La fortaleza del peso y el crecimiento de la BMV en el 2023, antesala de vulnerabilidad y crisis

El peso respecto al dólar tiene una apreciación de 13.2% en el 2023, al pasar de 19.50 pesos por dólar a fines de diciembre del 2022 a 16.92 pesos por dólar a fines de diciembre del 2023. El subgobernador de Banxico Jonathan Heath mencionó que ello “fue algo insólito que nadie pudo haber previsto”. Al respecto cabe señalar que la política de alta tasa de interés que ha establecido Banxico (11.25%), muy por arriba de la de la Reserva Federal de EUA de 5.5%, es lo que ha provocado entrada de capitales que ha abaratado el dólar y fortalecido al peso. Es una política deliberada de las autoridades monetarias para reducir el costo de importaciones y así contribuir a bajar la inflación, así como para que la entrada de capitales ajuste el sector externo y mantenga la libre movilidad de mercancías y capitales, por lo que no le debe sorprender a dicho economista la apreciación del peso. Con la apreciación del peso, continúan creciendo más las importaciones que las exportaciones, a lo que se le suman las transferencias por el pago de las obligaciones financieras que se derivan de la entrada de capitales, lo que lleva a seguir instrumentando políticas para que prosiga la entrada de capitales (alta tasa de interés y austeridad fiscal), a costa de no tener política económica a favor del crecimiento.

La alta tasa de interés aumenta los problemas financieros del sector público, como de las empresas y familias, dados sus altos niveles de endeudamiento, lo que ha reducido consumo e inversión y la dinámica económica, ya que el crecimiento promedio anual en los 5 años de gobierno ha sido de 0.6%. Quien se ha beneficiado de ello ha sido la banca con sus altas ganancias, así como los productores externos que inundan el mercado interno con sus productos, a costa de desplazar a los productores nacionales. Los inversionistas financieros que llegan a comprar deuda pública ganan el 11.55 de la tasa de interés y al salir del país el dólar está 13.2% más barato, por lo que obtuvieron una ganancia de 24.75%.

Para aquellos que invirtieron en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) su ganancia promedio fue de 18.41% y si el inversionista en dicho mercado es extranjero y entró a inicios de año obtuvo una ganancia en términos del dólar de 31.6%. Esas ganancias a favor del sector financiero han descapitalizado al gobierno y al sector productivo y a las familias y han llevado a la economía a un menor crecimiento económico, lo cual es insostenible. Se acentúa la desigualdad del ingreso a favor de los dueños del dinero, situación que no es contrarrestada por los programas sociales que tanto festina el gobierno. Las ganancias a favor del sector financiero acontecen ante el pobre crecimiento económico que ha manifestado la economía nacional, lo que refleja a quien responde y favorece la política económica de la 4ª Transformación. El presidente de la República dijo el 30 de diciembre 2023 que se conforma con los resultados alcanzados hasta ahora. Luchar tanto para llegar a la presidencia para conformarse con las obras del sureste del país y para él esa es la 4ª “T”, es defraudar a los que pensaron de que el país sería otro con su gobierno. Su 4ª “T” mantiene las políticas neoliberales de austeridad fiscal, alta tasa de interés, estabilidad cambiaria, libre movilidad de mercancías y capitales que actúan contra el desarrollo industrial, la producción de granos básicos, el empleo formal bien remunerado, y si en cambio ha incrementado nuestra dependencia a la entrada de capitales y con ello la vulnerabilidad en que se encuentra la economía nacional.

El propio capital financiero que viene al país se pregunta la viabilidad de que se siga otorgando el alto rendimiento que la economía ofrece, en un contexto donde no se crece y se enfrentan presiones sobre las finanzas públicas y privadas que aumentan la iliquidez de la economía y pasan a comprometer las trasferencias de recursos a dichos inversionistas, como el pago de la deuda externa. Ello, aunado al contexto de desaceleración de la economía mundial, como el proceso electoral en EUA y México aumentará la incertidumbre, lo que frenará los flujos de capital al país, sobre los cuales descansa la apreciación cambiaria, el ajuste externo y el auge de la BMV, por lo que su salida desestabilizará el mercado de divisas y de capitales a lo largo del 2024, dado que la economía nacional no tiene condiciones internas para ofrecer los niveles de rentabilidad y estabilidad deseados por dicho capital. Las inversiones esperadas por el nearshoring no vendrán en los rubros deseados por el gobierno, debido a que la inversión está en función de las expectativas de crecimiento mundial, lo que no está presente.

Para el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, en su último informe el 2023 señala que el sistema financiero está solido lo que según ellos se debe “al respaldo de la banca comercial, donde los niveles de capital y de liquidez están por arriba de los mínimos regulatorios”. Al respecto cabe decir que la estabilidad del sistema financiero no está en función de su capitalización, sino depende de su contribución a la dinámica económica y a que ésta asegure el reembolso de los créditos que la banca otorga, y esto no está presente en la economía, dadas las altas tasas de interés y el insuficiente crecimiento del ingreso de empresas e individuos para hacer frente al pago de su deuda, lo que terminará desestabilizando al sector bancario. Todo ello comprometerá el riesgo país (a diferencia de lo afirmado por Bloomberg en días pasados), por lo que habrá salida de capitales y menos entrada de éstos al país, ocasionando la inestabilidad perfecta de la economía.