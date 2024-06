La lucha de la CNTE, una lucha por la escuela pública Salvador

Muchos Juzgan a los maestros y maestras de la CNTE por su actuar, por los bloqueos, los días sin clase, el cierre de carreteras, pero su lucha es un ejemplo de dignidad.

La CNTE lucha por la libertad, porque la voz de maestros y maestras sea escuchada, luchan contra el Estado, represores y traidores, las largas marchas, los paros indefinidos y los plantones son alma de la clase trabajadora herramientas para la emancipación.

Ya todos en contingente actúan dignamente: se come de forma comunitaria, se camina cooperativamente, la delicada línea entre el conformismo y la rebeldía sucumbe ante las consignas de seres humanos responsables, también son madres y padres, sus hijos son paridos por vientres revolucionarios y criados por el brazo de la base, no importa ni la lluvia ni el viento, las amenazas de cese o sanciones administrativas, descuentos o muerte no los amedrenta, la intimidación estatal no funciona cuando hay conciencia de clase. La CNTE sigue, respira, es un organismo vivo cuyo corazón late fuerte, organizado e insurgente.

Las palabras que mediante el perifoneo llenan las grandes avenidas y los rincones más olvidados del país, llevan fuerza histórica, memoria y resuenan en millones de aulas. Pero… ¿qué mantiene firme a la CNTE? ¿Después de tantas críticas, de daño moral, daño fisco y psicológico, con la bota burocrática encima y el gobierno en contra, a pesar del desgaste en el que el gobierno les quiere hundir y la división que provocan sus discursos amañados? La CNTE sigue firme por el interés superior de la Niñez, que mundo estamos viviendo si no luchamos por los niños, niñas, bebes y adolescentes, se busca una educación distinta, que se aprenda del mundo, lo comprenderlo y transformarlo.

Están en las calles para desarrollar una educación que impulse en lo máximo las capacidades habilidades y facultades de cada niño y niña.

Las manifestaciones son una obligación cuando las autoridades no cumplen ni con lo mínimo, escuelas abandonadas y profesionalización decadente. Enseñar, promover, proteger y hacer que se cumplan los derechos de los niños y las niñas, lo retoma la CNTE como consigna fundamental, alimento para seguir Hasta la Victoria.

Se gritan consignas para romper con el silencio que provoca la impunidad; hacer de la escuela un lugar seguro, de ser posible el lugar más seguro.

Cuestionar la autoridad del adulto y la forma en que inculca dogmas que lastiman el derecho a la autodeterminación de niños y niñas. La CNTE invita a no caer en consensos oficialistas. De Este a Oeste contra la dominación, cueste lo que cueste .

. Se camina por las calles con el intenso sol para enseñar y aprender juntos y juntas que se necesita abandonar las buenas intenciones; llenar de actividades concretas las calles, y que la escuela sea el lugar donde se practique con mayor libertad sus intereses y llegar a sus propias conclusiones sobre el mundo que los rodea. En esto nos educamos todos y todas, por eso se resiste.

por eso se resiste. Se negocia no solo el salario, la reinstalación o abrogación de las leyes que perturban al magisterio; se lucha por garantizar que los niños y niñas actúen juntos, sin discriminación en el funcionamiento de su escuela, en las decisiones y su aplicación; nadie es superior a nadie, nadie es inferior a nadie todos son iguales. Una Escuela diferente para una sociedad diferente y viceversa.

y viceversa. Todos los días se da muestra de confianza, se turnan comisiones y comités esto es llevar a la vida la propuesta para que los niños y niñas confíen en sus capacidades, que participen en la auto organización del espacio escolar y seguir construyendo una escuela para el pueblo. En la calle la protesta y en la escuela la propuesta.

La CNTE seguirá de pie para que aprendamos a proteger nuestro espacio para que también a los niños y niñas se les proteja, para que no se les aislé más y se les siga lastimando con decisiones adultas, duelos de poder e inconsistencias administrativas. Ningún esfuerzo es aislado.

Los comunicados nacionales, la unidad sin charrismo sindical son síntomas de un nuevo diseño de colectividad, en el plantón como en la escuela, colectividad; donde todos sean activistas de una democracia participativa, lleguen a gestionar su propio aprendizaje y tengan acceso a las mejores herramientas para alcanzar los conocimientos necesarios para enfrentar la vida. Aquí y ahora con la coordinadora.

