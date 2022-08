La guerra y los intereses bastardos

Si se preguntara a la población su opinión sobre la guerra, seguramente, la mayoría respondería condenándola, pero también mostraría su inclinación por una de las partes, generalmente la que se cree es la más débil, lo cual hace vulnerable a la opinión pública a la manipulación que de ella puede hacer, y hace, el aparato mediático. El mejor ejemplo lo tenemos en la actual guerra europea entre (aparentemente) Ucrania y Rusia.

Desde el 24 de febrero de este año, día en el que tropas rusas penetran en territorio ucraniano, el aparato mediático se ha volcado en favor de Ucrania difundiendo sus razones y las de su presidente, el comediante Volodymir Zelenski, con las cuales justifican su creciente resistencia militar fortalecida con armamento proveniente de Europa y Estados Unidos, ayuda militar que fluye continuamente conforme transcurre el conflicto. En cambio, las razones de Rusia y su presidente, Vladímir Putin, así parezcan o sean sinrazones, se silencian y se condena a Rusia por su supuesta superioridad que, como se ha visto, no es tan grande. Esto da lugar a la rusofobia (rechazo irracional a todo lo ruso), que se expresa en todos los ámbitos, desde el cultural hasta el deportivo.

Del transcurso del conflicto surgen algunas evidencias que parecen definirlo. Por supuesto, el conflicto bélico se produce entre dos potencias en lucha por la hegemonía mundial: Estados Unidos y Rusia. Esta última, cayó (?) en las provocaciones de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN), brazo armado de Estados Unidos en Europa, que amenazaba con incorporar países fronterizos con Rusia poniendo en riesgo su seguridad, pero la verdad es que fue para detener la expansión territorial de los rusos, que iniciaron una acción bélica considerando que su superioridad militar le permitía prever una rápida victoria que obligaría a Ucrania a una negociación donde se cumplieran las siguientes demandas: el reconocimiento de la soberanía rusa de Crimea, la desmilitarización de Ucrania, un estatuto de neutralidad, el reconocimiento de Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y la desnazificación del gobierno ucraniano. Nada de eso ocurrió: el conflicto bélico se ha prolongado y no hay negociación a la vista.

Al parecer, Rusia calculó mal la respuesta de Estados Unidos que pretende asfixiarla para eliminarla como competidora en lucha por la hegemonía. La respuesta de los europeos no se esperaba debido a su dependencia respecto del gas y de otros insumos cuya magnitud y, ahora escasez, está poniendo a la sociedad europea en crisis. Así, los países europeos encabezados por Estados Unidos han optado por la guerra para reactivar la economía, lo cual no es extraño pues no hay conflicto regional en donde no estén involucrados. Esto ha significado elevar el gasto militar a cifras inimaginables en todo el mundo.

El periodista estadounidense David Brooks, con datos del Centro de Investigaciones Militares SIRI, proporciona la siguiente información; “Estados Unidos es, por mucho, la nación con el mayor gasto militar mundial, superior a lo que gastan China, India, Reno Unido, Arabia Saudita, Alemania, Francia, Japón y Corea del Sur. En 2021, el total del gasto militar estadounidense fue de 801 mil millones de dólares, parte del gasto militar mundial que superó los 2 billones, por primera vez en la historia y en plena pandemia” (David Brooks, “EU ‘resucita’ a enemigos para alimentar su cultura de guerra”, La Jornada, 4/08/22: 28).

En realidad, no es Ucrania la que combate en la guerra contra Rusia, sino Estados Unidos su poderoso aparato de guerra, todo privatizado como mandan los cánones capitalistas, y Europa, que requieren de esos conflictos regionales para reproducirse, dejando enormes ganancias a sus propietarios sin importarles las vidas y la destrucción que provocan (la reconstrucción de las ciudades destruidas por la guerra, también es negocio). Por eso, la industria de la guerra capitalista requiere siempre de enemigos para legitimarse. Durante la guerra fría, fue el comunismo el enemigo que justificaba el fortalecimiento permanente del aparato militar; al desaparecer la URSS, se acusa a los musulmanes de ser los enemigos de “nuestro tradicional modo de vida cristiano y occidental”, así que para luchar contra ese “poderoso” enemigo se mantuvo la histeria contra todo lo musulmán y se intervino en Irak, Afganistán, Siria, etc.); al mismo tiempo, se fueron incubando dos competidores económicos: Rusia y China. Ambos terminan convirtiéndose en “enemigos de la democracia” y dale a reforzar el aparato bélico para “defenderse de esas potencias” ajenas a la cultura occidental.

Por supuesto, en Estados Unidos esta creación de enemigos mediante campañas mediáticas permanentes (incluidas las películas y las series televisivas), advierte David Brooks, son indispensables para legitimar socialmente el uso de los recursos públicos para sostener el poder militar que se extiende por todo el planeta mediante 800 bases militares en todo el mundo y operaciones antiterroristas e intervenciones militares en 85 países.

Por supuesto, si hay quienes anhelan la guerra pues su reactivación económica y su próspera existencia, así como su reproducción depende de ella: el capital financiero y el aparato militar capitalista.