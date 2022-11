La Iztaccíhuatl en tres Intentos

En el año 2021 tras un largo periodo de pandemia, el Club Ixpomalin puso a la Iztaccíhuatl en sus pensamientos, los miembros con más experiencia deseaban volver a ella; los más recientes soñaban con acercarse y probar sus fuerzas. Con un poco de suerte podríamos alcanzar la cumbre. La Iztaccíhuatl es la tercera montaña más alta de México, con múltiples cimas, la mayor de nuestras aspiraciones era alcanzar El Pecho y sus 5,230 msnm. En México, además de la Mujer dormida sólo existen otras dos montañas que rebasan los 5,000 msnm: El Citlaltépetl a 5,630 msnm y El Popocatépetl a 5,426 msnm.

Para aproximarnos a la montaña debemos tomar la carretera a Paso de Cortés, registrarnos y pagar el acceso al parque nacional Izta-Popo. Una vez cruzando la pluma de acceso estamos a 6 kilómetros del paraje La Joya hasta donde se puede avanzar con los vehículos; ahí acamparemos. Arribamos al filo de las 5 de la tarde, apenas llegar apremia montar los campamentos. Hay que organizarnos para saber cómo nos vamos a distribuir en las casas de campaña además de dividir el trabajo.

Las casas de campaña se catalogan de acuerdo a sus características en dos, tres y cuatro estaciones. Las más resistentes y más recomendables para practicar alta montaña son de cuatro estaciones. Las de media montaña de tres estaciones. Las diferencias técnicas se observan en el número y resistencia de los postes de sujeción, el sello de los materiales, el toldo, la existencia de vestíbulos; los faldones, que son esenciales para nieve y tormenta. En general la calidad de los materiales se va elevando en función del propósito con el que sean utilizadas. Las casas de cuatro estaciones deben ser capaces de resistir el viento, la nieve y las tormentas de las zonas más complejas de la montaña.

Después de montar los campamentos comemos juntos y platicamos, el plan consiste en dormir temprano y levantarnos al filo de la una de la mañana; levantar campamento, alistar el equipo y comenzar la caminata. Dentro de la Iztaccíhuatl existen varias rutas, algunas de ellas son: la ruta del albergue Puebla subiendo desde Ozolco, la ruta del -extinto- glaciar de Ayoloco (el corazón del agua), la ruta de la circunvalación, la ruta de los pies (Amacuilécatl), la ruta del Teyotl y para nosotros en esta ocasión, los Portillos.

La ruta de los Portillos es la ruta más frecuente para hacer cumbre en la Iztaccíhuatl, no significa que sea sencilla, en total se recorren 7 kilómetros desde La Joya hasta El Pecho, el desnivel positivo es superior a los 1,200 metros; en total es una caminata de 14 a 16 horas que comienza a las dos de la madrugada a temperaturas bajo cero, en completa oscuridad salvo por nuestras linternas y como acompañantes las estrellas.

Nos vamos a dormir apenas terminar la cena. Entramos a las casas de campaña antes de las 9 de la noche. Cada quien tiene sus trucos para dormir; bueno, los de más experiencia; habemos otros que en todo el rato no pegamos el ojo, el nerviosismo, la incomodidad, el pudor. La casa nos protege, pero no significa que se pueda simplificar la estancia en la montaña, hace frío. Si asomas un brazo fuera del sleeping sientes de inmediato como se cuela dentro un aire helado. Estás ahí hecho un ovillo, junto a otras dos personas codo a codo, menuda intimidad la que hay en la montaña. Además, obligada.

Quieres acomodarte para buscar una posición en la que puedas descansar y con un poco de suerte quedarte bien dormido. Giras hacia la derecha, diez minutos después a la izquierda, boca arriba, boca abajo, confieso que yo me las veo muy mal pernoctando. Pero si hay algo que sabemos y aprendemos, es que es un precio bajo, insignificante; estar aquí lo vale. Ya dormiremos en una habitación caliente mañana o pasado, hoy vamos a dormir en esta montaña y mañana vamos a disputar la cumbre.

La noche es callada. Muy silenciosas transcurren las horas de espera. A la una de la mañana comienza el movimiento. Cada quien tiene su propio ritual. Haces acopio de valor para abrir el cierre del sleeping; la temperatura ronda los -12°, y estamos aún dentro del campamento. Hay que preparar la mochila; esto es muy serio, en alta montaña el equipo es la diferencia entre poder avanzar con seguridad o arriesgar la vida. Paradójicamente es frecuente que alguien olvide algo indispensable, como los crampones.

