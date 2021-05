La Filosofía como alternativa para terapia en el dolor

Ya hastiado de leer artículos sobre SARS-CoV-2 y en un momento en el que mis hábitos de lectura se han modificado sustancialmente, he pasado ratos de esparcimiento, simplemente buscando información al azar en internet. Confieso que, bajo una morbosa curiosidad, dirijo el interés a aquello que me atrae, a veces solamente por una palabra desconocida o un concepto lo suficientemente abstracto como para que me llame la atención, tratando de evadir la inmensa cantidad de información electoral por la actual contienda política en México, que nos tiene ya hartos y saturados de notificaciones y descalificaciones.

En un rato así, hallé un artículo que tiene como título: “Pain and the field of affordances: an enactive approach to acute and chronic pain” que traduciría más o menos como Dolor y el campo de los abordajes permitidos : una enactiva aproximación al dolor agudo y crónico. La palabra “enactiva” me sedujo por mi supina ignorancia de lo que significa. Como no la encontré en el diccionario de la Real Academia Española, inicié una búsqueda que me generó resultados sorprendentes. Así mismo me sucedió con el término affordances, que engloba conceptos de psicología casi místicos, pues escapan de lo que llegamos a estudiar en los distintos cursos de esa área del conocimiento.

En sí el dolor es muy difícil de definir; pero su tratamiento constituye un verdadero reto. Aún cuando existen en la actualidad medicamentos de particular efectividad, todavía carecemos de un método totalmente eficaz y sin efectos secundarios para eliminarlo de nuestra vida. Esto motiva constantes investigaciones que se dirigen al tratamiento del dolor, en su forma aguda (reciente) o crónica (de larga duración).

El término affordance es un vocablo que tiene sus raíces en el verbo inglés to afford (que en español significa “ofrecer o permitir”). Fue utilizada por primera vez en 1977 por el psicólogo James Jerome Gibson (1904 – 1979), en su obra The Theory of Affordances, en la que creó una definición que lo plantea como la relación natural entre un individuo y su entorno. Existen multitud de precisiones al respecto; sin embargo, una de las más utilizadas es la de “capacidad de un objeto de sugerir su propia utilización”. En el caso de una persona con dolor, la opción de tratamientos que vayan más allá de los medicamentos, debe de ser accesible, fácil, rápida y efectiva por medio de elementos psicoterapéuticos.

Por otro lado, la palabra enactiva, proviene del verbo en inglés “to enact”, que significa “evidenciar algo existente y determinante para el presente” o, para expresarlo de una manera más general, es actuar parcialmente en una obra, construcción, desarrollo o crecimientos completos; es decir que se trata de un conocimiento que se adquiere a través de la interacción de un individuo en el mundo, aunque esto sea parcial. La definición desde el punto de vista psicológico fue propuesta por Jerome Seymour Bruner (1915 – 2016) quien en los años de 1966 a 1968, la propuso como un medio de organización del conocimiento.

El artículo mencionado anteriormente está lleno de información que sentí de complejidades extremas; sin embargo, esto no le resta de ninguna manera interés o provecho al leerlo. Hablando en términos prácticos, plantea un abordaje terapéutico del dolor a través del análisis detallado de lo que conocemos y transmitirlo a los pacientes, buscando un aprendizaje conductual, una reorganización neuronal y prácticas socioculturales relacionadas con la generación y el mantenimiento de un individuo sin dolor.

No se puede abordar este tipo de literatura en una forma fácil. De hecho, muy probablemente se generarán infinidad de discusiones alrededor de estos documentos. Lo cierto es que médicamente uno puede comprender que la capacidad del cerebro no permite el procesamiento de dolores de magnitudes distintas. Siempre se va a priorizar el dolor de acuerdo a su magnitud, en una forma prioritaria. Esto lo saben muy bien los verdugos que someten a procesos de dolor con un nivel de tecnología de muy alto grado. Los instrumentos de tortura siempre se ordenarán del más simple al peor, pues si se inicia con un generador de dolor extremadamente intenso, los de menor magnitud no van a tener la misma efectividad. Los sobrevivientes de linchamientos, han dado explicaciones sobre este fenómeno que resulta en la percepción del dolor con los primeros golpes, para después perder toda sensibilidad.

Si pudiésemos controlar estos procesos de estimulación neurológica y psicológica, tendríamos herramientas poderosas que pueden potencializar el efecto de las medicinas, lo que le da validez a aquellas personas que controlan los dolores por medio de la meditación o la misma filosofía que definitivamente tiene alcances sorprendentes.

La farmacología indudablemente ha marcado un verdadero hito en el desarrollo de la medicina, pero esto no debe de desviar la atención a tratamientos alternativos. La enactividad puede brindarnos beneficios de una calidad insospechada.

Referencia: Coninx S, Stilwell P. Pain and the field of affordances: an enactive approach to acute and chronic pain. Synthese. https://doi.org/10.1007/s11229-021-03142-3

Comentarios: [email protected]