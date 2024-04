La indagatoria contra Zaldívar es totalmente política: AMLO

–¿Reitera su apoyo al exministro Arturo Zaldívar?

–Claro que sí –respondió.

–¿Y apoya la solicitud de juicio político contra la presidenta de la Corte, Norma Piña?

–Eso es otra cosa, es un asunto entre abogados.

Sostuvo que está interesante lo que sucede y ojalá haya más debate en torno al Poder Judicial.

Yo estoy ya inscrito en pago por evento, quiero conocer. La presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir y el exministro Zaldívar también , externó.

López Obrador declinó comentar la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de anular la candidatura a una diputación del ex gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca y de avalar la del excandidato presidencial del PAN Ricardo Anaya.

No, nada, no me meto en eso, no, porque no nos corresponde. Ya va a pasar el proceso electoral, después del 2 de junio. Imagínese cuánto tiempo vamos a tener, junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses para hablar , declaró ante una pregunta sobre el particular.