Los derechos no se negocian, se exigen, se defienden, gobierne quien gobierne . La CNTE lejos de dañar la imagen de la escuela pública, la reivindica y muestra el camino, se busca que todos y todas participen la liberación de la patria, al igual que en la escuela garantizar que todos y todas participen en la construcción de comunidad, mostrar sus emociones y exigir respuestas de forma inmediata a los adultos que les rodean, tomar colectivamente decisiones sobre la vida cotidiana, trazar caminos de resolución a los conflictos diarios, auto disciplinarse y trabajar cooperativamente.

. La CNTE lejos de dañar la imagen de la escuela pública, la reivindica y muestra el camino, se busca que todos y todas participen la liberación de la patria, al igual que en la escuela garantizar que todos y todas participen en la construcción de comunidad, mostrar sus emociones y exigir respuestas de forma inmediata a los adultos que les rodean, tomar colectivamente decisiones sobre la vida cotidiana, trazar caminos de resolución a los conflictos diarios, auto disciplinarse y trabajar cooperativamente. La CNTE NO IMPROVISA, planea, diseña, ejecuta. Abramos los ojos busquemos irrenunciablemente la conjunción de esfuerzos para lograr mantener la escuela pública abierta para todos y todas. Mientras existan escuelas de pie, no habrá pueblo de rodillas.

Buscar todas las formas necesarias para que los niños y niñas puedan adquirir conocimientos científicos, políticos, filosóficos y sociales, la escuela debe abrirse a la vida. El ejemplo de la CNTE supera cualquier plan de estudios o discursos oficiales es un calase de cómo enfrentar la vida.

Utilizar los descubrimientos de la civilización, adoptando innovaciones didácticas y disfrutar responsablemente de los aportes de las nuevas tecnologías. Los medios alternativos dan muestra de cómo informar de manera objetiva y colaborar con tejer redes de militancia.

Construir una escuela diferente se hace todos los días, a cada momento es situarse en una concepción democrática de la escuela, respetar límites y obligaciones y ser responsables de las propias acciones. Qué podríamos enseñar si nos quedáramos en casa, bajo las faldas del charrismo.

Maestros y maestras con digna rabia luchan porque sus centros de trabajo, sean lugares de construcción, innovación y renovación constante, mejores condiciones salariales y de salud así también Los niños y niñas tienen derecho a que su escuela sea su espacio de trabajo, de respeto y donde se garantice un trato apegado a la dignidad humana, condiciones adecuadas para el trabajo, sin más coacción que las necesidades de la comunidad.

De Chiapas a Sonora con la coordinadora, la lucha es larga, pero la mantiene viva la ineludible responsabilidad por defender el interés superior de la niñez.

Hoy la clase es en las calles. Es viva y colectiva.

SITIAVW no aceptará que la armadora haga uso excesivo de los paros técnicos

Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) señaló que la empresa tiene la intención de hacer un uso desmedido de la figura de “paros productivos”, nuevo nombre que ha adoptado para los paros técnicos.

En un comunicado dirigido a sus agremiados, expuso que no ha podido llegar a algún acuerdo sobre los paros técnicos con la trasnacional, por lo que les pidió ignorar cualquier indicación de la compañía de que es necesario detener la producción.

Han sido varias ocasiones en las que la firma germana ha tomado la decisión de interrumpir la manufactura de vehículos sin consultarlo con la representación sindical. En el documento, firmado por el secretario general, Hugo Tlalpan Luna y demás titulares de carteras del SITIAVW, se indicó que la trasnacional está obligada a tratar cualquier situación o problema individual o colectivo.

Se está pasando por alto esa condicionante e ignorando las consideraciones legales plasmadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la ley laboral y en el mismo Contrato Colectivo de Trabajo.

“La intención de la empresa, con el cambio de Comité Ejecutivo, es hacer un uso desmedido de esta ‘herramienta’ improductiva, que le ha permitido a costa de los trabajadores parar la producción cuantas veces lo considera necesario, sin tomar un acuerdo con el sindicato”.

Volkswagen de México apuesta siempre a que sean los trabajadores quienes carguen con el costo laboral, al utilizar las vacaciones del personal de base para realizar los paros técnicos. Con ello vulnera el derecho de los sindicalizados de tener periodos de descanso dignos.

La representación gremial advirtió que no se permitirá que la ensambladora continúe desvirtuando los derechos de los operarios. Además, sentenció que no se tolerará que se ponga la producción por encima de los derechos adquiridos y que son irrenunciables.

“Nuestro compromiso será siempre con el respeto a los derechos y la búsqueda de mejores condiciones de trabajo y económicas”, remata el comunicado.

