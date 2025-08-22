La lluvia arrastra a un motociclista en La María y deja bajo el agua a dos vehículos en el puente Finsa

Un motociclista fue arrastrado por la corriente en el crucero de La María, y posteriormente rescatado, mientras que dos vehículos quedaron prácticamente bajo el agua en el puente de Finsa, como resultado de la tormenta que la tarde de este jueves se registró en la capital del estado y zonas aledañas.

Varios grupos de rescate se movilizaron a dichos puntos, así como al sur de la ciudad, para auxiliar a transeúntes y automovilistas que quedaron varados por la acumulación de agua en las vialidades.

Fueron dos unidades vehiculares, un tipo sedán y otro vocho que prácticamente quedaron cubiertos por el agua que se acumuló en el puente que conecta al parque industrial Finsa con la autopista México-Puebla, por lo que al lugar se movilizaron trabajadores de Protección Civil de Cuautlancingo, quienes lograron rescatar a los conductores.

Una situación similar ocurrió en el puente del bulevar Esteban de Antuñano y la avenida 31 Poniente, pues un automóvil, también tipo sedán, se quedó sin poder avanzar para salir del anegamiento en el que rápidamente quedó atrapado. En imágenes compartidas en redes sociales se observa cómo sus ocupantes tuvieron que descender de la unidad para poder empujarlo cuesta arriba y salir del agua.

En el puente de La María, que conecta a la capital con la antigua carretera a Tlaxcala, un motociclista fue arrastrado por unos cinco metros por la corriente de agua que se registró en la zona, pero rápidamente fue auxiliado por personas que se encontraban en el lugar, aunque se desconoce qué pasó con su motocicleta pues fue arrastrada por el flujo hídrico.

Otros lugares de conflicto se ubican en el sur de la ciudad, como en el bulevar Las Torres, así como el bulevar Carmelitas y el Periférico Ecológico, en donde los vehículos tuvieron que circular a vuelta de rueda para evitar que el agua entrara a sus motores.

En tanto que el paso fue totalmente cerrado a los vehículos en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura del Outlett por la acumulación de agua de lluvia.

