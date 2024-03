La guerra sucia no le está funcionando a la derecha

Según el corte al siete de marzo que hace cada semana la agregadora Polls.mx, el promedio de la preferencia electoral nacional a partir de los datos de 30 encuestadoras, Claudia Sheinbaum tiene un 64% de intención de voto; Xóchitl Gálvez acumula un 30% y Jorge Álvarez Máynez, el 5%.

Respecto a la contienda por la gubernatura de los nueve estados que están en disputa en 2024, según el promedio que arroja Polls, la coalición “Sigamos Haciendo Historia” tiene una clara ventaja y en las tres entidades restantes, las cifras colocan a la izquierda electoral en una condición altamente competitiva. Veamos:

Estado MORENA-PT-VERDE PRI-PAN-PRD MOVIMIENTO CIUDADANO CDMX 58% 36% 4% Puebla 61% 34% 4% Guanajuato 45% 48% 5% Tabasco 66% 28% 5% Veracruz 59% 34% 5% Chiapas 69% 23% 6% Jalisco 40% 13% 46% Yucatán 43% 48% 3% Morelos 55% 38% 5%

Todos estos datos vistos en conjunto nos revelan una serie de hechos y posibilidades en el futuro inmediato que tienen profundamente alarmadas a las fuerzas opositoras, así como a los sectores empresariales y a quienes se identifican ideológicamente con la derecha:

1.- Es evidente que, en algunos estados como Chiapas o Tabasco, donde la diferencia entre Morena y sus aliados respecto de la alianza PRI-PAN-PRD, sobrepasa los 30 puntos, la oposición se enfila progresivamente a desaparecer por completo. Allí no solo perderán la gobernatura. También serán derrotados en la mayoría de las alcaldías, en las diputaciones locales y federales, así como en los escaños al senado.

2.- Movimiento Ciudadano será uno de los grandes perdedores de esta contienda. En pocos meses ha pasado de ser un partido que podía aspirar a convertirse en la segunda fuerza política del país, a casi estar cerca de su desaparición. En octubre de 2023 llegó a tener una intención de voto hasta del 10% y desde enero de este año, día con día cae su preferencia. En algunos estados su simpatía entre el electorado ha descendido hasta en un 2%. Al ritmo que va, no sería sorprendente que el día de la elección, MC no obtenga el mínimo de votos (3%) para mantener el registro a nivel nacional.

3.- En Guanajuato, Jalisco y Yucatán, la diferencia entre Morena y sus aliados respecto de los partidos que encabezan las preferencias electorales, no es mayor al 5%. Es decir, en estos estados, a poco menos de tres meses de la elección, no parece que los resultados ya estén definidos y por lo tanto no sería extraordinario que sobre todo en Guanajuato, pero también en las otras dos entidades, la izquierda electoral logre revertir la diferencia y de esa manera pase a administrar casi el 90% del país desde los gobiernos estatales.

4.- Ante el panorama que revelan las encuestas, el PAN, el PRI y las fuerzas reaccionarias intensificaron hace poco más de treinta días una guerra sucia mediática que está costando alrededor de un millón de dólares a la semana, según han revelado diversas investigaciones internacionales. Hasta Jorge G. Castañeda, excanciller en el sexenio de Vicente Fox, ha sido sincero al declarar en televisión abierta que es urgente emprender “una guerra sucia, pero en serio”, con supuestos escándalos, “con chismes, con todo” contra Claudia Sheinbaum. También reconoció que, si esa guerra mediática no se hace “de aquí a un par de semanas, tres semanas, ya no lo hicieron”.

5.- A siete días de haber iniciado las campañas electorales, lejos de dar algún resultado para la oposición, la guerra sucia ha terminado por debilitarla aún más, pues ha hecho evidente entre el electorado que la derecha carece de un proyecto de nación alternativo al movimiento obradorista, y que no le queda más remedio que atrincherarse en ataques y noticias falsas como estrategia de campaña.

Como ya lo advirtió Castañeda, se aproximan once semanas en las que crecerá con intensidad la intoxicación de la discusión pública a través de una estrategia de producción de miedo y esparcimiento de odio para tratar de alterar las tendencias actuales. Veremos hasta dónde ese camino que ha tomado la derecha logra fortalecerla o por el contrario, termina por extraviarla más en su propio laberinto.