Los primeros paros comenzaron a aplicarse en el periodo de José Luis Rodríguez Salazar, cuando los trabajadores laboraban cuatro días (de lunes a jueves) y descansaban tres, pero estos últimos eran pagados por el gobierno federal y los otros por la empresa.

Tuvieron su mayor auge en las gestiones de Rey David García Avendaño y José Juan Hernández López; durante los periodos en los que no se produce, el porcentaje de pago de salario a los técnicos llega a ser de solo 57 por ciento.

Según versiones de operarios, la empresa pretendía parar en el segmento de Taos, en especial la nave 84, de montaje. Cuando el nuevo comité ejecutivo se veía envuelto en limpiar la corrupción de las anteriores directivas por compromiso con la base obrera, al fin se pone un alto al abusivo capataz gerente Kurtsitebie de la transnacional VW. Que las bases trabajadoras sigan dando impulso a la defensa digna de sus condiciones laborales.

La memoria histórica es originaria

Por Alfredo Grande

(Pelota de Trapo).- La sentencia de Rodolfo Walsh no cesa de cumplirse. Las derechas empiezan como si antes nada hubiera pasado. La historia comienza cuando las derechas llegan. Una de las partes de ese comienzo es desconocer las historias y una forma de desconocer las historias es arrasarlas.

Se conquistó un desierto lleno de pobladores. El título es la parte que siempre da cuenta del todo. Denominar desierto a lo que está poblado de una manera diferente es sacar el carnet de impunidad por anticipado. Lo desértico puede ser conquistado, apropiado, sin consecuencias graves. Al menos para los conquistadores. En realidad, eran poblados que fueron desertificados. Talados como los árboles. Obviamente, para que el árbol nos impida ver el bosque, tiene que haber árboles. Lo que hicieron y hacen nuestros verdugos es desertificar el bosque. Y la arena no tiene memoria de los humedales, las tierras, la vida que supo haber.

La denominada memoria histórica no es memoria completa. Lo único completo es la muerte que es completamente muerta. La memoria histórica es la memoria de las luchas que siempre hubo entre los dioses de la muerte y los mortales de la vida. Los dioses garantizan la muerte, los mortales propician la vida. Los mortales que se sienten dioses y diosas, más temprano que tarde, garantizan la muerte en vida. Sacrificial, de penuria. Y la promesa del más allá, de un futuro promisorio, es el clásico discurso clerical de que el paraíso eterno se obtiene luego de morir en la gracia de dios. Para millones de personas, esa gracia se convierte en desgracia. A veces se asume como un castigo por las fiestas que en realidad no tuvimos.

Los platos los pagan quienes no los rompen. El que las hace las paga. Lo que no aclara la ministra de la triste figura que el cinismo de la frase tiene que ver con un final censurado. “A menos que sean funcionarios de alto nivel”. La memoria a-histórica, uno de los nombres de la historia oficial, no es solamente la del vencedor. Sino fundamentalmente de las luchas de los vencidos.

“Sólo saben los que luchan” dice un aforismo implicado. Uno de los tantos problemas de lo que llamo la “subjetividad colonial”, es no saber que se sabe. El 17 de octubre del 45, el Cordobazo, la Reforma Universitaria de 1918, no son recordadas con la frecuencia que deberíamos. A veces totalmente olvidadas, a veces distorsionadas, no pocas traicionadas. Pero cuando destrozan las flores, hay que cuidar las semillas. Y las semillas siempre son originarias. Por eso van por las semillas transgénicas. Para una humanidad transgénica con la ayuda de la inteligencia artificial y la estupidez natural.

La memoria histórica es la memoria originaria en los pueblos originarios y en niñas, niños y adolescentes. La cultura represora y el estado de malestar hablan apenas del presente, alucinan un futuro y sepultan las huellas del pasado. Se hace camino al andar. Es tan cierto como que las marcas de ese camino son siempre borradas por la cultura represora que es la cultura de las derechas. Más que una batalla cultural, como cacarea el presidente, es una masacre cultural. Que no solamente no es lo mismo, sino que es lo opuesto.

La memoria histórica y originaria quizá no impida repetir, pero si impide ignorar que estamos repitiendo. Y de esa conciencia saldremos de la alienación de este alucinatorio político social.

Solo la verdad nos hará libres y felices.

Puntos de vista/2

Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno.

Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía.

Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa.

Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimónides y Paracelso existía una enfermedad llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre.

Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona,el Toto Zaugg, que andaba con la misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable:

El Toto nunca tiene frío-decían

Èl no decía nada, frío tenía, lo que no tenía era un abrigo.

Eduardo Galeano

www.elzenzntle.org

[email protected]

[email protected]