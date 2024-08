La Guardia Nacional liberó al presunto responsable del accidente en el que fallecieron activistas Omar Jiménez y Julia Salas

Agentes de la Guardia Nacional fueron los que liberaron al presunto responsable del accidente en el que fallecieron los activistas Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres en la autopista Amozoc-Perote, razón por la cual nunca fue presentado ante el ministerio público, revelaron fuentes confiables del caso.

El hombre, cuyos datos aún se desconocen habría sobornado a los policías que acudieron como primeros respondientes al lugar del accidente, por lo que nunca fue presentado ante el ministerio público y se abrió una carpeta de investigación en contra de quien resulte responsable.

Las fuentes revelaron que personas cercanas a este hombre incluso se acercaron a las autoridades del estado de Tlaxcala para poder recuperar el vehículo que conducía en el que provocó el accidente por rebasar sin precaución, lo que derivó en la colisión en la que perdieron la vida los activistas.

Por otra parte, familiares de Omar Jiménez Castro y Julia Salas Torres exigieron este martes al presunto responsable que se presente ante las autoridades del estado de Tlaxcala, las cuales llevan a cabo las investigaciones sobre los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto en la autopista Amozoc-Perote.

“Hacemos un llamado a la persona que cometió esta imprudencia fatal que tenga la civilidad, el valor ético, moral, por él, por su familia, por nosotros de presentarse porque él lo sabe. Le pedimos a ese conductor que no se escude, ni se esconda bajo un proceso que le ayuda a estar afuera. Mientras nuestros familiares descansan tres metros bajo tierra él anda afuera, tiene familia, que piense en ello, no es el mejor ejemplo. Nosotros no buscamos venganza, pedimos justicia”, indicó Estela Vázquez, suegra de Salvador, hermano de Omar.