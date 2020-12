La final de la Super Copa en Puebla este domingo

El telón de la temporada 2020 de la Súper Copa está por caer y es precisamente en este compromiso en donde el Sidral Aga Racing Team tendrá su primer examen final de diciembre al enfrentar el último round doble de la Copa Mercedes-Benz, con las duplas conformadas por Salvador de Alba Jr./ George Garciarce y Noel León / Ricardo Abarca; todo esto el próximo 13 de diciembre en el Miguel E. Abed de Puebla.

Una temporada de aprendizaje y acoplamiento es la que llegará a su etapa cumbre para Salvador de Alba Jr. y George Garciarce quienes a bordo del auto #1 Sidral Aga/ Red Cola han firmado un buen año como dúo en el nuevo formato de la Copa Mercedes, consiguiendo un par de triunfos y podios que los mantienen en el lugar con 945 unidades, peleando aún por mejorar su posición general en los dos últimos hits que se correrán en el trazado poblano.

Por su parte, Noel León y Ricardo Abarca, llegan a este compromiso tras firmar una sexta fecha inolvidable con el auto #33 Skarch / Necore / Sidral Aga / Red Cola, consiguiendo la “Pole Position” y su primer triunfo en la categoría. Mérito extra al ser esta su temporada debut en uno de los campeonatos más competitivos del circuito mexicano. Por ello, el objetivo está en tener un buen cierre, poniendo en práctica todo lo aprendido a lo largo del 2020.

Salvador de Alba Jr., auto #1 Copa Mercedes:

“Sin lugar a dudas es un año que le sirve de mucho al equipo en general. Hubo cambio de formato, eso nos obligó a reinventarnos, corriendo en conjunto con George, que ha tenido un progreso muy importante y rápido. Así que bueno, es momento de cerrar de la mejor forma, para eso trabaja todo el team, estoy seguro de que será un gran fin de semana para nosotros”.

George Garciarce, auto #1 Copa Mercedes:

“Me siento muy contento con lo logrado hasta ahora. Ha sido un año complicado para todos por el hecho de la pandemia, el no tener afición en la tribuna y en mi caso llegar a una nueva categoría. Ahora es momento de terminar nuestra participación buscando un resultado importante con Salvador, un compañero al que le he aprendido y me ha apoyado bastante en este paso”.

Último compromiso para el Sidral Aga Racing Team en la Súper Copa, llegando el próximo 13 de diciembre a la gran final de la Copa Mercedes-Benz, teniendo como sede el Miguel E. Abed de Puebla.