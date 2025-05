La FGE cometió omisiones para favorecer a López Zavala y deslindarlo del feminicidio de Cecilia Monzón

Errores de la Fiscalía General del Estado (FGE) en las documentales del proceso legal contra Javier López Zavala, acusado del feminicidio de Cecilia Monzón, podrían dejar en libertad al priista, pues el Escrito de Acusación que se dirime en el Tribunal de Enjuiciamiento no señala al expolítico y candidato a la gubernatura de Puebla de manera específica y contundente en su participación como autor intelectual en el crimen.

De acuerdo con fuentes cercanas Juicio Oral, los hechos de la carpeta de investigación integrada por poco más de 12 mil fojas, en la fiscalía entonces encabezada por Gilberto Higuera Bernal, no fueron debidamente “trasladados” al documento inalterable en que se basa el presente juicio, que aunque lo señala como presunto autor intelectual, están ausentes los hechos atribuidos a modo, tiempo y lugar.

Entrevistada al respecto, la hermana de Cecilia, Helena Monzón se dijo no sorprendida por estos señalamientos que desestimó, y sostuvo que éste siempre ha sido el principal recurso de la defensa para tratar de exonerar al priista y echar abajo el juicio. “Ëse ha sido un argumento con el que se han amparado al menos tres veces y tres veces se los han negado. Así de claro.”, explicó.

Incumplimientos al Código Nacional de Procedimientos Penales

Cecilia Monzón, la abogada feminista reconocida por representar magistralmente casos de mujeres que sufrían violencia familiar, violencia vicaria y defender a mujeres que reclamaban pensión alimenticia para sus hijos, fue asesinada a balazos a quemarropa el 21 de mayo de 2022, cuando transitaba a bordo en una camioneta por el Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en San Pedro de Cholula.

De acuerdo con el documento de Auto de Apertura a Juicio Oral con la causa penal 233/2022 Cholula y su acumulada 235/2022/Cholula, de los ministerios públicos Tonatiuh Gutiérrez Sánchez y Mónica Díaz Carvajal, el feminicidio fue ejecutado por diversas personas, luego de investigaciones fueron señalados Jair N sobrino político de Zavala, así como a Silvestre “N”, como presuntos coautores materiales, pues a bordo de una motocicleta siguieron a Cecilia desde su domicilio y cuando llegaron al punto referido se posicionaron a un costado del vehículo de la víctima, disparándole con un arma de fuego, privándola de la vida para después darse a la fuga.

La documental atribuye al acusado Javier López Zavala la calidad de autor intelectual, pues “al conocer las circunstancias donde vivía la víctima planeó la ejecución de la privación de la vida, misma que fuera ejecutado por diversas personas, ya que tuvo una relación sentimental con la víctima con quien procreó un hijo, tenía acceso a información personal, laboral y al domicilio de la Cecilia; participó con el mando y la dirección sobre Silvestre y Jair”.

Se menciona que facilitó los recursos materiales, para la ejecución del hecho, como fue la pistola “Pietro Barreta”, la motocicleta ‘tornado” marca “Vento” y el uso de la camioneta tipo Durango.

Fuentes cercanas al proceso legal revelaron que aunque López Zavala es señalado en el documento como ‘autor intelectual’, no existe descripción detallada de los hechos (como sí de Jair y Silvestre). Lo que fue considerado un error garrafal, y una falta a los artículos 335, 348 y 361 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyas precisiones y disposiciones deben ser absolutamente necesarios para lograr la sentencia condenatoria de cualquier persona acusada.

Además, señalaron otras deficiencias en la cadena de custodia de los elementos, la ubicación de evidencias fundamentales en un segundo cateo, entre otros señalamientos de la integración de la investigación de la FGE entonces dirigida por Gilberto Higuera Bernal, quien ahora ocupa un cargo en el Instituto Nacional de Migración.

Intentos desesperados para echar abajo el juicio por feminicidio

Para la hermana de Cecilia, Helena Monzón estos señalamientos no la sorprendieron, pues sostuvo que éste siempre ha sido el principal recurso de la defensa para tratar de exonerar al priista y echar abajo el juicio. “Ëse ha sido un argumento con el que se han amparado al menos tres veces y tres veces se los han negado. Así de claro.”, explicó.

“Estos rumores no han empezado ahora. Específicamente ahora se difunden y multiplican obviamente porque quieren debilitar el caso, se puede decir lo que quieran fuera de sala, yo también. claro, la diferencia es que yo hablo de cosas que sí se han probado.

“Ellos (la defensa de Zavala) desde el minuto uno, desde el primer amparo, me han venido sosteniendo esto. ¿Sabes cuántas veces les han dicho que no tienen razón? Yo te lo digo, tres”, sostuvo.

Describió que en las audiencias realizadas iniciadas desde el mes de abril, en los interrogatorios de la contraparte nunca son sobre hechos sino buscar el error de fiscalía. “Ellos están buscando construir el error, no hay manera de que el señor gane sino es diciendo esto, llevan años persiguiendo amparos porque es lo único que tienen. Tres amparos con esta misma mierda”, dijo.

Helena Monzón mencionó de la dimensión del juicio por tocar intereses políticos “Éste señor que lleva 3 años intentando evitar juicio. Sé perfectamente contra quién me enfrento. Sé perfectamente la capacidad de generar rumores que tiene, Sí. Y lo que tiene que entender la contraparte sus abogados y todos los que están contando estas historias, es que en esto no vale la política. Esto es un juicio en que cada día se prueban cosas”.

Este juicio que comenzó recién en el mes de abril aún transita por la fase probatoria. Se tienen contemplados 115 testigos, de los cuales sólo han comparecido menos de 20. Fuentes revelan que aún no se han presentado pruebas que no fueran testimonios.

Hoy se dicta sentencia por violencia familiar contra Zavala

En entrevista telefónica, Helena dio un mensaje previo a este lunes 26 de mayo, cuando un Tribunal de Enjuiciamiento dictará sentencia en el juicio por violencia familiar que interpuso en vida Cecilia Monzón en contra de Zavala, su expareja.

“No hay nadie que no me pueda decir que este señor es un machista. No hay nadie que no me pueda decir que este señor no ha cometido crímenes machistas y no hay nadie que no me pueda decir que este señor merece ir a prisión por lo que le hizo mi hermana.