán una reunión con la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz, con el propósito de clarificar el conflicto agrario y definir las acciones jurídicas pertinentes.

En la zona, ejidatarios han comenzado a construir alrededor de 15 viviendas, pues aseguran que cuentan con la posesión legal del terreno, por lo que han solicitado a la Comuna que no amedrente a quienes llevan a cabo las obras.

Temas

Más noticias

Internacional

Lanzan piedras a Javier Milei en acto de campaña en Buenos Aires

La Jornada -
Ap Buenos Aires. El presidente argentino Javier Milei fue evacuado este miércoles de un acto de campaña en la provincia de Buenos Aires tras ser atacado...
Internacional

EU amenaza a Venezuela con envío de submarino nuclear al Caribe: Maduro

La Jornada -
Sputnik Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este miércoles a Estados Unidos de amenazar a su país con el envío de un submarino nuclear a...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:18

No hay indicios de cobro de piso en los mercados de la capital de Puebla, pero sí de narcomenudeo: Rodríguez

Patricia Méndez -
El gobierno del municipio de Puebla no tiene indicios o denuncias formales de cobro de piso en los mercados, pero sí de narcomenudeo, sostuvo...

No hay indicios de cobro de piso en los mercados de la capital de Puebla pero sí de narcomenudeo: Rodríguez

Patricia Méndez -
El gobierno del municipio de Puebla no tiene indicios o denuncias formales de cobro de piso en los mercados pero sí de narcomenudeo, sostuvo...

Litigio frena intervención municipal en zonas invadidas de La Margarita; denuncian desobediencia a clausuras

Patricia Méndez -
Hay un litigio entre el Infonavit y comuneros de la junta auxiliar de San Baltazar Campeche por la propiedad de 2.5 hectáreas, conflicto que...

Más noticias

Renuevan la imagen del Sicom; utilizará tecnología de Inteligencia Artificial

Patricia Méndez -
El gobierno de Puebla presentó este jueves la nueva imagen del Sistema Estatal de Telecomunicaciones (Sicom) mediante el que se transmitirán las acciones que...
00:00:49

No comparto la estrategia de Ebrard para 2024, pero la respeto: Adán Augusto López

Patricia Méndez -
Al señalar que cuenta con su propio plan para promover su proyecto político, el secretario de Gobernación federal, Adán Augusto López Hernández, se dijo...

Revisará Hacienda finanzas para costear la consulta de revocación de mandato tras el fallo del TEPJF

Patricia Méndez -
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administración revisará la posibilidad de otorgar recursos al Instituto Nacional Electoral (INE) para realizar la...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025