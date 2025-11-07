La lucha por la democracia

El nuevo régimen mexicano, instaurado con dos elecciones abrumadoras, la de 2018 y la de 2024, que amplió las elecciones democráticas al Poder Judicial, ha cambiado la forma en que se representa a los ciudadanos, aunque los opositores le llaman “autoritarismo”. Su argumento sigue: “la democracia está en riesgo, necesita que alguien la salve”. Entonces, aparecen como vengadores los adalides del antiguo régimen que ordenaron fraudes electorales, censuraron a la prensa, masacraron a movimientos de protesta, disolvieron por decreto a toda la Suprema Corte, como Zedillo o Calderón, que, en nombre de una supuesta necesidad histórica, hicieron que la gente se sacrificara por un supuesto beneficio posterior, que solo consistía en la fe que propalaron en sus planes: “ya mero salimos de la crisis”; “ya mero de la violencia”. Ahora tachan al pueblo de “ignorante” porque no tuvo su misma fe.

Según ellos, han desaparecido “los contrapesos” porque, ahora, los tres poderes de la república son electos por una mayoría y, dicen, “contrapeso” al uso faccioso de los juzgadores como un poder que declaraba “inconstitucionales” todas las leyes aprobadas en el Congreso que amenazaban las ganancias privadas, nacionales y extranjeras, es decir, un poder que saboteaba al interés general. Según ellos el argumento, “independencia” judicial era estar en contra de todo lo que aprobaran los representantes electos. También se refieren a la reasignación de las funciones de los organismos autónomos que ocultaron “técnicamente” decisiones que solo beneficiaban a las empresas. Y, por último, siguen usando el término “clientelismo” para los derechos sociales que están en la Constitución y que son para todos, opositores y no.

Sin embargo, no son las instituciones o derechos lo que les escandaliza, sino su origen popular: el voto universal. En el fondo, estos críticos odian la democracia. Los sentimientos de estos críticos aristócratas se erizaron cuando se enteraron que, en el Estados Unidos desde 1835, se elegían a todas las autoridades, incluyendo jueces. Su contradictoria “tiranía de la mayoría”, propone el regreso a alguna forma de aristocracia: que se relijan perpetuamente los diputados y senadores, que se eternice la administración, que no cambien las leyes con respecto a la dinámica social.

Como los críticos mexicanos de hoy, no reconocen que la democracia son las luchas por ampliarla, de lo privado a lo público y de lo elitista a lo plebeyo: que los que dominan con su riqueza en la sociedad no lo hagan, también, en el gobierno. La democracia es esa ampliación cuando alguien que cumple con un papel en la sociedad irrumpe para ejercer su derecho a la ciudadanía: mujeres, negros, indígenas, gays y un numeroso etcétera.

La élite se exaspera porque el insaciable apetito por acumular ahora debe contenerse ante la soberanía popular y los derechos sociales. La élite se escandaliza de que la gente haya optado por algo más que la cadena de los reemplazables burócratas de la oligarquía. La élite se escandaliza de que ahora se gobierna con el pueblo y que haya que hacer política. Hoy, los ciudadanos plebeyos eligen vivir en la indistinción entre gobernantes y gobernados, pues son uno. Entonces de qué se ríen las hienas carroñeras que tanto odian la democracia.