La ignorancia de conocer la ignorancia

“¿Existe eso que se llama el bien común?

¿Hasta qué punto es útil hablar del bien común?

Yo desconfío de la idea de un, bien común.

No creo que haya un bien común que esté

presento a priori, de antemano, por naturaleza.

Slovan Zizek

Después de la reforma fiscal de 2014 a las leyes fiscales, principalmente las que regulan los procedimientos y la relación entre contribuyentes y autoridad fiscal, una reforma que se puede denominar como neoliberal, como es el adjetivo favorito de las actuales políticas publicas de nombrar a todo lo que sucedía antes de esta administración publica federal, pero que siguen subsistiendo las mismas disposiciones legales en la actualidad, es decir, la reforma fiscal de 2014 no se echó para atrás con esta administración publica, por el contrario, las reformas que se han llevado a cabo en 2019, 2020 y ahora 2021, se han reforzado esas disposiciones con esta administración pública federal por ello es que siguen siendo neoliberales.

Dentro de esas modificaciones de 2014 se encuentra la que corresponde al buzón tributario un sistema de notificación de las resoluciones de las autoridades fiscales a los contribuyentes por medio electrónico en donde se envía un aviso por parte de las autoridades fiscales a los contribuyentes y estos deben de acudir a la pagina electrónica del SAT a notificarse de la resolución de la que fueron avisados, contando con tres días para acudir, ya que el cuarto día se da por notificado, y si acudió o no acudió, es problema del contribuyente, para la autoridad formal ya esta notificado.

Con ese procedimiento sumario de notificaciones, sin formalidad alguna, se ha quitado la autoridad fiscal un lastre que ha acarreado siempre que son las notificaciones personales, en primer lugar, porque los notificadores es el primer frente de corrupción que de todos es sabido, en segundo lugar, porque esa función de las notificaciones personales se ha burocratizado, es decir, no acuden a notificar, lo dejan en el domicilio equivocado, siembran las notificaciones, etcétera. por ello es que, se vio desde el sistema una buena opción esas notificaciones por buzón tributario, pues se recorto el personal o incluso trabajos que eran realizados vía outsourcing por medio de empresas de mensajería contratadas por las propias autoridades fiscales, además, que con ello evitan perder juicios por las notificaciones pésimamente realizadas, es decir desde el poder todo es color de rosa con esas notificaciones por buzón tributario, además de que, se abrió un negocio estupendo para la industria de la tecnología de la información con tener que dotar de quipos, asistencia, sistemas al gobierno federal, empresas de tecnología de la información que son extranjeras y que son las mas beneficiadas de esa reforma.

Lo que estaba pendiente era que esa reforma de 2014, pasara el tamiz de la Corte, es decir de la constitucionalidad de este sistema por buzón tributario, pues los contribuyentes interpusieron demandas de amparo sosteniendo la inconstitucionalidad de ese medio de comunicación, amparos que se ha considerado que fueron los mas numerosos de la historia en materia fiscal, lo cual es una muestra de que aquella reforma fiscal fue poco afortunada en democracia, pues el que se acuda a las instancias jurisdiccionales a reclamar su constitucionalidad es porque no fueron escuchados en los debates parlamentarios los contribuyentes con esa reforma fiscal, sin embargo, la Corte tuvo a bien sin mayor tramite, en emitir sendas jurisprudencias para blindar constitucionalmente esa reforma fiscal para que las notificaciones se hagan por medio del buzón tributario.

Hoy se esta viviendo los estragos de esa reforma fiscal de que las notificaciones se hagan a por ese medio, una gran cantidad de contribuyentes que no tienen conocimiento de los medios tecnológicos, los que no han puesto atención a las notificaciones por buzón tributario, los que desconocen las repercusiones por no estar al pendiente de esas notificaciones, el dejarlo a terceras personas el seguimiento de las notificaciones, todo ello lo que ha provocado es que patrimonios de contribuyentes están en riesgo y otros de plano estén perdidos, todo por querer eficientar las notificaciones a costa de los derechos de los gobernados, por ende, estos quedan indefensos legalmente, y en muchas de las ocasiones a merced de la corrupción lo que en teoría deseaba evitarse con esta reforma se esta provocando de nuevo.

Y todo ello por la ignorancia de las autoridades de poner atención a la realidad del país, a la ignorancia de miles de contribuyentes que no pueden contar con sistemas electrónicos, ni con energía eléctrica, menos aun con Internet, o bien de poder contar con equipos preparados para aceptar esas páginas electrónicas, y sorbe todo el desconocimiento de todos estos sistemas electrónicos. En resumen, la ignorancia de las autoridades de conocer la ignorancia nacional. (Web: parmenasradio.org).