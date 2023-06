La ley es la ley y otros mitos

Al contrario, el jurista que ignora la filosofía del derecho no comprenderá jamás el alcance de los conceptos ni de las nociones que usa”. Rolando Tamayo y Salmorán

Una tautología ha sido convertida en lema de propaganda política para simbolizar la confrontación surgida entre los poderes judicial y ejecutivo, elevándola a la categoría de distintivo en la marcha dominical cuya consigna política fue “La Corte no se toca”. La frase tomó auge cuando el presidente de la república, durante el debate sobre la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, pidió a los ministros de la Corte declararla como tal: <<Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley, no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales>>. Los abogados de la oposición consideraron que esta postura presidencial era un yerro, y aconsejaron explotarla políticamente. Por enésima vez subestimaron al tabasqueño. Difícilmente los pronunciadores de la tautología tendrán los elementos de juicio necesarios que los coloque en condición de saber su significado jurídico, sus alcances políticos y las relaciones que surgen entre estos dos ámbitos del poder público. Debe considerarse que, por su cortedad gramatical -que no semántica- serán las circunstancias concretas en las que se use, y el lenguaje corporal y tonos de voz con que se emita, los que determinarán si la frase es utilizada como un amago de poder frente a otros. Por regla general, la expresión suele ser usada por quienes se sienten con poder o influencia política y, mediante corruptelas intelectuales en su interpretación y aplicación, consideran que la ley puede ser un instrumento utilizable para perjudicar a otros. Bajo estas condiciones corear el estribillo “La ley es la ley” resultó ser un grito semejante al de una porra que se emite por idolatría a un bando o equipo; por pasión, no por razón. Exhibe en sus emitentes la inclinación por creer lo que suponen que significa o representa la frase; no por saber su significado auténtico.

En el contexto de la confrontación entre dos poderes de la república, la expresión surgió con una intencionalidad bien definida en la oposición política y el bloque político social que encuentra en el poder judicial federal, el refugio y protección de sus intereses políticos y económicos obtenidos “haiga sido como haiga sido”. Lograr que se levantara como bandera de confrontación y, con ella, lanzar a pequeños grupos sociales a marchar a las calles en apoyo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), emitiendo denuestos contra el ejecutivo federal, arropados con el grito de La ley es la ley, conlleva una inmoralidad tras la que se oculta la sostenida tentación de defenestrar al presidente, escudándose en la invocación de entelequias como la defensa del Estado de derecho, o en afirmaciones que caracterizan a “La Suprema Corte como contrapeso” (Miguel Carbonell) del Ejecutivo. En respaldo mediático a esa tautología, existe una constante propalación de confusiones conceptuales de la teoría política entre las que destacan las relativas a la división de poderes, democracia, y legalidad; que día con día se dirigen a la población en calidad de mitos, dándoles más valor del que tienen, a través de todos los medios de divulgación; mientras, los “exitosos” abogados del antiguo régimen intentan raspar al presidente diciendo que “no sabe derecho”. La finalidad es que la población privilegie la creencia frente al saber.

¿Cuánta información proporciona a la población la frase “La ley es la ley” como anuncio publicitario en favor de la Corte? Sobre la ley, como expresión oficial del derecho, muy pocos responderían a las preguntas de qué y cómo es el derecho y, cómo pueda o deba ser hecho; cuál es el mejor contenido con el que deba dotarse, y cuál sería la finalidad por alcanzar con ello. Lanzada al aire, la frase que nos ocupa ignora cuestiones elementales. Por definición constitucional <<En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho>>. (Artículo 14) Significa que la ley, por regla general, es interpretable. Nadie debe minimizar, restar valor o, de plano, ignorar el papel decisivo que juega la interpretación jurídica en la definición final del sentido de las normas (leyes) y en la construcción de la legalidad y el orden jurídico. En este sentido Hans Kelsen advirtió: <<Debe tenerse en cuenta que por vía de interpretación auténtica, es decir, de interpretación de una norma (ley) por el órgano jurídico que tiene que aplicarla, no sólo puede llevarse a efecto una de las posibilidades mostradas en la interpretación cognoscitiva de la norma aplicable, sino que también puede producirse una norma que se encuentre enteramente fuera del marco que configura la norma aplicable>>. Y, el jurista Pedro Salazar Ugarte, al desarrollar el tema “Justicia constitucional y democracia: el problema de la última palabra” (Corte, jueces y política, Fontamara-Nexos, 2007) ha revelado los alcances de la labor interpretativa de la Suprema Corte: <<Al final la interpretación que prevalece, la que rige la vida de la comunidad, es la que los señores de la toga (probablemente tan solo la mayoría de ellos) validaron como constitucionalmente atinada. El poder de la “última palabra” convierte en “correcta” a la que en otras circunstancias apenas sería una de las respuestas posibles>>.