Así que hay dos prioridades antes de dejar el campamento, revisar el equipo, así como el abasto de comida y agua. Para dejar la casa de campaña es preciso salir vestido, al menos con dos de las tres capas de ropa. La primera capa está compuesta por térmicos, camisetas y mallas que permitan la transpiración a la vez que faciliten que el sudor no se acumule, por más resguardo que lleves contra el frio si tu primera capa se humedece es como si te cocinaras. La segunda debe ser una capa caliente, usualmente de tela polar, sintéticos o si es posible lana merino.

Son las dos de la madrugada del domingo. Estamos listos para comenzar la caminata. Nos agrupamos y formamos una fila, botas con areneras, bastones, cascos con lámparas montadas y encendidas, piolets bien sujetos a la mochila, guantes, gorros y chamarras adicionales -sólo por si las dudas-. Tomamos el sendero, en cada paso sentimos que nuestro corazón late muy fuerte, estamos arriba de 4,000 msnm, quizá es por eso o quizá nuestro corazón late intensamente por la montaña.

Consideren por un momento que la temperatura esta descendiendo y ronda los -17°, que dormimos pocas horas, que nuestras mochilas pesan entre los 12 y los 15 kilos. Consideren que el camino es por completo hacia arriba. Porque nosotros estamos considerando esa voz en nuestra mente que siempre nos juega en contra, esa voz que nos susurra todo el camino -no perteneces aquí, es de noche, el camino sinuoso, peligras, no tienes la fuerza- este es el encuentro mental con la montaña. La montaña mental, la que todos llevamos en la cabeza, no es la misma que la montaña física, esa montaña es nuestra propia vida.

Se dice que para subir una montaña se hace 50 por ciento con el cuerpo y 50 por ciento con la mente. Si no puedes hacer cumbre con la cabeza, en la cabeza; entonces no vas a subir a la cumbre, tus piernas, tu cuerpo en general no va a subir. Para ser capaz de subir una montaña, el ascenso lo haces primero con tu mente y tu cuerpo la sigue. Esto no se trata de un sueño, ni de alguna doctrina de la superchería; se trata de ser capaces de enfocar la cumbre en la mente, de arraigarse en cada pisada, de hacerse uno con la montaña, en cuerpo y también en alma. No se trata de la embriaguez por la cumbre, que eso parece más una moda. Es una identidad genuina entre los humanos y la naturaleza. Es un reencuentro.

Nuestro guía es mi amigo René, de pronto se detiene, su lámpara encendida nos da de frente y frena nuestro paso. Estamos parados junto a un risco enorme, su tamaño en la oscuridad, y quizás sin ella, es incalculable. Primer Portillo, anuncia, descansen un poco, hidrátense, esta es nuestra primera bandera. Nos ha tomado poco más de una hora este primer marcador. El frio es indomable, rondamos las 3:30 am. Hay que seguir, tu cuerpo se está enfriando rápidamente, no podemos detenernos mucho tiempo; aunque apuramos la respiración y desearíamos una tregua.

Avanzamos, se alarga la noche y frente a nuestros ojos parece que caminamos sobre el mismo sendero una y otra vez, se registran los mismos pasos, el mismo camino, la misma noche, desafiada por la única luz de nuestra linterna. La distancia entre nosotros se hace más irregular. No todos tenemos la misma fuerza, resistencia o capacidad de aclimatación. Aquí de poco vale la condición física, sin aclimatación a la altura, puedes agotarte en cuestión de metros.

Segundo Portillo, esta vez un paso accidentado y terregoso, muchas piedras sueltas en el camino, rocas grandes y medianas que te obligan a ajustar constantemente el andar, a veces pasos cortos, otras veces largos, ahora escalones. Todas estas variantes hacen más difícil mantener un ritmo fluido durante la jornada y como consecuencia hay una mayor merma. Tercer Portillo o Portillo de la Amacuilécatl. Rasgan las cuatro de la madrugada, ha sido una verdadera batalla, nos debatimos entre la emoción y el desgaste, además mataríamos por un descanso de varios minutos. No obstante, hay que seguir, nos espera el paso del jabonero, hay que llegar al Ojo de Buey o Cuarto Portillo. Se le conoce así debido a la referencia de las ventanas de los barcos. En este marcador existe una roca con un agujero de lado a lado, es, una ventana.

Estamos en el Refugio de los 100. Son las 4:30 am. Nos encontramos por encima de los 4,750 msnm. Apenas asomar una pequeña loma se aprecia la estructura del refugio. Sentimos alivio, pero mirando más adelante, seguimos el rastro de las luces de otros montañeros, en medio de la oscuridad se dibuja una trayectoria de lámparas sobre una impresionante cuesta. Apenas verla mi mente, esa con la que sostengo una guerra, me dice que no vamos a subir por ahí. La vista es avasalladora, de conseguir remontar la subida, habremos hecho un hito respecto a nuestro derecho al ascenso. Es momento de claudicar o de encararse con la montaña -la mental y la física-.

