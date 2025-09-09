La libertad creativa, motor del corto Pies, manos, del director Paco Calvo

Pese al largo camino que hay que recorrer y los recursos que se necesitan para lograr que un proyecto estudiantil se consolide en un producto cinematográfico, para el director José Francisco Calvo hay algo “invaluable” en rodar un filme autogestivo e independiente: la libertad creativa que tiene un realizador en el proceso.

La reflexión se da a días de que Pies, manos, su primer cortometraje, sea estrenado en la Ciudad de México para el próximo 15 de septiembre como parte de la edición 20 del Festival Shorts México que incluyó la producción poblana en la categoría Muestra mexicana.

“Más allá de cualquier tipo de apoyo hay algo invaluable que es la libertad creativa que, como realizador, siento que es fundamental. El proyecto fue acoplado a nuestros tiempos, fue todo decisión de nosotros. Mientras menos personas invadan el proyecto es mejor, pues éste necesita moldearse por quienes lo conocen”, señala Paco Calvo, como lo conocen sus amigos y la producción.

Durante una entrevista, el cineasta señala que si bien son necesarios los apoyos institucionales o de aquellos que vengan de la industria privada, también es cierto que es un acto de libertad hacer un proyecto cinematográfico de manera artesanal –y profesional-, sin tanta intervención, pues las opiniones “puede desaparecerlo y quitarle esa alma”.

Pies, manos, refiere Calvo, es la historia de un hombre que se convierte en fugitivo para encontrarse con su hijo y llevarlo a conocer el mar. “Es un ´roadmovie´ de encuentro que nació a partir de un proyecto de tesis, siendo la historia central el amor”, refiere acompañado por el coprotagonista Antonio Villa y la productora Debanhi Meléndez Méndez.

Pies, manos, continúa, parte de una búsqueda personal que ya había trabajado en una historia previa, la cual pese a no germinar, sembró la espina de la idea del viaje y de dos personas que intentan conectar.

Sobre todo, apunta, centrada en la relación padre e hijo, una que es expresada desde una masculinidad “muy clásica” y determinada por el contexto social y cultural de lo rural, en donde es difícil comunicar el amor y la complicidad. Como ejemplo, cuenta, es una de las escenas grabadas en la playa, en la que ocurre una escena agresiva, triste y al mismo tiempo entrañable.

Así, Calvo confía que ver terminado este proyecto que comenzó como una tesis y verá su próximo estreno, es “una sensación muy única, muy linda, satisfactoria y al mismo tiempo muy solitaria y vulnerable”, sobre todo, porque en Pies, manos, muestra algo que tiene un guiño personal que ahora comparte para generar algún tipo de reflexión en el espectador.

En ese sentido, la productora Debanhi Meléndez Méndez destacó que ver terminado el filme, que comenzó en el aula al término de la contingencia sanitaria provocada por el Covid-19, el equipo siente emoción por ver que “nos tomamos en serio el proyecto, contrario a otros que no tiene la misma suerte”.

Particularmente, detalló que Pies, manos tuvo varios retos de producción: el hacer que un padre –Adrián Ghar-, un prófugo de la justicia que busca cumplir el sueño de llevar a su hijo – Antonio Villa- al mar, para lo cual se rodaron escenas en el municipio de Tepeyahualco, aquí en Puebla, y en una playa de Acapulco, Guerrero.

“Fue un rodaje difícil y caro, con gestiones sobre un pueblo entero, además de una logística de rodaje de tres días y luego el viaje a Acapulco con una playa completa para grabar, fue dormir poco y aguantar el sol de mayo”, recuerda la joven productora.

Destacó que el proyecto cinematográfico reunió a actores, técnicos y profesionales de Puebla que creyeron en el proyecto, como el reconocido actor Pedro Giunti, la directora de arte Alexa Mauleón y el director de fotografía David Galiote.

Para cerrar, el coprotagonista Antonio Villa, todavía menor de edad y un niño cuando grabó el filme, señaló que Pies, manos llegó por un casting en línea, del que fue seleccionado por su talento y proyección.

Recuerda que animado desde la escuela por su profesor Josué Cabrera, director del Festival Internacional de Teatro Susana Alexander, que le invitó a actuar en varios montajes, el oficio ha sido “una manera de disfrutar la vida”, a la par de “estar convencido de que puede ser lo que sea” al encarnar a los personajes.

Ello, continuó, porque no sólo es estar frente a la cámara, “sino vivir lo que pase el personaje o lo que suceda en la escena”. Como ejemplo, recuerda que en las grabaciones en Acapulco, en una escena en la que ambos personajes caminan y uno de ellos es detenido, “sentí como si de verdad fuera mi papá, entré en llanto y me sentí frustrado. Lo sentí tan real, es algo que experimenté por el cortometraje, fue algo nuevo para mí”.

Destaca que Pies, manos será estrenada el próximo 15 de septiembre en el complejo de cine comercial Cinemex Galerías que se ubica en Insurgentes, en la Ciudad de México, además de que tiene en puerta otra proyección en Querétaro, y la idea es llegar a festivales del sur del continente, sin dejar en el horizonte a ciudades de Europa y por supuesto Puebla, ciudad en la que se gestó el cortometraje.