Pretender establecer, o dar por existente, un orden de preferencia entre política y derecho es un desatino basado en la incomprensión de las relaciones que guardan entre sí ambas categorías. El viejo Aristóteles, en su Ética nicomáquea, ilustró –como ningún otro- la relación entre política y derecho: <<Desde el momento que la política se sirve de las demás ciencias prácticas y legisla sobre lo que debe hacerse y lo que debe evitarse, el fin que le es propio abraza los de todas las otras ciencias, al punto de ser por excelencia el bien humano>>. Contemporáneamente, Tamayo y Salmorán en su obra La ciencia del derecho y la formación del ideal político, señala que:<<‘Política’ en su uso más extendido corresponde largamente al sentido ordinario del adjetivo, señala lo que se refiere al poder público y a su ejercicio: a la conducción de la vida social>>. El poder político de la Corte se asienta en las dos facultades que tiene como poder de la república: interpretación de la Constitución y, sobre ella, tener la última palabra. La mejor definición sobre interpretación jurídica pertenece a Kelsen: <<La representación en que se funda la teoría tradicional de la interpretación, a saber: que la determinación del acto jurídico por cumplirse, no efectuada por la norma jurídica por aplicar, pueda obtenerse mediante alguna especie de conocimiento del derecho ya existente, es un autoengaño lleno de contradicciones, en cuanto es contrario a los presupuestos de la posibilidad de una interpretación. La pregunta de cuál sea la posibilidad “correcta”, en el marco del derecho aplicable, no es –según los supuestos previos- ninguna pregunta dirigida al conocimiento del derecho positivo, no es una pregunta teórica-jurídica, sino que es un problema político>>. (Teoría pura del derecho).

Especialmente en este sexenio, los presidentes de la Corte -Arturo Zaldívar y Norma Piña- han declarado públicamente que el poder judicial es independiente, invocando la división de poderes como base de la democracia y, no de la república. Con tal ostentación, declararon la inconstitucionalidad de la reforma a la ley electoral (Plan B) aprobada por el Congreso; y luego, declararon inconstitucional el decreto, que definió de seguridad nacional las obras que se llevan a cabo en el sureste mexicano, emitido por el poder ejecutivo. Con estas acciones, la Corte no es un contrapeso, es un contrapoder. Parece que el poder judicial, al imponerse sobre los actos del congreso y del ejecutivo, confunde la división de poderes con la existencia de tres repúblicas, y quiere asumir funciones de gobierno. Pretenden revivir un viejo formato: Le gouvernment des juces e la lutte contre la legislation sociale aux États-Unis. L’expérience americaine du controle judiciaire de la constitutionnalité des lois. (El gobierno de los jueces y la lucha contra la legislación social en los Estados Unidos. La experiencia americana del control judicial de la constitucionalidad de las leyes) de Edouard Lambert, 1921; quien, desde esos tiempos de Primera Guerra Mundial, analizaba los temores que generó la posibilidad de la preeminencia o supremacía de una especie de aristocracia judicial a la que se delegara la solución de los grandes conflictos entre las clases sociales, en lugar de ubicarlos en la práctica política. El objetivo de tal gobierno era luchar contra la legislación social. Un evento así, sería un exabrupto político en la vida social que significaría la desnaturalización de la división de poderes; de la república como forma de gobierno; de la constitución como norma suprema; y, del Estado como organizador de la sociedad. Un golpe de Estado contra la democracia.

Si los ministros de la Corte quieren asumir un papel protagónico en la vida política y civil del país, por respeto a la división de poderes, no pueden ir más allá de lo que claramente les marcan la Constitución y las leyes. Eso juraron al entrar en posesión del cargo. Sobre la ley estará, siempre, la Constitución. Si el protagonismo es su respuesta a la crisis del sistema de partidos políticos, de ideologías y militancias, deben renunciar a su cargo e irse al partido político de sus preferencias para que, ahí, con toda su sapiencia en la interpretación jurídica, ayuden a construir un proyecto de sociedad identificable con la concepción conservadora que, como ministros, defienden con sus decisiones judiciales. Los ministros no pueden hablar de Estado de derecho y democracia cuando su actuación, como poder, está erosionando la recta aplicación de las leyes, la constitución, y las bases de la república al confrontar, de poder a poder, a quien por decisión popular legítima es el presidente de la república. Su designación al cargo fue para hacer cumplir la Constitución, no para entrar en confrontación con los otros poderes de la Unión. Deben considerar, incluso, que ocupar el cargo por designación contraviene el mandato del artículo 39 Constitucional: Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. Como sociedad, dividida fundamentalmente por intereses económicos, tenemos un serio problema: no saber qué tipo de sociedad queremos construir. Las disputas por conservar la formación económica y social capitalista nos han convertido en una sociedad profundamente enferma y en descomposición. La Corte ayudaría mucho al país esgrimiendo esa frase frente a la delincuencia organizada, y frente a sí misma, para someterse al imperio de la Constitución. Los ministros tienen que ponderar el innegable principio universal de independencia que debe reconocerse a todo juzgador –no al poder judicial- frente al principio de legalidad que, en nuestro sistema constitucional, está planteando el presidente de la república. Deben sujetarse al margen de apreciación que tienen sobre la constitucionalidad de las leyes, no imponer decisiones sobre qué se legisla y qué no. La peor interpretación de la constitución o las leyes, autoritariamente, podría ser justificada bajo la cínica expresión de que la ley es la ley. Los ministros están usurpando funciones que la Constitución confiere a los otros poderes.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 05 de junio de 2023.

JOSÉ SAMUEL PORRAS RUGERIO