Ojalá fuera cierto declarar que haciendo gala de un gran carácter comenzamos la marcha, como si se supiera de antemano que se conseguirá coronarla, pero hay ocasiones que se parecen más a un vamos a ver qué pasa; no soy invencible, pero tengo cosas que decirle a la montaña, daré un paso más esperando poder dar otro, cada paso es una pequeña victoria, cada paso es un argumento, cada paso es la encarnación misma de mi derecho al ascenso.

Es emocionante, después de tomar unos minutos en el refugio reanudamos la marcha, la subida está cubierta de nieve; así que René nos marca la pauta, hay que encramponarnos. Los crampones son una parte esencial del equipo y pueden definirse como una extensión del calzado, los hay de diversos tipos de acuerdo a su forma de engranarse a las botas (automáticos, semiautomáticos y de correas), son esencialmente placas de aluminio o acero con puntas afiladas que tienen el propósito de anclarse a la nieve. Intentar hacer un ascenso en la nieve sin ellos es prácticamente cometer suicidio.

La pareja de los crampones es un piolet, un bastón especial para travesías sobre nieve y hielo, es muy similar a un hacha, con la diferencia de contar con tres diferentes instrumentos. Colocado verticalmente tiene un mango, en la parte inferior una punta afilada llamada reguetón; en la parte superior una cabeza en forma de “T” de un extremo la pica, una prominencia larga de unos 25 cm. muy afilada y dentada; en el extremo contrario la pala, de unos 7 cm. en forma plana. El piolet es el único instrumento técnico diseñado para prevenir un accidente en caso de caída en una pendiente de hielo, con el debemos aprender a hacer la maniobra de auto-detención que consiste en clavar la pica contra el hielo y detenernos por fricción. Al igual que los crampones es una parte indispensable del equipo.

Cada montañista tiene la responsabilidad de asegurar su autonomía, puedes avanzar en equipo, pero la individualidad radica en ser responsable de tu propia seguridad. Cargar tu mochila, tu equipo, tus alimentos y tu hidratación. Usar adecuadamente cada elemento, poder colocarte los crampones tú sólo, el arnés y cualquier otro elemento. Si no puedes ser autónomo entonces no estás listo. En la montaña se trabaja en equipo, pero la evaluación es individual.

Subimos, un paso a la vez, una respiración a la vez, forcejeamos con la cuesta, somos aferrados, el frio es tremendo, comienza a clarear el horizonte oriental, en la subida nos pegan de lleno las ráfagas del viento, la sensación térmica está por debajo de los -20°. Alcanzamos La Cruz de Guadalajara, ésta es el marcador de un poco más de la mitad de la travesía entre el refugio y la Primera Rodilla. A esta sección también la llaman tumbaburros, es de los sectores más desgastantes para subir a la cumbre del Iztaccíhuatl.

Amanece, llegamos a la Primera Rodilla, estamos arriba de 5,000 msnm, la vista es indescriptible, estamos agotados, pero recibir al sol de frente en esta primera ante-cumbre nos llena de fuerza, sentimos cada rayo como si nos fuera directo a la sangre, es combustible. Detrás de nosotros, los portillos y más atrás el enorme Popocatépetl, hacia el oriente el Pico de Orizaba, la Malintzi, un enorme valle de nubes. Pero al frente, la segunda rodilla, el vientre, la panza de la Iztaccíhuatl y El Pecho, la cumbre principal. Qué mujer tan enormemente hermosa.

Los griegos creían que la Tierra era una deidad, la llamaban Gaia. Que razón tenían, porque sin dudarlo, frente a la inmensa vista que tengo frente a mí, desde mi corazón sólo puedo sentir que aquí es donde esta Dios, un Dios natural, prístino, genuino. La diosa que venero es la montaña, los alteres son sus rocas y el cielo sus bóvedas. Mi credo es el de un peregrinaje a la cumbre, una ofrenda de esfuerzo y de fe.

Hacemos la travesía de la Primera a la Segunda Rodilla, los ojos tratan de abarcar todo el paisaje, frente a nosotros la Iztaccíhuatl es enorme y blanca; el año y medio que ha permanecido cerrada le permitieron recuperarse, hay nieve. Somos afortunados, mis compañeros mencionan que la montaña hace mucho no lucia así. Estar aquí pone todo en perspectiva. No se necesita gran cosa para ser feliz: una vereda, unas botas, algo de comer, una chamarra y ser valientes. Todo lo que el consumismo nos ha vendido es irrelevante aquí. Venimos al encuentro con la montaña, venimos al encuentro con nosotros mismos.