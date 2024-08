La guerra separa a madres palestinas de sus hijos

La palestina de 27 años confiaba en poder traerla en el otoño a su casa en Shujaiya, en el norte de la franja, pero desde entonces, ella y su marido, Saleh, que sólo ha visto a su primogénita en fotos, han tenido que desplazarse nueve veces por los bombardeos o las órdenes de evacuación del ejército israelí.

Quiero ver a mi hija. Sufro tanto al estar separada de ella, afirma entre llanto.

Hanan Bayuk también tuvo que dejar su casa y vive ahora en un campo para desplazados en el sur, compartiendo tienda con siete miembros de su familia política.

Me vuelve loca. Me llevó tanto tiempo quedarme embarazada y ahora estoy llorando todo el tiempo, explica a la Afp.

A veces pienso que me gustaría que mis hijas volvieran a Gaza antes de que muera porque nunca las he besado, pero entonces me tomo un segundo y me digo que es mejor para ellas estar a salvo lejos de la guerra, afirma.

“Lloro cada vez”

El personal del hospital de Al Maqased se ocupa de las niñas. El director de su unidad de cuidados intensivos neonatales, Hatem Jamash, afirma que en tiempos normales no podrían hacerse cargo, pero el número de partos en el centro ha caído drásticamente porque Israel dejó de emitir permisos de viaje a mujeres embarazadas en Gaza y también recortó considerablemente los concedidos a las palestinas de Cisjordania reocupada.

Además, como los puntos de control cierran más frecuentemente, incluso aquellas con permisos se encuentran con dificultades para acceder a tratamientos especializados en Jerusalén.

Antes de la guerra, teníamos siete u ocho bebés de Gaza en nuestro departamento, que puede acoger 30 a la vez, explica Jamash. Desde octubre, no ha nacido ninguno.

Pero a los trabajadores del hospital no les falta trabajo. Algunos de ellos llaman regularmente a Hanan Bayuk para que pueda hablarles por teléfono a sus trillizas. Mi marido no puede, pero yo sí y lloro cada vez que cuelgo. Tengo miedo que mis hijas crezcan sin conocerme.